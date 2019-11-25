Как главные красавицы старого и нового поколений звезд выглядели в одном возрасте

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Сегодня девушек, чей возраст можно точно угадать, становится все меньше. Почти все подростки используют косметику, чтобы выглядеть взрослее, а женщины постарше прибегают к пластике и уколам красоты, чтобы омолодить себя. Понятие возраста становится очень размытым, хотя еще 10 лет назад все было совсем иначе.