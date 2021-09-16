История Кэрол Миддлтон — бывшей стюардессы, которая воспитала из дочерей будущую королеву и миллионершу

В 2021 году исполнилось 10 лет со дня знаменитой свадьбы Кейт Миддлтон и принца Уильяма. За это время они стали чуть ли не самой популярной парой во всем мире, но при этом публика не так много знает про маму Кейт — Кэрол Миддлтон. Есть такое выражение, что за каждым великим мужчиной стоит великая женщина. Наверное, это же можно сказать не только про мужчин, ведь зачастую женщины добиваются успеха в жизни благодаря наставлениям и воспитанию своих матерей.

Мы в AdMe.ru решили изучить биографию Кэрол, которая сумела воспитать троих блестящих детей, создать свой прибыльный бизнес и при этом осталась самой собой.

Внучка шахтера

Кэрол Голдсмит родилась в 1955 году в Лондоне. Ее отец был строителем, мама подрабатывала в ювелирном магазине, а позже пошла работать на фабрику. Прадедушка Кэрол по материнской линии был шахтером, так что их семья не была обеспеченной: по словам Кэрол, ее родители «упорно трудились, чтобы свести концы с концами» и обеспечить детям хорошую жизнь. Девушка бросила школу в 16 лет, но вскоре вернулась к обучению. Она мечтала стать учительницей, но ее родители не могли позволить себе обучать дочку в колледже, поэтому Кэрол пошла работать секретарем. Позднее она устроилась в компанию British Airways и стала стюардессой. Там она познакомилась с диспетчером Майклом Миддлтоном, который принадлежал к аристократической семье. В 1980 году влюбленные сыграли свадьбу и купили небольшой домик. Через 2 года у них родилась первая дочка — Кейт, затем еще одна дочь Филиппа и сын Джеймс. Кстати, 2 года семья жила в Иордании — туда отправили работать Майкла Миддлтона, но потом они вернулись в Англию.

Бизнесвумен

Кэрол Миддлтон с мужем Майклом.

Вскоре после возвращения из Иордании Кэрол захотела улучшить материальное положение семьи, а также реализовать себя не только как мама, но и как бизнес-леди. Однажды Кэрол решила организовать вечеринку по случаю дня рождения своей дочери и поняла, что на рынке почти нет предложений для занятых родителей, которые хотят творчески подходить к организации детских праздников. Так родилась идея создать семейную компанию по производству и продаже всего необходимого для веселья: от воздушных шаров до нарядной посуды и изысканных украшений.



Миддлтон начала свой бизнес с нуля, как говорится, «на коленке», и распространяла тысячи рекламных листовок, чтобы привлечь внимание покупателей. Через 2 года ее муж уволился с работы в British Airways и присоединился к своей жене. Бизнес довольно быстро пошел в гору и вскоре стал приносить солидный доход. Сегодня стоимость их компании под названием Party Pieces составляет порядка $ 40 млн. Кэрол до сих пор активно участвует в ее делах: «Я до сих пор работаю, люблю посещать наш склад и смотреть, куда идут наши заказы».

Заботливая мама

Благодаря успешному бизнесу, а также после того, как муж Кэрол унаследовал деньги из трастового фонда его бабушки, финансовое положение семьи значительно улучшилось. Тогда Миддлтоны решили, что могут позволить себе дать детям качественное образование и отдали их в лучшие частные школы Англии. И надо сказать, вложения оказались ненапрасными, так как все трое детей Кэрол и Майкла добились успеха в жизни. Кейт Миддлтон

Девушка обучалась в колледже Мальборо, где помимо учебы увлекалась игрой в хоккей на траве. После колледжа она не стала поступать в университет, а устроила перерыв в учебе на год. За это время она успела побывать в Италии и в Чили, где участвовала в программе благотворительной организации. Затем Кейт поступила в престижный Сент-Эндрюсский университет. Там она и познакомилась с принцем Уильямом.



В 2004 году молодые люди были сфотографированы вместе во время лыжной прогулки, и об их отношениях впервые было сообщено в прессе. По окончании университета Кейт работала в отделе закупок сети магазинов одежды Jigsaw. Как раз в это время между молодыми людьми вышла размолвка, и на какое время они расстались. Однако, как мы знаем, все закончилось хорошо и в 2010 было объявлено о помолвке принца Уильяма с Кейт Миддлтон, а 29 апреля 2011 года состоялась долгожданная свадьба. Сегодня Кейт воспитывает троих детей и ее по праву считают любимицей всей Великобритании. Пиппа Миддлтон (Мэттьюз)

Филиппа, или, как ее чаще называют, Пиппа, получила степень по английской литературе в Эдинбургском университете. Затем она работала в компаниях специалистом по связям с общественностью и занималась организацией различных мероприятий. Также Пиппа написала 2 книги и была автором в журнале Vanity Fair и в газете Sunday Telegraph.

