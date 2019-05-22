История клана Ротшильдов, у которых столько денег, что никто не может их подсчитать
Вы не найдете семью Ротшильдов в списках «Форбс», потому что ее состояние разошлось по многочисленным наследникам. Самые скромные подсчеты оценивают его в $ 350 млрд, а нескромные — в $ 1 трлн. Современные Ротшильды проживают в разных странах мира, и многие из них занимаются далекими от бизнеса вещами: заведуют историческими архивами в музеях или спасают арктические льды от глобального потепления.
AdMe.ru решил узнать чуть больше об именитой семье. Тем более что некоторые факты мало известны широкой публике.
XVIII–XIX века
- Первые поколения Ротшильдов проживали в доме, на котором висела табличка с изображением золотого орла на фоне красного щита. По-немецки «красный щит» звучит как «ротшильд» (нем. Rothschild). Именно от этого слова произошла знаменитая фамилия семьи.
- В XVIII веке Амшель Майер Ротшильд сумел открыть банк в одном из городов Германии и передал это дело 5 своим сыновьям. Молодые люди оказались предприимчивыми и превратили один банк в целых 5, причем расположены они были в разных уголках Европы. Банки называли в обществе «пятью пальцами одной руки», потому что действовали они на редкость слаженно, а их владельцы не конфликтовали.
Амшель Майер Ротшильд (слева) и его пятеро сыновей (справа): Натан, Соломон, Джеймс, Карл и Амшель.
- Ротшильды создали собственную курьерскую сеть, которая оперативно доставляла им информацию о том, что происходит в мире. А также активно пользовались голубиной почтой, что давало немало преимуществ, поскольку информацию они узнавали первыми. Если было нужно, то курьеры распространяли слухи. Так случилось во время битвы с Наполеоном в 1815 году. Агенты узнали, что побеждает Англия, и направили хозяину почтового голубя с этим известием. Ротшильд приказал своим брокерам продавать акции по немного сниженным ценам. Все решили, что это означает проигрыш Англии, и принялись в спешке отдавать акции по дешевке. Тогда Ротшильд скупил почти всю биржу и увеличил за один день свое состояние в несколько раз. Ведь он знал, что Англия победила, а значит цены на акции здорово поднимутся, когда о победе узнают остальные.
- У клана в XIX веке появился собственный свод законов, которыми должны руководствоваться все члены семьи. В частности, там значилось, что ни один потомок по женской линии не имеет права на управление капиталом. Такие права имели только прямые отпрыски по мужской линии.
- Браки тщательно организовывались главой клана. Как правило, женили друг на друге двоюродных и троюродных родственников. Это служило общему делу — сохранению богатства внутри семьи. Результатом стало так называемое сокращение предков. Обыкновенный человек имеет 2 родителей, 4 бабушек и дедушек и так далее. А вот у Лайонела Уолтера Ротшильда, например, был один-единственный прадедушка и одна прабабушка.
- К концу XIX века клан контролировал едва ли не половину мира: они финансировали японскую армию во время Русско-японской войны, вкладывались в создание железной дороги в Европе, спонсировали постройку Суэцкого канала и многое другое. С этого времени фамилия Ротшильд стала синонимом богатства.
- О влиянии клана на сильных мира сего известна одна история, очень похожая на миф. Согласно дневнику одного из представителей семьи, в гостях у Ротшильдов часто бывала английская королева Виктория. В один из таких визитов баронесса Алиса Ротшильд прикрикнула на королеву: «Сойдите с газона, вы топчете цветы!» — и Виктория подчинилась.
- О моральных принципах Ротшильдов тоже ходят легенды. В 1861 году российское правительство обратилось к семье за ссудой и получило резкий отказ. Дело в том, что ссуда нужна была для подавления восстаний в Польше. Ротшильды получили бы колоссальную прибыль, однако не хотели поддерживать режим, подавляющий национально-освободительные движения.
- Знаменитая война с Наполеоном была выиграна не без участия клана. Ротшильды вложили знатную часть своего состояния в английскую армию, а также помогали транспортировать дорогостоящий металл для изготовления солдатского оружия и защиты.
XX век
Празднование 200-летнего юбилея династии. Слева направо: Якоб Ротшильд, Амшель Ротшильд, Гай Ротшильд и Эдмонд Ротшильд.
- Крупнейшего коллекционера из клана Ротшильдов звали Фердинанд. Всем было известно, что по завещанию собранные предметы искусства он оставит Британскому музею. И руководители музея шли на хитрость: они подсылали к Ротшильду владельцев тех картин, которые не могли приобрести сами, и Фердинанд их покупал.
- Интересно, что едва ли не все женщины семьи признавались современниками волевыми особами, обладающими качествами, которые общество часто приписывает мужчинам: твердостью и упрямством.
Знаменитый артист балета и балетмейстер Рудольф Нуреев вместе с Мари-Хелен Ротшильд.
- Навсегда вошел в историю науки Уолтер Ротшильд, который тоже грешил собирательством. Только коллекционировал он бабочек — за всю жизнь набралось 2,25 млн экземпляров. Но Уолтер не только собирал насекомых, он организовывал многочисленные экспедиции в самые дальние уголки мира. Благодаря ему удалось открыть и описать новые виды животных: от жуков до кенгуру. В его честь были названы некоторые из них: орнитоптера Ротшильда (бабочка), жираф Ротшильда, майна Ротшильда (скворец с белоснежным оперением с острова Бали).
Уолтер Ротшильд верхом на галапагосской черепахе в своем поместье.
- Во время Второй мировой войны одного из Ротшильдов арестовали немецкие солдаты и предложили такую сделку: его отпустят, если он отдаст свой сталелитейный завод, а также предоставит некоторую сумму денег наличными. Ротшильд согласился отдать завод, но запросил за него деньги. Торговались долго, и наконец у немецкого командования сдали нервы: оно заключило сделку по условиям барона. Ротшильда отпустили, правда, сделка так и не состоялась: буквально через несколько дней немецкие войска захватили территорию, на которой стоял завод. И необходимость выплачивать деньги отпала сама собой.
XXI век
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Слева направо современные Ротшильды: Джессика, Эдуард, Ондин и Дэвид.
- Семье принадлежат винокурни по всему миру, самая известная из которых называется Château Lafite Rothschild («Шато Лафит Ротшильд»). А на этикетке израильских вин «Барон» красуется портрет Эдмонда де Ротшильда.
- Действующий президент Франции Эммануэль Макрон начинал карьеру в одной из компаний Ротшильдов и был настолько хорошим работником, что его называли Моцартом в финансовом деле.
- В Кембридже существует архив Ротшильдов. Охраной истории клана заведует Эмма Ротшильд, которая знаменита тем, что была самой юной студенткой Оксфордского университета: она поступила в вуз всего в 15 лет.
- Один из потомков древнего клана, Дэвид Ротшильд, владеет компанией Adventure Ecology. Он активно борется за спасение нашей планеты: в 2006 году организовал экспедицию в Арктику для изучения местных льдов; в 2007 году ездил в леса Эквадора, чтобы защитить их от загрязнения и вырубки, а в 2010-м соорудил судно из 12,5 тыс. пластиковых бутылок и пересек на нем часть Тихого океана.
Дэвид Ротшильд и его корабль Plastiki.
Поделитесь с нами в комментариях, кто из представителей семьи импонирует вам больше всего?