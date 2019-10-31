История настоящих охотников за привидениями Эда и Лоррейн Уорренов, расследования которых подарили нам знаменитые триллеры

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Не найдешь человека, который хотя бы не слышал о фильмах «Заклятие» или «Проклятие Аннабель». Но мало кто знает, что сюжет этих кинолент основывается на реальных событиях, а именно на расследованиях Эда и Лоррейн Уорренов, за плечами которых более 10 тыс. паранормальных дел, множество книг, а также собственная киновселенная («Заклятие» и «Заклятие-2», «Проклятие Аннабель» и «Проклятие монахини», снятые по мотивам их исследований). Несмотря на критику, ученые пытались понять причину сверхъестественных явлений, помочь людям, столкнувшимся с ними, и даже пользовались поддержкой Ватикана, консультируясь у католической церкви по вопросам всевозможных спиритических проявлений.

Сегодня Хеллоуин, и мы в AdMe.ru тоже хотим внести свою лепту в этот таинственный и загадочный день и рассказать про самые запоминающиеся расследования супружеской четы.

С чего все начиналось

В 1943 году 17-летний Эд Уоррен познакомился с Лоррейн Ритой Моран, которой на тот момент было 16. Вскоре он был призван в военно-морской флот, но успел сделать предложение юной красавице, и она согласилась. Пару объединяло многое, например тяга к сверхъестественному была у них с детства, но желание изучать странные явления всерьез появилось лишь в конце войны. Лоррейн считала себя медиумом, а Эд, несмотря на то что работал в полиции, посвятил все свое время изучению паранормальных явлений, подключив к этому свою супругу. Пара стала ездить по стране в поисках людей, столкнувшихся с необъяснимым, и старалась им помочь. С течением времени опыта накапливалось все больше, супружеская чета добилась известности, а в расследованиях им стали помогать врачи, ученые, полицейские и члены духовенства. В 1952 году семейная пара, изучавшая сверхъестественные явления, основывает Общество психических исследований Новой Англии (старейшее из ныне существующих), а также Оккультный музей Уорренов, до сих пор привлекающий множество людей со всего мира.

Проклятие Аннабель

Аннабель — это кукла из серии «Тряпичная Энни». Ее купили в секонд-хенде в 1968 году для студентки-медсестры по имени Донна, которая даже не подозревала, чем ей грозит такое приобретение. Девушка жила вместе с подругой Энджи, и после того как игрушка попала в дом, соседки стали замечать очень странные явления, происходящие в их комнате. Кукла оказывалась не в том месте, где была изначально, двери и окна открывались сами по себе, а однажды Донна и Энджи обнаружили Аннабель стоящей на кухне и опирающейся тряпичной рукой на стул — и это несмотря на то, что когда девушки пытались сами ее поставить, то она падала, ведь ее ноги тоже были тряпичными. Попросить помощи у священника их заставил случай, когда Энджи оставила ручку и бумагу рядом с игрушкой, а войдя в комнату, обнаружила корявую надпись «Помогите». Отец Хеган посоветовал студенткам обратиться к Эду и Лоррейн Уорренам, чтобы разобраться и решить проблему. В ходе изучения исследователи признали, что в кукле заключен демон и ее надо изолировать (игрушка до сих пор находится в музее Уорренов). После того как в доме был проведен обряд очищения, паранормальные события перестали беспокоить девушек, а эта история стала основой для фильма «Проклятие Аннабель».

Ужас Амитивилля

Ночью 13 ноября 1974 года в Амитивилле 23-летний Рональд Дефео застрелил свою семью, состоявшую из 6 человек, включая младших сестер и братьев. На суде Рональд говорил, что убивать его заставлял голос в голове, который 28 дней подряд буквально умолял молодого человека совершить преступление. Несмотря на странное заявление, его признали вменяемым и отправили в тюрьму отбывать 6 пожизненных сроков. Примерно через год после печальных событий этот дом был выкуплен семьей Лутц. Сначала все было как обычно, но через небольшой промежуток времени Джордж, Кэти и их 3 детей стали замечать странные явления: то огромное количество мух обоснуется на чердаке, то необъяснимые запахи и звуки наполняют весь особняк, а когда их 5-летняя дочь Мисси стала рассказывать о своих новых «друзьях» — мальчике (подозрительно похожем на убитого ребенка) и существе, напоминающем поросенка с красными глазами, — родители забили тревогу. Священник пытался освятить дом, но стало только хуже. Отец семейства начал регулярно просыпаться в 3:15 ночи (предполагаемое время убийства семьи Дефео), а моральное состояние остальных домочадцев оставляло желать лучшего. После 28 дней проживания в Амитивилле Лутцы собрали вещи и уехали из проклятого места. Меньше чем через месяц в этот дом приехали Уоррены вместе с бригадой парапсихологов и оборудованием, чтобы провести свое расследование. В ходе исследования Эд и Лоррейн пришли к выводу, что на месте этого дома был захоронен Джон Кетчум — адепт черной магии. По словам Уорренов, такое «наследие» гарантированно будет притягивать к этому особняку страдания и боль. Эти события стали основой для фильма «Ужас Амитивилля». Позже проклятый дом был выкуплен за $ 950 тыс., и нынешние его хозяева провели полную реконструкцию.