В 2017 году девушка вышла замуж за бывшего автогонщика и успешного предпринимателя Джеймса Мэттьюза. У супругов родились сын Артур и дочь Грейс. Джеймс Миддлтон

Младший сын Кэрол тоже поступил в Эдинбургский университет, но бросил его после первого курса и занялся бизнесом. Он основал компанию по производству оригинальных тортов — на это его вдохновили в том числе детские воспоминания о выпечке его мамы. Интересно, что он начал печь свои торты на семейной кухне. Вскоре Джеймс получил премию в номинации «Молодой предприниматель года». Недавно Джеймс запустил новый проект — компанию по производству органических кормов для собак. В личной жизни у него тоже все хорошо: он обручен с Ализе Тевене — финансовым аналитиком из Франции.

Мудрая теща будущего короля

Когда Уильям расстался с Кейт в 2007 году, мама дала дочери лучший совет: «Не сиди дома и не плачь в ведерко с мороженым. Лучше нанеси автозагар, ходи в ночные клубы и покажи, какую девушку он упустил». Также она сказала Кейт держать лицо и не показывать Уильяму, как ей больно на самом деле. Что же, судя по всему, совет сработал. В итоге принц Уэльский отвез Кейт на Сейшельские острова, сказал, что «она была единственной», и пообещал в будущем жениться на ней. Кейт, в свою очередь, согласилась подождать, пока он будет полностью готов к этому шагу.



Однако, по словам журналистов, Кэрол все же нервничала из-за отсутствия кольца на пальце своей дочери, хотя Кейт и Уильям встречались уже несколько лет. Однажды она отвела Уильяма в сторону, когда он приехал к ним в гости незадолго до Рождества, и выразила свои опасения по поводу будущего. Тогда принц якобы заверил будущую тещу, что в скором времени будут помолвка и брак.

При этом, как говорят журналисты, одной из причин, по которой Уильям влюбился в Кейт, были ее семья и ее близкие отношения с родителями, братом и сестрой. Ему нравилось, что его будущая жена воспитывалась в дружной и сплоченной семье.



Со временем он тоже стал ее частью — у него сложились прекрасные отношения с Кэрол и с ее мужем. Говорят, когда Уильям приезжал к ним в гости, он лежал на диване, положив голову на колени миссис Миддлтон, и часами сидел и разговаривал с мистером Миддлтоном. Недавно газета The Sun сообщила, что Уильям считает свою свекровь «второй мамой». Журналисты также отметили, что Кэрол обладает «огромным влиянием» на свою дочь и зятя. Даже став женой наследного принца, Кейт не утратила близкую связь со своей мамой и часто обращается к ней за советом и утешением. Кэрол можно назвать той стабилизирующей и поддерживающей силой, которая всегда готова прийти на помощь своим детям, если они попросят. Или просто будет рядом с ними.

Любящая бабушка и роскошная женщина

Любви Кэрол хватает на всех — и на детей, и на пятерых внуков. Говорят, что она «очень любящая бабушка», и принц Джордж — первый ребенок Кейт и Уильяма — очень близок с Кэрол. В раннем детстве она часто брала его с собой погулять по лесу или на пляж. Кроме того, именно Кэрол отвела его в детский сад в Норфолке и участвовала в воспитании Джоржа и его брата с сестрой. Сама Кэрол описывает себя как весьма активную бабушку: «Я хочу бегать с холмов, лазить по деревьям и пролезать через туннель на детской площадке. Пока я могу, я буду это делать. Я готовлю с ними, танцую, мы катаемся на велосипедах».

При этом у нее хватает времени и сил не только на внуков, но и на работу: «Я не из тех, кто может долго сидеть на диване. У меня много энергии, и я получаю удовольствие от своей работы. Я выросла, наблюдая за своими родителями, которые оба очень много работали».

А еще Кэрол великолепно выглядит. В свое время модельер Карл Лагерфельд сказал про нее так: «Я думаю, что Кэрол очень соблазнительна. Полагаю, что она даже более соблазнительна, чем обе ее дочери». Как говорится, и не поспоришь.