Как главные красавицы старого и нового поколений звезд выглядели в одном возрасте
Сегодня девушек, чей возраст можно точно угадать, становится все меньше. Почти все подростки используют косметику, чтобы выглядеть взрослее, а женщины постарше прибегают к пластике и уколам красоты, чтобы омолодить себя. Понятие возраста становится очень размытым, хотя еще 10 лет назад все было совсем иначе.
AdMe.ru сравнил популярных звезд прошлого века и современности, чтобы показать, как сильно изменились тенденции в красоте всего за пару десятков лет.
Джессика Лэнг и Линдси Лохан — 33 года
Камерон Диас и Мэйси Уильямс — 22 года
Памела Андерсон и Джессика Альба — 38 лет
Дрю Бэрримор и Эль Фаннинг — 21 год
© John Barrett / PHL/MPI / Capital Pictures / Capital Pictures / East News © Invision / Invision / East News
Хэлли Берри и Тесса Томпсон — 36 лет
Голди Хоун и Кендалл Дженнер — 24 года
Кортни Лав и Аннабелль Уоллис — 35 лет
Гвен Стефани и Эмма Уотсон — 29 лет
Натали Портман и Милли Бобби Браун — 13 лет
Джейн Фонда и Шакира — 42 года
Мег Райан и Приянка Чопра — 37 лет
Сара Мишель Геллар и Лили-Роуз Мелоди Депп — 20 лет
Софи Марсо и Маккензи Фой — 18 лет
Шэрон Стоун и Кара Делевинь — 27 лет
Мишель Пфайффер и Джиджи Хадид — 24 года
Лив Тайлер и София Лиллис — 17 лет
Дженнифер Коннелли и Лили Коллинз — 30 лет
Брук Шилдс и Никки Рид — 31 год
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Сьюзан Сарандон и Гвендолин Кристи — 41 год
Шарлиз Терон и Сирша Ронан — 25 лет
Какие мировые знаменитости и звезды Голливуда 1990-х и 2000-х особенно нравились вам?