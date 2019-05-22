История клана Ротшильдов, у которых столько денег, что никто не может их подсчитать

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Вы не найдете семью Ротшильдов в списках «Форбс», потому что ее состояние разошлось по многочисленным наследникам. Самые скромные подсчеты оценивают его в $ 350 млрд, а нескромные — в $ 1 трлн. Современные Ротшильды проживают в разных странах мира, и многие из них занимаются далекими от бизнеса вещами: заведуют историческими архивами в музеях или спасают арктические льды от глобального потепления.