История Нелли Блай, которая 100 лет назад доказала, что женщины могут все

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Кто бы знал, что маленькой девочке, которая в детстве обожала розовый цвет, уготована такая волнующая судьба. Она влияла на власти США и пользовалась уважением человека, в честь которого названа престижнейшая на сегодня журналистская премия. Благодаря ей множество людей, неспособных защитить свои права, получили надежду на светлое будущее. И это не говоря о громком замужестве. При этом сама она сейчас не слишком известна, хотя когда-то ее узнавали по всему миру. Все это — Нелли Блай.

AdMe.ru искренне восхищен силой воли и желанием улучшать мир, которые Нелли демонстрировала всю жизнь, и поэтому делится ее захватывающей историей.

Юность

Элизабет Джейн Кокрен, казалось бы, суждено было стать примерной девушкой и завидной невестой: отец ее владел мельницей и землей вокруг нее, мать происходила из богатой питтсбургской семьи. Но жизнь распорядилась иначе. В семье было то ли 13, то ли 15 детей: источники называют разные цифры. Когда Элизабет было 6 лет, отец семейства умер, а наследство его было поделено между всеми отпрысками. Их было много, поэтому денег каждому досталось мало, Элизабет и ее матери тоже. Здесь история и начала плавно сворачивать в неожиданную сторону. Мать девочки через несколько лет повторно вышла замуж, но новый супруг оказался жестоким и вспыльчивым. В 1879 году они развелись. И, как нередко бывало в то время со, скажем так, небогатыми девушками из хороших семей, подросшая Элизабет решила стать учительницей, чтобы зарабатывать на жизнь приемлемым для женщины образом. К сожалению, сбережений не хватило на оплату даже одного семестра в колледже. И тогда Элизабет, обнаружившая в себе интерес и талант к письму, уговорила мать переехать в Питтсбург. Девушка хотела найти работу, связанную с текстами, но это удалось ей далеко не сразу, так что какое-то время пришлось пожить в трущобах.

Начало карьеры

Элизабет получила желанное место так: в газете Pittsburgh Dispatch вышла статья, в которой говорилось, что женщины годятся только для деторождения и ведения домашнего хозяйства, и девушка так возмутилась, что отправила в редакцию письмо, в котором разнесла материал в пух и прах. Редактор решил, что этот пыл стоит направить в более продуктивное русло, и «Одинокая сирота» — так Элизабет подписала письмо — была зачислена в штат. Первая ее статья рассказывала о работающих женщинах Питтсбурга. Вторая — о разводах, и во время работы над ней девушка выбрала более звучный псевдоним — Нелли Блай. Так называлась популярная в то время песня Стивена Фостера. Нелли продолжила освещать остросоциальные темы, и в итоге сверху на редактора надавили. Он заставил девушку вести колонки о моде и светской жизни — привычных женских сферах. Но Нелли этого было мало, и она уехала к Мексику, взяв с собой мать в качестве компаньонки. Но та вскоре вернулась домой, и Нелли — еще одно нетипичное для девушки того времени решение — отправилась дальше в одиночестве. Она присылала в газету рассказы о местных обычаях и еде, а заодно о бедности, коррупции, притеснении бедняков, и в итоге дописалась до того, что ее выслали из страны. Статьи из этой поездки потом были опубликованы отдельным сборником под названием «Шесть месяцев в Мексике». После этого настало время покорять «Большое яблоко»: Нелли переехала в Нью-Йорк и устроилась к самому Джозефу Пулитцеру (да, премия появилась благодаря ему) в газету New York World. Здесь она начала с того, что притворилась сумасшедшей и сделала вид, будто понимает только испанский язык. Врачи признали ее душевнобольной и отправили в печально известную лечебницу на острове Блэкуэлл. Чтобы выбраться оттуда, ей понадобилась помощь адвоката. Через 10 дней Нелли вышла на свободу и написала разгромную статью, приведшую к огромному скандалу. Ужасные условия, в которых содержались пациентки, отвратительное обращение со стороны персонала, то, что некоторые женщины явно оказались здесь из-за незнания английского языка или другого вероисповедания, — все это Нелли показала честно и без капли пощады, заодно предложив ряд реформ. После публикации власти под давлением общественности занялись улучшением условий в подобного рода учреждениях, а финансирование Департамента общественной благотворительности и исправительных учреждений заметно выросло. Многие реформы, предложенные Нелли, были реализованы, сама же она получила прозвище Леди Сенсация. По мотивам этого случая было снято 2 фильма. Нелли в нем сыграли Кристина Риччи и Кэролайн Барри соответственно.

Кругосветное путешествие

В последующие годы Нелли писала о рабском труде на фабриках и проблемах в тюрьмах, разоблачала торговцев детьми и коррупционеров. Она брала интервью у Беллы Локвуд, которая баллотировалась в президенты, и трех первых леди (Грант, Гарфилд и Полк). Но этого было недостаточно, и Нелли решила превзойти Филеаса Фогга, главного героя книги «Вокруг света за 80 дней», написанной Жюлем Верном. Редактор идею одобрил, и 14 ноября 1889 года Нелли отправилась в путь. Весь ее багаж состоял из сумки и пары платьев. Корабли, поезда, китайские лодки, рикши, лошади, ослы... Через 72 дня, 6 часов, 11 минут и 14 секунд она прибыла обратно. Из Сан-Франциско в Нью-Йорк ее привез специальный поезд, нанятый редакцией газеты. Путешественницу встречал духовой оркестр, в честь нее запустили фейерверки. Отчеты о ее поездке выходили в New York World ежедневно, а когда читателям было предложено угадать время, которое займет путь, в ответ пришло около 1 млн предположений. Но одна телеграмма выделялась даже в этом обилии: «Я нисколько не сомневался в успехе Нелли Блай. Она показала свое упорство. Ура в ее честь! Жюль Верн». С писателем Нелли встретилась во Франции. В ее маршруте также значились Англия, Италия, Суэцкий канал, Цейлон, Сингапур, Гонконг и Япония. Статьи об этой поездке послужили материалом для следующей книги.

Слава и замужество

После кругосветки Нелли стала, пожалуй, наиболее узнаваемой женщиной Америки, и это закрыло ей путь в любимый журналистский жанр — расследования. Незапоминающиеся фантастические рассказы и освещение громких событий — вот что ей оставалось. И в 1895 году она уехала в Чикаго, где встретила Роберта Симена — миллионера, промышленника, 70-летнего старика. Нелли же был 31 год (она настаивала на 28). Они поженились всего через 2 недели после знакомства. Неудивительно, что взрослые уже дети Симена, как и его предыдущая пассия, были категорически против этих отношений. Но, несмотря на почтенный возраст, Роберт не уступал новоиспеченной супруге темпераментом. Когда она уехала освещать конгресс суфражисток, он нанял человека и отправил за ней. Но Нелли заметила слежку, устроила арест того мужчины и вдогонку выпустила статью о том, каким должен быть хороший муж. Сейчас это было бы обыденным, но не тогда. Еще через год она написала, почему женщины должны воевать в американо-испанской войне, и оставила журналистику на 16 лет.

Поздние годы