Почему принц Чарльз ждал свадьбы с любовью всей своей жизни 35 лет

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В день, когда принцесса Диана ушла из жизни, Камилла Паркер-Боулз стала самой ненавистной женщиной Англии. Ее обвиняли в гибели народной любимицы: якобы если она не вторглась бы в чужую семью, то леди Ди была бы счастлива в браке, не ехала бы в ту ночь в машине с другим мужчиной и не попала бы в страшную аварию. Но все забывается, и нынешняя герцогиня уже не выглядит «ужасной разлучницей». Своего счастья влюбленные ждали 35 лет, и сейчас их не волнует, что их союз может кому-то не нравиться.

Мы в AdMe.ru верим в настоящую любовь, поэтому решили заглянуть в прошлое и выяснить подробности истории принца Чарльза и его Камиллы.

Знакомство

Все началось в 1970-х. На одной из вечеринок Камилла обратилась к молодому принцу в свойственной ей манере: «У моей прабабушки был роман с вашим прадедушкой. Может быть, и нам попробовать?» В то время Чарльз легко заводил романы: он знал, что все равно придется жениться на той, кого подберет ему королевская семья. Однако их отношения переросли в нечто большее — Чарльз принял решение жениться, он буквально потерял голову от любви.

Камилла Паркер-Боулз и принц Чарльз покидают лондонский театр, 1975 год.

Камилла, с точки зрения королевской семьи, не подходила принцу Уэльскому по статусу. Чтобы оградить Чарльза от необдуманной женитьбы, Елизавета отправила сына на военную службу в Королевский флот. Он отсутствовал 8 месяцев, и за это время его возлюбленная успела выйти замуж за своего бывшего кавалера Эндрю Паркера-Боулза. Позже она родила в этом браке двоих детей.

В браке, но не друг с другом

Семейного счастья в браке с Эндрю Камилле испытать не довелось: муж начал изменять ей уже в первый месяц их совместной жизни. Вскоре вернулся Чарльз. Вопреки надеждам королевы Елизаветы, его чувства к Камилле окрепли. И они продолжили свои встречи, а чтобы как-то их объяснить, Чарльз становится крестным сына Камиллы Тома.

Эндрю и Камилла Паркер-Боулз, их сын Том и дочь Лаура во время приема в Букингемском дворце. В тот день Эндрю получил от королевы орден Британской империи.

Во дворце волновались: обстановка накалялась, ведь женщина могла подать на развод, поэтому королевская семья подыскала для принца невесту — молодую Диану Спенсер, девушку с безупречной репутацией и родословной.

У Камиллы с Дианой даже завязалась дружба, правда, недолгая: она продолжалась до того момента, пока принцесса не узнала о связи подруги со своим мужем. В день своей свадьбы с леди Ди принц отправил возлюбленной подарок — браслет, на котором были выгравированы инициалы GF (в целях конспирации они называли себя Глэдис и Фред). Это был весьма прозрачный намек на то, что принц не собирался разрывать связь.

Камилла Паркер-Боулз и леди Диана Спенсер на скачках в Ладлоу, где участвовал принц Чарльз, 1980 год.

За свадьбой Чарльза и Дианы в 1981 году следил весь мир, но только единицы знали, что принц делает это по настоянию семьи. Среди посвященных была и невеста: она еще до свадьбы поняла, что этот брак может стать огромной ошибкой в ее жизни, но отказаться от королевского предложения не смогла.

Почти сразу после свадьбы Диана узнала, что отношения на стороне продолжаются: уже во время медового месяца Чарльз ежедневно созванивался с Камиллой. Разумеется, для молодой жены это известие стало ударом. Но поначалу она ничем не показывала своего разочарования.

На людях супруги вели себя как счастливая семейная пара: улыбались друг другу, соблюдали все приличия. Но возвращаясь домой после светских мероприятий, на которых присутствовала Камилла, Диана часто закатывала скандалы.

Несвятое семейство

Тем временем народ видел то, что хотел видеть: счастливую королевскую семью, улыбчивую и харизматичную леди Диану. И все поверили в коварную разлучницу, разрушающую эту прекрасную семью. Но приближенные к паре знали, что все не так красочно и отношения между супругами напряжены до предела.

