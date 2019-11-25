Как главные красавицы старого и нового поколений звезд выглядели в одном возрасте

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Сегодня девушек, чей возраст можно точно угадать, становится все меньше. Почти все подростки используют косметику, чтобы выглядеть взрослее, а женщины постарше прибегают к пластике и уколам красоты, чтобы омолодить себя. Понятие возраста становится очень размытым, хотя еще 10 лет назад все было совсем иначе.

AdMe.ru сравнил популярных звезд прошлого века и современности, чтобы показать, как сильно изменились тенденции в красоте всего за пару десятков лет.

Джессика Лэнг и Линдси Лохан — 33 года

© Tootsie / Columbia Pictures   © Invision / Invision / East News  

Как главные красавицы старого и нового поколений звезд выглядели в одном возрасте

Камерон Диас и Мэйси Уильямс — 22 года

© East News   © Xavier Collin / Image Press Agency / Mega Agency / East News  

Как главные красавицы старого и нового поколений звезд выглядели в одном возрасте

Памела Андерсон и Джессика Альба — 38 лет

© EAST NEWS   © JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News  

Как главные красавицы старого и нового поколений звезд выглядели в одном возрасте

Дрю Бэрримор и Эль Фаннинг — 21 год

© John Barrett / PHL/MPI / Capital Pictures / Capital Pictures / East News   © Invision / Invision / East News  

Как главные красавицы старого и нового поколений звезд выглядели в одном возрасте

Хэлли Берри и Тесса Томпсон — 36 лет

© EAST NEWS   © JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News  

Как главные красавицы старого и нового поколений звезд выглядели в одном возрасте

Голди Хоун и Кендалл Дженнер — 24 года

© Cactus Flower / Columbia Pictures Corporation   © Invision / Invision / East News  

Как главные красавицы старого и нового поколений звезд выглядели в одном возрасте

Кортни Лав и Аннабелль Уоллис — 35 лет

© EVERETT COLLECTION / EAST NEWS   © AFP / EAST NEWS  

Как главные красавицы старого и нового поколений звезд выглядели в одном возрасте

Гвен Стефани и Эмма Уотсон — 29 лет

© EVERETT COLLECTION / EAST NEWS   © EAST NEWS  

Как главные красавицы старого и нового поколений звезд выглядели в одном возрасте

Натали Портман и Милли Бобби Браун — 13 лет

© Léon / Gaumont International   © Evan Agostini / Invision / AP / East News  

Как главные красавицы старого и нового поколений звезд выглядели в одном возрасте

Джейн Фонда и Шакира — 42 года

© GP / MPI / Capital Pictures / Capital Pictures / East News   © Twitter / East News  

Как главные красавицы старого и нового поколений звезд выглядели в одном возрасте

Мег Райан и Приянка Чопра — 37 лет

© East News   © Isabelle Vautier / Starface / STARFACE PHOTO / East News  

Как главные красавицы старого и нового поколений звезд выглядели в одном возрасте

Сара Мишель Геллар и Лили-Роуз Мелоди Депп — 20 лет

© EAST NEWS   © Fred Duval / MEGA / Mega Agency / East News  

Как главные красавицы старого и нового поколений звезд выглядели в одном возрасте

Софи Марсо и Маккензи Фой — 18 лет

© East News   © Sipa USA / Sipa USA / East News  

Как главные красавицы старого и нового поколений звезд выглядели в одном возрасте

Шэрон Стоун и Кара Делевинь — 27 лет

© EAST NEWS   © Xavier Collin / Image Press Agency / Mega Agency / East News  

Как главные красавицы старого и нового поколений звезд выглядели в одном возрасте

Мишель Пфайффер и Джиджи Хадид — 24 года

© Grease 2 / Paramount Pictures   © MBS / MEGA / Mega Agency / East News  

Как главные красавицы старого и нового поколений звезд выглядели в одном возрасте

Лив Тайлер и София Лиллис — 17 лет

© EAST NEWS   © AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News  

Как главные красавицы старого и нового поколений звезд выглядели в одном возрасте

Дженнифер Коннелли и Лили Коллинз — 30 лет

© EAST NEWS   © face to face / FaceToFace / REPORTER  

Как главные красавицы старого и нового поколений звезд выглядели в одном возрасте

Брук Шилдс и Никки Рид — 31 год

© COLUMBIA PICTURES TELEVISION/HTV/JAY BERNSTEIN PROD. / Album / EAS   © Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News  

Как главные красавицы старого и нового поколений звезд выглядели в одном возрасте

Сьюзан Сарандон и Гвендолин Кристи — 41 год

© EAST NEWS   © Invision / Invision / East News  

Как главные красавицы старого и нового поколений звезд выглядели в одном возрасте

Шарлиз Терон и Сирша Ронан — 25 лет

© EVERETT COLLECTION / EAST NEWS   © Xavier Collin / BWP Media / East News  

Как главные красавицы старого и нового поколений звезд выглядели в одном возрасте

Какие мировые знаменитости и звезды Голливуда 1990-х и 2000-х особенно нравились вам?

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