Что не так с современным искусством, которое нередко выглядит абсурдным, а стоит при этом миллионы

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Средняя мировая цена на произведение современного искусства в 2018 году составляла почти $ 70 тыс. К слову, это примерная стоимость нового BMW X5. Однако кто-то за эту же сумму предпочтет, скажем, банан, приклеенный скотчем к стене. Пришла пора разобраться, почему так происходит.

AdMe.ru не раз сталкивался с современными картинами и инсталляциями, которые вызывали лишь недоумение. Оказывается, в таких случаях часто виновато вовсе не отсутствие чувства прекрасного.

Как устроен современный рынок искусства

Жан-Мишель Баския, «Без названия», 1982 год.

Речь пойдет совсем не о мировых шедеврах, знакомых каждому со школы. Их стоимость вполне оправдана культурной и исторической ценностью. Большинство авторов этих работ были признаны лишь посмертно. Сегодня же картина современника может продаваться за баснословные деньги. В 2017 году, например, миллиардер из Японии купил картину, которую вы видите выше, за $ 110,5 млн. Подобные ему частные коллекционеры господствуют на сегодняшнем рынке искусства, в то время как авторитет государственных музеев слабеет. Влияние частных коллекционеров на рынок трудно переоценить. По логике, цена произведения должна отражать его художественные заслуги и историческую ценность, но только не сегодня. Имя современного художника — бренд. Стоимость его работ зависит уже не от эстетической оценки, а от возможностей его покровителя и доступных ему инструментов пиара и маркетинга. Да, сегодня почти у каждого именитого художника есть «владельцы».

«Когда я полностью наедине с собой, у меня не хватает смелости считать себя художником в великом и древнем смысле этого слова. Джотто, Тициан, Рембрандт, Гойя — великие художники. А я лишь клоун, который понял свое время». Пабло Пикассо

Получается закрытый рынок с нестабильными ценами и богатыми влиятельными игроками, которые готовы покупать ради престижа и статуса. Причем покупаются не только произведения искусства, но и отзывы критиков на них. Поэтому неудивительно появление на таком рынке нечестных участников, использующих мутные схемы. Учитывая, что отследить стороны и точно определить стоимость того или иного товара крайне сложно, это дает возможности для превращения своих нелегальных доходов в легальные.

Темная сторона современного искусства

Главная проблема арт-рынка сегодня — возможность отмывания денег через него с использованием сложных схем. Нельзя просто взять и набрызгать на полотно чем-то, а потом загнуть цену в несколько раз больше годового бюджета какого-нибудь провинциального города. Это вызовет подозрения, поэтому готовятся тщательно. Примерно так: Нечистый на руку миллионер имеет несколько миллионов, хранящихся на тайном счете в банке другой страны. Пользоваться ими он не может, потому что официально у него их нет. Он идет на ярмарку и приобретает за $ 200 картину, которую некий студент когда-то давно нарисовал в качестве выпускной работы. Работа появляется в модных журналах, позиционируется как известная в узких кругах ценителей, обрастает слухами, покупаются хвалебные рецензии критиков. Слава растет, а пропорционально ей и цена. Работа выставляется на аукцион. Кто-то предлагает $ 100 тыс., $ 200 тыс., $ 1 млн... Продано! Солидный дяденька из 3-го ряда, которого туда посадил не кто иной, как сам владелец картины, стал счастливым обладателем произведения искусства. А наш миллионер совершенно легально отмыл свои грязные деньги.

В реальности данная схема, конечно, гораздо более запутанная, и поймать на таких махинациях крайне сложно. Анонимность и расчеты наличными на этом рынке совершенно нормальны. Все осуществляется через лиц, которые занимаются этим постоянно, возможно, даже имеют свою галерею, но тем не менее связаны с нашим миллионером, а то и несколькими такими же.

История одного коллекционера

В 2008 году полицейским удалось разоблачить злостного коллекционера-отмывателя Эдемара Феррейру. Принадлежавшая ему картина Жана-Мишеля Баскии «Ганнибал» (1981 г.) обнаружилась в одном аэропорту. Причем завернутой в сверток с пометкой $ 100, хотя уже на тот момент она стоила по меньшей мере $ 8 млн. Согласно документам, она была куплена несколькими годами ранее одной неизвестной фирмой за $ 1 млн. Через год Феррейра выкупил ее за $ 5 млн, а после решил вывезти из страны, что и стало ошибкой: Эдемаром всерьез заинтересовались спецслужбы. Большинство подобных преступлений раскрываются именно на границе, так как после покупки судьбу произведения отследить невозможно. Оно исчезает на годы, попадая вовсе не на стену в доме своего счастливого владельца, а на сверхзащищенный склад к другим ценностям, откуда может быть перепродано какому-нибудь анониму. Феррейра владел банком и скупал за счет него произведения искусства, накопив оных около 12 тыс. штук. В конце концов выяснилось, что банк вообще находится на грани банкротства и официально таких средств не имеет, а коллекция Эдемара вовсе не такая грандиозная. Большинство дорогостоящих произведений в ней обнаружить не удалось: они в таких же «100-долларовых» свертках давно были вывезены за границу. Следователям пришлось искать их в течение 11 лет.

Борьба с махинациями

Кажется, члены правительств многих государств тоже не могут по достоинству оценить некоторые «шедевры», но при этом невеждами себя не считают. А предлагают инициативы, которые призваны повысить прозрачность сделок на арт-рынке. В 2020 году они будут действовать в большинстве стран Европы. Новые законы ужесточают требования к отчетности на товары, цена которых превышает € 10 тыс. В частности, будут проводиться проверки, выясняющие личность покупателя и источники его доходов. Разумеется, такие правила участникам рынка не по душе. Традиционная секретность всегда была на нем негласным правилом. Однако на данный момент отсутствует детальный регламент проверок, и никто не понимает, как это будет действовать на практике. Никакие прогнозы пока сделать нельзя, но над прикрытием лазеек для отмывания денег непрестанно работают.

Светлая сторона современного искусства

Такое положение дел в искусстве вовсе не означает его упадок. Также не нужно умалять и таланты тех, чьи работы печально известны участием в махинациях. Виноваты не они, а люди, которые довольно далеки от прекрасного. Но стать популярным художником можно и не ввязываясь в мутные финансовые схемы. Причем у современных творцов возможности поистине грандиозны, а источники вдохновения неиссякаемы. Так, эксцентричный художник Бэнкси стал настоящим символом современного искусства, даже не открывая при этом свою личность.

Сегодня можно получить признание и не имея выдающегося таланта в рисовании, но имея свою идею, способную вызвать у зрителя какие-то чувства. А все потому, что сегодня художник может транслировать их на весь мир, не вставая с рабочего места. Иегуда Девир с женой, например, собрали миллионы поклонников, просто иллюстрируя свою семейную жизнь.

А кто-то творит красоту не только ради искусства, но и ради привлечения внимания к мировым проблемам. Один из них — художник Hula, которому небезразлична экология, и он нашел преданную аудиторию людей тех же интересов.

Несмотря на темные стороны, редакция AdMe.ru обожает искусство, в том числе и современное. И названные сегодня имена — это лишь единицы из множества талантливых людей, про которых мы всегда не прочь написать отдельные статьи.