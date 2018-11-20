Что такое китайский самомассаж и почему он считается основой здоровья

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В последнее время стал популярен так называемый самомассаж, основанный на 4 000-летней китайской гимнастике цигун и подтвержденный европейской медициной. Такой массаж будет полезен тем, кто много работает, мало двигается, не высыпается, имеет лишний вес и часто находится в стрессовых ситуациях. То есть для многих из нас.

AdMe.ru разобрался, что это за самомассаж, чем он полезен и как правильно его выполнять.

Что это такое?

В основе самомассажа лежат постукивания — одно из упражнений китайской гимнастики цигун, которой, по данным историков, больше 4 000 лет. В Китае считается, что цигун улучшает течение энергии ци (энергии жизни) в теле. Насчет энергии ци мы не знаем, но знаем про многие научные исследования на эту тему. В большом клиническом исследовании выяснили, что эта гимнастика усиливает циркуляцию крови, улучшает метаболизм и помогает снизить вес. В другом исследовании массаж проводился на детях с аутизмом, после чего они стали лучше концентрироваться на задачах и реже испытывать стресс.

Как делать?

Как делать? Массаж выполняется ритмичными, несильными похлопываниями или постукиваниями. В области головы постукивания нужно делать кончиками пальцев. А по всему телу — кулаками или поверхностью ладошки. Сколько? Весь комплекс занимает 3–5 минут и выполняется в любое удобное время, но врачи советуют выполнять его с утра и когда чувствуется сильная усталость. Упражнения лучше выполнять стоя, постукивая по всей поверхности кожи. Но если у вас мало времени, то уделите внимание только определенным точкам, о них мы расскажем ниже.

1. Голова

Как делать? Встаньте прямо. Пальцами двух рук начните постукивать по коже головы, двигайтесь ото лба к затылку. Отдельно задержитесь в области висков, темечка и на шее в области начала роста волос. Всего нужно сделать 10 кругов: лоб, виски, темечко, шея. Либо 30 постукиваний в каждой из точек. В самом конце разотрите, чтобы они были красными.

2. Руки

Как делать? Вытяните одну руку вперед и похлопайте сверху вниз со всех четырех сторон: предплечье (внешнее и внутреннее), плечо (внешнее и внутреннее). Отдельно задержитесь в области сгиба локтя. В каждой точке по 25 похлопываний. То же самое с другой рукой.

3. Грудь и живот

Как делать? Кистью левой руки или кулаком выполняйте постукивания от низа груди вверх по 10 заходов. Отдельно задержитесь в подмышках и на ребрах, похлопав в этих точках 30 раз. В завершение обеими руками похлопайте по всей области живота.

4. Спина и ягодицы

Как делать? Встаньте прямо. Ладонями или кулаками левой руки постукивайте по всей правой стороне спины. Пробуйте достать самые дальние места спины. Затем правой рукой похлопайте по левой стороне спины (по 15 заходов). Затем левой ладонью или кулаком похлопайте по левой ягодице, а правой — по правой (по 50–100 раз на каждую сторону).

5. Ноги

Как делать? Поднимите правую ногу и похлопайте ее обеими руками от голени к бедрам со всех сторон. Затем проделайте то же самое с другой ногой. Нужно сделать 10 подходов для каждой ноги. Отдельное внимание уделите области под коленом, похлопав там 30 раз. Закончите самомассаж, похлопав по ступням 20 раз.

Делайте это упражнение:

Если у вас болит голова — гимнастика усиливает циркуляцию крови.

Если накопилась усталость, а впереди еще целый рабочий день. Полезно при дедлайне.

Для снижения веса. Тренажерный зал и диету упражнение не заменит, но поможет ускорить метаболизм.

Чтобы уменьшить целлюлит и улучшить цвет кожи. Усиливается кровообращение во всех слоях кожи.

Если вы часто неправильно питаетесь. Упражнение усиливает работу внутренних органов и ускоряет обмен веществ, помогает вывести из организма все лишнее.