Энфилдский полтергейст

Этот случай проявления полтергейста является самым задокументированным, и он не на шутку взбудоражил британскую общественность. В конце 70-х семья Ходжсон была вынуждена обратиться к специалистам, изучающим паранормальные явления, в связи с тем, что в их доме происходили непонятные и опасные вещи. Мебель без посторонней помощи перемещалась по комнате, все домочадцы слышали шаги, а маленькая Джаннет стала говорить мужским голосом и самопроизвольно подниматься в воздух. В течение месяца 30 человек исследовали все происходящее и пришли к выводу, что в доме действительно творится что-то неладное. Долгое время Пегги Ходжсон и ее 4 малолетних детей страдали от повышенного внимания, насмешек, критики и непрекращающейся паранормальной активности. В 1978 году чета Уорренов приехала в Энфилд, чтобы разобраться в этом деле и помочь отчаявшимся членам семьи. Эд и Лоррейн подтвердили предположение медиумов: в Джаннет вселяется дух бывшего владельца особняка Билли Уилкинса, умершего от кровоизлияния в мозг. В этом же году полтергейст перестал проявлять себя после обряда очищения дома, тем не менее Джаннет и ее мать иногда слышали по ночам шаги или ощущали взгляд, однако буйного проявления нечистой силы уже не наблюдалось. После смерти Пегги Ходжсон дом купила семья Беннетт, но они пробыли там недолго из-за гнетущего ощущения, что за ними кто-то наблюдает. Эти события стали основой фильма «Заклятие-2».

Дело семьи Перрон

В январе 1971 года семья Перрон переехала в огромный фермерский дом в Харрисвилле, штат Род-Айленд. Сразу по приезде Кэролин, Роджер и их 5 дочерей получили необычный совет от соседей: «Ради благополучия своей семьи оставляйте свет на ночь!», но не придали этому значения, ведь на покупку недвижимости ушли последние деньги семьи и что-либо менять Роджер и Кэролин не собирались. Через некоторое время мать семейства обратила внимание на первые, казалось бы, безобидные странности — предметы пропадали с привычных мест. Далее события приняли еще более неожиданный поворот: доброжелательные призраки чуть ли не нянчились с детьми, целуя их на ночь в лоб и поправляя постель. Однако идиллия длилась недолго, и вскоре девочки Перрон заявили, что какие-то темные сущности напали на них в амбаре и стали нашептывать о том, что в стенах их дома похоронены 7 солдат. Дальше начался откровенный террор, от которого больше всего страдала Кэролин: дух женщины напрямую угрожал ей расправой, если она не уберется из дома. И когда дело стало принимать совсем скверный оборот, подруга Синтии (одной из дочерей) привлекла на помощь чету Уорренов. Лоррейн с порога заявила, что в доме присутствует мощная темная энергия и, если не приступить к обряду очищения, ситуация только ухудшится. Исследовали приступили к изгнанию злого духа Батшебы Тайер — бывшей хозяйки поместья и, по слухам, ведьмы, продавшей душу дьяволу и вселившейся в тело Кэролин, однако что-то пошло не так и бедной женщине стало еще хуже. Много лет Уоррены пытались помочь одержимой матери семейства, но Батшеба не отпускала ее, и раздосадованный отец семейства выгнал исследователей вон. Переехать семья не могла из-за финансовых трудностей, но спустя 9 лет ада Роджеру удалось продать дом и забрать семейство в другой штат, а позже Андреа Перрон напишет книгу о том, как ей и ее родным жилось в Харрисвилле. Это расследование Уоррены считали одним из самых сложных за свою 50-летнюю карьеру, и хоть в фильме «Заклятие» многое изменено, все же его стоит посмотреть, чтобы лучше узнать историю семьи Перрон.

Наследие Уорренов