После рождения второго сына, Гарри, Диана с сыновьями перебралась в Кенсингтонский дворец, а Чарльз — в загородное поместье Хайгроув. Камилла с семьей тоже переехала — в особняк, который, как по заказу, находился в 10 минутах езды от дома принца.

А потом все выплыло наружу. Был подслушан откровенный телефонный разговор Чарльза и Камиллы, и в прессе появились публикации об их связи. Диана дала развернутое интервью, в котором она сказала: «Нас было трое в этом браке, так что было немного тесно». В декабре 1994 года Камилла развелась с Эндрю, союз с которым никогда не был особенно теплым и доверительным. Год спустя он женился на Розмари Питман, с которой его связывали давние отношения.

Эндрю Паркер-Боулз и Розмари Питман.

Сохранять дальше видимость идеального брака королевской семье тоже стало незачем. Леди Ди прозрела, поняв, что муж никогда не будет любить ее, и начала заводить отношения на стороне. Вскоре Чарльз добился от королевы-матери разрешения на развод.

Двое против всех

Надписи на плакатах: «Мы не простим вас!», «Уильяма в короли».

После немыслимого события — развода наследного принца с женой — Камилла и Чарльз поженились бы очень быстро. Но трагическая гибель Дианы сделала это невозможным. В том, что она погибла, народ обвинил Камиллу — «разрушительницу семьи», «разлучницу». Уже на следующий день возле Кенсингтонского дворца появились демонстранты с плакатами, на которых были написаны грубости и оскорбления. Народ требовал, чтобы Чарльз отказался от престола.

Принц Чарльз с сыновьями около дворца в день смерти леди Дианы.

С этого момента Диана стала святой. Уже навсегда. А Камилле теперь отводилась пожизненная роль главной злодейки в любовном треугольнике. Влюбленным пришлось забыть о свадьбе на долгих 8 лет. В 2000 году Чарльз официально представил возлюбленную королеве Елизавете и они получили разрешение на совместное проживание, однако Камилле по-прежнему запрещалось появляться на официальных мероприятиях. В 2004 году, после долгих просьб и бесед с матерью, Чарльз получил благословение и бриллиантовое кольцо Елизаветы, которое предназначалось для помолвки.

То самое кольцо.

Долгожданная свадьба

Только в 2005 году состоялось бракосочетание давних влюбленных. Свадьба, о которой пара мечтала 35 лет. В этот день невеста очень нервничала и не могла встать с постели. Но ее сестра пригрозила ей, что сама наденет белое платье и выйдет замуж за Чарльза, ведь кому-то сегодня нужно быть невестой. Камилла взяла себя в руки. Торжественная церемония проходила под крышей муниципального департамента Виндзора. Около здания собралась толпа, и оказалось, что большинство англичан уже настроены по отношению к паре благосклонно. Кстати, бывший муж Камиллы Эндрю и Розмари Паркер-Боулз присутствовали на свадьбе. Медовый месяц молодожены провели в королевском загородном поместье в Шотландии.

Камилла после свадьбы получила все те же титулы, что и покойная Диана, в том числе и «принцесса Уэльская». В знак уважения к леди Ди она никогда не пользуется этим титулом, выбрав другой — герцогиня Корнуольская.

Сегодня, появляясь на мероприятиях, супруги выглядят по-настоящему счастливыми: они смотрят друг на друга с любовью и нежностью, то и дело улыбаются и излучают гармонию.

Секрет счастья

Характер Камиллы можно описать как противоположность понятию needу — «нуждающаяся во внимании», «недолюбленная», как часто называли Диану. Герцогиня Корнуольская — взрослая, уверенная в себе и самодостаточная женщина, которой не нужно постоянно доказывать свою любовь.

Она всегда принимала все обстоятельства жизни Чарльза и его самого. А это дорогого стоит.

Камилла смогла обуздать свои амбиции: никогда, даже став герцогиней Корнуольской и частью королевской семьи, она не пыталась привлечь к себе внимание.

Герцогиня успевает патронировать более 90 благотворительных фондов и проводить время со своими детьми от первого брака и 5 внуками, но всегда, когда нужно, она оказывается рядом с мужем.

«Она замечательная женщина, и она сделала нашего отца очень, очень счастливым, а это главное». Принц Гарри

Как вы думаете, как сложились бы судьбы Камиллы, Чарльза и Дианы, если бы члены королевской семьи могли сами выбирать себе спутников жизни?