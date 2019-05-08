История татуировщика из Освенцима, который сумел не только выжить, но и найти свою любовь в концлагере

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Историю своей жизни Лале Соколов решился рассказать миру лишь в 87-летнем возрасте. Он всегда знал, что ей необходимо поделиться, но из-за страха политических преследований молчал до последнего. И только в 2003 году мир узнал, что в самое темное для человечества время в самом кровожадном месте на планете разгоралась любовь между узницей и работником концлагеря, которая смогла пережить то, что трудно даже вообразить.

AdMe.ru не смог обойти стороной этот рассказ, который так тщательно оберегался его автором от всего мира.

Лале (настоящее имя Людвиг) Эйзенберг родился в еврейской семье в Словакии. Позже, в 1945 году, после победы советских войск, он сменит свою фамилию на «звучащую по-русски» — Соколов. Когда ему было 26 лет, он стал заключенным нацистского концлагеря Освенцим. Еще полностью не понимая, куда он попал, Лале поставил перед собой одну главную цель — выжить. Лишь со временем пришло осознание того, какие ужасы творили в концлагерях нацисты.

Лале быстро понял, что сможет помочь другим заключенным, только если станет сотрудничать с врагами и заслужит их доверие. Будучи образованным человеком и зная несколько языков, он смог продемонстрировать, что может быть полезным для немцев. Вскоре Лале назначили татуировщиком концлагеря, и несколько лет он наносил порядковые номера на руки только что прибывших узников.

Благодаря своим связям Лале мог тайно помогать другим заключенным: доставал им дополнительный паек, лекарства и даже спасал от расправы. Но за то, что он прислуживал нацистам, Лале чувствовал вину до конца своих дней. Однако его работа — это единственное, что смогло спасти его самого, а также многих других заключенных от газовой камеры или расстрела.

За все время своей работы татуировщиком Лале нанес сотни тысяч порядковых номеров, но лишь один запомнился ему навсегда — 34902. Этот номер ему пришлось наносить на руку хрупкой девушки по имени Гита, которая сразу захватила его сердце. Однажды встретившись с ней взглядом во время нанесения татуировки, Лале больше не мог перестать о ней думать.

Тайные свидания Гиты и Лале были короткими и немногословными, они изо всех сил старались вселить друг в друга надежду на светлое будущее. Не представляя своей жизни без Гиты, Лале быстро понял, что девушке также нужно стать полезной для нацистов, чтобы избежать смерти.

Заведя нужные знакомства и хорошо себя зарекомендовав, Лале смог пристроить Гиту на работу, а также доставал ей дополнительный паек и даже лекарства, когда его возлюбленная сильно заболела.

В 1945 году в лагере началась паника: советские войска стремительно приближались, и нацисты в спешке начали вывозить узников из лагеря, в том числе и Гиту. В суматохе она успела выкрикнуть свою фамилию, чтобы Лале смог ее найти после войны. Оказалось, любовь всей его жизни звали Гита Фурманова.

Пока в Освенциме продолжались беспорядки, Лале смог сбежать. Его дорога домой была долгой, но слова «Гита Фурманова» стали для него настоящей мантрой и главной целью. Знание языков оказалось полезным для советской армии, которая и помогла Лале добраться до дома.

Прибыв домой, Лале занялся поисками своей возлюбленной. Не зная, откуда она родом, он отправился в Братиславу, через которую проходили многие узники, возвращающиеся домой. Четыре дня он добирался до этого города, а затем две недели ждал Гиту на вокзале, пока ему не посоветовали поискать любимую в Красном Кресте. Повозка Лале направлялась туда, когда на дорогу выскочила его возлюбленная.

Лале сделал ей предложение на той самой дороге, и с тех пор они не расставались. Пара прожила в счастливом браке 58 лет. Когда любимая Гита скончалась в 2003-м, Лале перестал опасаться быть осужденным за сотрудничество с нацистами: он с нетерпением ждал того дня, когда снова встретится со своей женой.

Лале пригласил к себе писательницу Хезер Моррис и на протяжении трех лет рассказывал ей свою историю, которая позже стала бестселлером под названием «Татуировщик из Освенцима». Но Лале не застал выход книги: в 2006 году он воссоединился со своей Гитой, и на этот раз навсегда.