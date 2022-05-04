Как Хью Джекману и его жене удается сохранять крепкие отношения и не обращать внимания на критику из-за их разницы в возрасте

Недавно актер Хью Джекман и его жена Деборра-Ли Фернесс отпраздновали 26-ю годовщину свадьбы. Все эти годы о счастливой паре шептались хейтеры. Недоброжелателей возмущала разница в возрасте супругов: Деборра старше Хью на 13 лет. Джекман и Фернесс сталкивались и с другими трудностями, но сумели преодолеть их.

Мы в AdMe.ru решили изучить историю Хью Джекмана и Деборры-Ли Фернесс и убедились в том, что для настоящей любви нет преград.

Разница в возрасте супругов не дает людям покоя

Некоторые поклонники удивляются тому, что Хью Джекман женился именно на Деборре. По их мнению, он мог заполучить любую женщину. Деборру, по ее утверждению, часто называют везучей, раз она вышла замуж за такого знаменитого и привлекательного человека. Женщина считает эти заявления оскорбительными: «Вы как будто говорите, что я выиграла в лотерею. Но я думаю, что мы сами творим свою судьбу».

Хью и Деборра смотрят на свои отношения иначе

Актер не отвечал хейтерам напрямую. Он выбрал другую тактику. Вместо того чтобы вступать в перепалки и доказывать что-то незнакомцам в интернете, Хью Джекман просто открыто демонстрирует свою любовь к жене. В одном интервью он поделился: «Она лучшее, что когда-либо было в моей жизни, с каждым годом я становлюсь счастливее». А в другой раз Джекман все же заговорил о возрасте: «Вообще-то, в наших отношениях взрослый я. А она как маленький ребенок». В качестве примера своего зрелого поведения Хью привел следующую ситуацию: он останавливает свою жену, когда та пытается припарковаться в неположенном месте. А она в ответ на это обзывает его паинькой.

Именно Хью первым проявил интерес к Деборре

Деборра-Ли Фернесс не зря говорила о том, что мы сами творим свою судьбу. Ведь для того чтобы стать семьей, ей и Хью Джекману пришлось постараться. Они познакомились на съемках сериала «Коррелли». Для Хью он стал первой работой после окончания актерской школы. А вот Деборра на тот момент уже была опытной актрисой. Хью влюбился в нее с первого взгляда. Они быстро подружились, но Джекману понадобилось 6 недель, чтобы признаться будущей жене в своих чувствах. Зато она сразу ответила ему взаимностью.

Хью был уверен, что они поженятся, еще до того, как сама Деборра поверила в серьезность их отношений. Он даже чувствовал, что женщина искала причины для расставания. Но благодаря любви они справились с сомнениями и 11 апреля 1996 года поженились.

Вместе пара преодолела семейные трудности

На момент свадьбы Хью Джекману было 27 лет, а Деборре — 40. Из-за зрелого возраста жены они не стали откладывать попытки завести детей. Паре пришлось пройти через процедуру искусственного оплодотворения и пережить несколько выкидышей, прежде чем супруги решились усыновить ребенка. Теперь у них двое детей: сын Оскар и дочка Ава. «Я не считаю их приемными. Они наши дети», — поделился Хью Джекман. Усыновление сыграло важную роль в жизни пары. Деборра основала организацию, которая помогает детям и приемным родителям. А Хью стал одним из ее амбассадоров.

Они не устают показывать любовь друг к другу

Хью Джекман не стесняется публично демонстрировать свои чувства к жене. В 2019 году во время своего концерта он исполнил песню, которая играла на их свадьбе. Пение сопровождалось показом на экране совместных фотографий пары. Деборра присутствовала на концерте, и после окончания музыкального номера Хью подошел к ней и обнял. В честь 25-летней годовщины свадьбы в 2021 году Хью опубликовал в социальных сетях обращение к жене: «Я благодарен за возможность разделить нашу любовь, наши жизни и нашу семью. У нас все только начинается. Деб, я люблю тебя всем сердцем».

В 2022 году Хью снова написал поздравление в соцсетях: «Сегодня я праздную 26-летие брака со своей исключительной женой. Каждый день наполнен смехом, радостью и нардами. Деб, ты свет моей жизни». Джекман не просто так упомянул нарды. Супруги увлекаются ими и не упускают шанса сыграть партию даже в аэропорту, когда ждут рейс. Возможно, в этом и заключается секрет отношений пары: они делят общие интересы и всегда весело проводят время вместе.