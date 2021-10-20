Как бы выглядели члены королевской семьи, если бы соответствовали современным стандартам красоты

Члены королевской семьи вынуждены подчиняться определенным правилам, когда речь заходит об их внешности. Например, их волосы должны иметь здоровый естественный вид, а макияж — быть максимально простым: никаких смоки-айс и цветных теней, а помада только натурального оттенка.

Вот почему нам в AdMe.ru стало любопытно посмотреть, как могли бы выглядеть некоторые королевские особы, если бы они были обычными людьми, следящими за модными трендами.

1. Королева Великобритании Елизавета II

2. Принц Уильям, герцог Кембриджский

3. Кэтрин, герцогиня Кембриджская

4. Диана, принцесса Уэльская

5. Анна, королевская принцесса

6. Чарльз, принц Уэльский

7. Камилла, герцогиня Корнуолльская

8. Принц Эдвард, граф Уэссекский

9. Принцесса Евгения

10. Принцесса Беатрис

11. Принц Эндрю, герцог Йоркский

12. Принц Гарри, герцог Сассекский

13. Меган, герцогиня Сассекская