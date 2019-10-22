История 92-летнего хирурга, которая провела 10 тыс. операций и даже не думает о пенсии

11 1 14 1k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Если вы испытываете искреннюю любовь к своей профессии, то времени не скоро удастся вас остановить. Живым доказательством этого утверждения является Алла Ильинична Левушкина — практикующий хирург-проктолог из Рязани, которой в мае 2019 года исполнилось 92 года.

Коллектив AdMe.ru восхищается трудолюбием человека в столь почтенном возрасте и хочет, чтобы вы разделили наши впечатления от истории жизни по-настоящему легендарной женщины.

Алла Ильинична родилась 5 мая 1927 года в Рязани в семье учительницы и лесника. Из всех родственников лишь ее тетка была терапевтом, но не она привила девочке страсть к медицине. Да и появилась эта страсть не сразу. В свои юные годы Алла мечтала стать геологом. Ее привлекала романтика походов и возможность постоянно преодолевать трудности. Но все изменилось после прочтения одной книги:

«Я прочла „Записки врача“ Викентия Вересаева. И так меня это увлекло, что я решила, что тоже стану врачом. Ведь врач — профессия, тоже связанная с преодолением: болезни пациентов, собственная усталость, нужно постоянно учиться новому...» Алла Ильинична Левушкина

Тяжелые годы войны и послевоенного периода не повлияли на желание будущего хирурга. Окончив школу в победном 1945-м, Алла Ильинична отправилась поступать в московский медицинский. Но там ее ждало разочарование: в университет брали только столичных студентов. Чтобы не терять времени, девушка поступила в педагогический институт, но через год вновь вернулась в Москву. Помогли с пропиской.

Время учебы Алла Ильинична вспоминает с теплотой:

«Знаете, а я любила то время. В первые послевоенные годы было очень голодно. Мы, студенты, еле выживали. А уже года через два все наладилось. То нам хлеба не хватало, а тут уже и пирожные появились. Мы, молодые девчонки, любили себя ими баловать. Хулиганили, ездили на трамвае зайцем, а сэкономленные деньги на сладости тратили. Нас ловили контролеры и вели в милицию. А там журили: «Ну что, опять деньги на пирожные спустили? А ну марш домой заниматься!» Алла Ильинична Левушкина

На 3-м курсе девушке представилась возможность ассистировать знаменитому хирургу Борису Петровскому, который в будущем станет министром здравоохранения СССР. Миниатюрной студентке пришлось взять табуретку, чтобы достать до операционного стола. С подставкой она работает по сей день. Коллеги в шутку называют приспособление Аллы Ильиничны «каретой», не упуская возможности сказать перед операцией: «Карета подана!»

После окончания вуза Алла Ильинична 3 года проработала в Туве. Работа в глубинке манила ее своей сложностью. Но потом она все равно вернулась в Рязань. И начала работу в санитарной авиации, при помощи которой решали проблемы с недостатком врачей в отдаленных поселениях. Алла Ильинична благодарна тому времени за богатый опыт: операции были сложные, и работать иногда приходилось даже в полях и сараях. А однажды ей и вовсе довелось прорываться к больному через стаю волков.

«Самолет все кружил над полем, но не садился. Оказалось, пилот увидел стаю волков. А вокруг — пустошь, ну как сесть? „Не могу же я вас, доктор, на волков высадить!“ — кричал пилот. Я сказала: „Сажайте самолет! Никто меня не тронет!“ Пришлось летчику подчиниться, ведь больной ждет, срочная операция! Мы сели, а там уже и машина санитарная подъехала. Я не боюсь волков. Они никогда первые не бросятся. Вообще мне всегда даже жалко волков, зря их обижают». Алла Ильинична Левушкина

После суровой «школы молодого медика» Алле Ильиничне предложили пройти курс хирурга-проктолога. Никто больше не хотел, специальность для советского времени новая. «Ты и по росту как раз подходишь», — шутили коллеги. Спустя 4 месяца она стала единственным специалистом региона в этой области и работает по профилю уже более 67 лет. Благодаря Алле Ильиничне и ее коллеге было открыто первое проктологическое отделение в одной из клиник Рязани.

Сегодня Алла Ильинична — настоящая легенда больницы, ведь за ее плечами уже более 10 тыс. операций. Эта хрупкая женщина ездит на работу на такси (говорит, заслужила, и мы с ней полностью согласны) и очень медленно передвигается по больнице. Но твердости ее ума и рук могут позавидовать и молодые коллеги. Поэтому уже в начале рабочего дня у ее кабинета можно увидеть немалую очередь из пациентов. А у тех, кто попадает к ней на консультацию впервые, все переживания, связанные с возрастом врача, уходят в первые минуты осмотра.

И по всем стандартам клятвы Гиппократа во главе своей профессии Алла Ильинична привыкла ставить жизнь пациента. Часто она бралась за тяжелые случаи, работать с которыми отказывались ее коллеги. В результате одной из таких сложных операций удалось спасти жизнь пациентке, которая потом родила 2 детей.

Алла Ильинична живет своей профессией, и именно работа придает ей силы.

«Я как скаковая лошадь: иду в больницу — еле ноги волочу, но, как только вхожу в операционную, тут же преображаюсь, получаю заряд энергии. Во время операции вообще не устаю». Алла Ильинична Левушкина

И такое трудолюбие вознаграждается: в 2014 году Алла Ильинична была удостоена всероссийской премии «Призвание» в номинации «За верность профессии». Но главной своей наградой врач Левушкина по-прежнему считает здоровых пациентов.

«Надо любить дело, которым занимаешься. А еще надо любить людей. Хотя я всегда считала, что мне больше нравятся животные. Но больных своих я люблю. Всех». Алла Ильинична Левушкина