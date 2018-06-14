Секреты восточной системы воспитания, которые помогут вырастить талантливого и умного ребенка
Азиатские страны, такие как Китай, Япония и Корея, уже много лет подряд занимают первые строчки рейтинга образования, по данным международной программы по оценке успеваемости учащихся PISA. 15-летние студенты с Востока чаще превосходят по математике, чтению и естественным наукам других студентов по всему миру.
Вырастить талантливого и успешного ребенка, который уважает старших, свою культуру и поступает правильно, — главная цель на Востоке. Но как родители ее добиваются?
Для этого существуют гласные и негласные правила, которым следуют в странах Азии уже много десятков лет. И о них AdMe.ru расскажет вам в этой статье.
Считается, что образование не главное
Но только в первые 2 года. В этот период на первое место ставится эмоциональная составляющая, поэтому ребенка максимально окружают заботой и теплом. Важен тактильный контакт: ребенка часто берут на руки, даже без видимой надобности.
Тут не принято считать, что до определенного возраста ребенок еще не способен что-либо понимать. Хоть малыш и не может ответить, но он начинает принимать и анализировать информацию еще задолго до рождения. Поэтому родители стараются подавать пример, даже когда ребенок еще в пеленках.
Огромное значение уделяют личному опыту
Но, в отличие от западной системы воспитания, на Востоке не принято запрещать. Если ребенок начинает делать что-то опасное или нежелательное, взрослые переключают его внимание на другое. В восточной системе считается, что запрет может остановить познавательный интерес.
Поэтому малышу расскажут об опасности, объяснят, почему лучше этого не делать. Но не запретят. Благодаря этому в будущем такие дети мыслят более креативно, умеют искать оригинальные решения, соблюдают важные правила и уважают старших.
Собственные интересы на последнем месте
Например, западные родители говорят: «Не поранься». А в Китае скажут: «Не порань других». Еще до 3 лет детей учат уважению к людям и животным, великодушию, поиску истины, самоконтролю и бережному отношению к природе.
Детей стараются воспитывать таким образом, чтобы они могли уживаться с другими, помогали и учитывали в первую очередь их интересы, а не собственные. В Японии считается, что такой подход очень важен для развития гармоничного общества и государства в целом. Именно поэтому детей учат быть частью команды, частью большого целого.
С 2–3 лет дети посещают несколько спортивных и образовательных кружков
После того как в основы характера ребенка уже заложены принципы правильного поведения и уважительного отношения к другим, начинается всестороннее развитие. Считается абсолютно нормальным, если день 3-летнего ребенка расписан по минутам. Дети могут одновременно посещать уроки английского, математики, рисования, ходить в театральный кружок и на пение.
Благодаря такой системе уже к 4 годам все дети умеют играть хотя бы на одном музыкальном инструменте, знают основы математики и грамматики. А уже в 5 лет ребенка начинают готовить к школе. Беззаботное детство заканчивается. Детей приучают к дисциплине, контролируют посещения, дежурства и отмечают их достижения.
Дети младших классов уже самостоятельные
Например, в Японии и Корее уже в 6 лет ребенок добирается в школу самостоятельно. Мамы не провожают детей.
К началу школы дети, как правило, умеют считать, писать и читают простые книги. В азиатских странах убеждены в том, что раннее обучение основам счета развивает лобные доли мозга и творческие способности ребенка, а самостоятельность хорошо дисциплинирует.
Когда наступает момент, школьника не торопят с выбором профессии
Примерно в 12–16 лет ребенок приравнивается ко взрослому с точки зрения зрелости ума. Он принимает решения и сам отвечает за них. Но, в отличие от Запада, тут ребенка не торопят с выбором профессии, если он не готов.
Родственные связи в семье на первом месте: ребенок может жить вместе с семьей столько, сколько посчитает нужным. Но чаще всего по достижении 14 лет ребенок уже знает, кем хочет стать, и способен жить самостоятельно.
Этой системе следуют столетиями. Она позволяет вырастить умного, талантливого ребенка, который чтит традиции, уважает окружающих и умеет работать в команде.
Главное правило восточной системы воспитания гласит: объяснение решений родителей, любовь и ласка — основы формирования здоровой психики ребенка. А дисциплина и самостоятельность помогают добиваться высоких результатов в учебе и работе.
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