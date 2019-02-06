Девушки делятся фотографиями до и после макияжа. Некоторые на них выглядят как два разных человека

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Хештег #powerofmakeup (#силамакияжа) — один из самых популярных в инстаграме. Им пользуются женщины со всего мира, которые хотят показать, как меняются их лица после нанесения мейкапа. Но если для одних девушек помада, тени и румяна — это просто инструменты, которые подчеркивают естественную красоту, то для других — способ кардинально изменить внешность.

AdMe.ru уважает право каждого на самовыражение и любит рассматривать снимки «до и после». Именно их вы и найдете в этой подборке.

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Бонус: Леди Гага до и после макияжа

Чья трансформация понравилась вам больше всего?

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