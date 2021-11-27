Художник Евгений Казанцев представил, как вписались бы в современный мир исчезнувшие чудеса света

Когда мы видим развалины древних сооружений, воображение рисует нам, какая красота была на этом месте много веков назад. Евгений Казанцев — талантливый российский художник и графический дизайнер вместе с агентством Bang! Bang! воплотил это в иллюстрациях. Евгений воссоздает внешний вид не дошедших до наших дней чудес света или архитектурных сооружений, которые сейчас сохранились лишь частично. А для контраста показывает, как они выглядели бы в современной жизни.

Нам в AdMe.ru понравилась фантазия художника, и мы решили вспомнить историю этих диковинок архитектуры.

Мавзолей в Галикарнасе

Мавзолей в Галикарнасе — это гробница правителя Мавсола, построенная в середине IV века до н. э. по приказу его супруги Артемисии II. Сейчас на этом месте располагается город Бодрум, Турция. Трехуровневое здание высотой 46 м было разрушено в XV веке.

Константинопольская обсерватория Такиюддина

Древняя обсерватория была возведена в 1577 году и находилась на территории современного Стамбула, Турция. Считалась одной из самых крупных обсерваторий средневекового мира, но, к сожалению, просуществовала всего несколько лет. Уже в 1580 году она была разрушена.

Висячие сады Семирамиды

По одной из легенд, сады были созданы по приказу вавилонского царя Навуходоносора II для его любимой жены. По другой версии, идея их разведения принадлежит легендарной царице Семирамиде, которая предположительно правила Вавилоном в IX веке до н. э. Висячие сады Семирамиды входят в список семи чудес света. Однако факт их существования подвергается сомнению, потому что археологические раскопки не дали результатов.

Вавилонская башня

По библейской хронологии, строительство этого легендарного сооружения пришлось на XXVIII век до н. э. Башня упоминается только в библейских текстах, а история ее возникновения объясняет появление различных языков мира после Всемирного потопа.

Большой сфинкс

Сохранившаяся до наших дней крупнейшая скульптура с разбитым лицом находится в Гизе, Египет. Длина статуи — 73 м, высота — 20 м. Между передними лапами изначально располагалось небольшое святилище. Считается, что лицу сфинкса придано сходство с фараоном Хефреном, захоронение которого находится поблизости.

Парфенон в Афинском Акрополе



Парфенон был построен в V веке до н. э. в Древней Греции. До наших дней сохранилось полуразрушенное сооружение, и в настоящее время ведутся восстановительные работы. Это был древний храм, посвященный богине Афине.

Храм Артемиды Эфесской

Храм был возведен в греческом городе Эфес (сегодня там находится городок Сельчук, Турция). Сейчас от него осталась единственная колонна, восстановленная из обломков.

Статуя Зевса в Олимпии

Статуя была сделана из золота, дерева и слоновой кости, установлена в V веке до н. э. и долгое время стояла в мраморном храме Зевса на греческом полуострове Пелопоннес. Считается одним из исчезнувших семи чудес света.

Колосс Родосский



Гигантская скульптура высотой 36 м была возведена в честь древнегреческого бога солнца Гелиоса в портовом городе Родос в III веке до н. э. Статуя простояла около 50 лет и была разрушена сильным землетрясением.

Древний город Петра

Петра — древний город, расположенный на территории современной Иордании на высоте более 810 м над уровнем моря. Увидеть древние развалины можно, только если пройти через живописные ущелья.