Что известно о новой девушке Киану Ривза и чем она завоевала сердце любимца миллионов
Вот уже несколько дней во всех медиа бушует новость о том, что Киану Ривз показался на публике с близкой подругой, художницей Александрой Грант. Событие действительно особенное, ведь долгие годы актер не мог оправиться от череды трагедий, унесших жизнь его девушки и дочери, и вел довольно замкнутый образ жизни.
Коллектив AdMe.ru безумно рад видеть счастливого Киану и хочет познакомить вас с Александрой Грант — женщиной, которой удалось (но это не точно) растопить сердце народного любимца.
- Александра родилась в 1973 году (она на 9 лет младше самого Киану) в маленьком городе Фэйрвью Парк, штат Огайо.
- Она долгое время жила в Испании, Мексике и Франции и училась в многонациональных школах, что позволило ей освоить несколько языков.
- В 1994 году окончила колледж Суортмор со степенью бакалавра искусств в области истории и студийного искусства, а в 2000 году стала магистром изобразительного искусства в области живописи.
- Сейчас Александра востребованная художница. Она тесно сотрудничает с писателями, кинематографистами, скульпторами и фотографами, а ее работы очень ценятся в творческих кругах.
- Киану и Александра познакомились еще в 2009 году. Они быстро нашли общий язык и вместе поработали над поэмой Киану «Ода счастью». В 2016-м они выпустили сборник стихов Ривза под названием «Тени». А уже в 2017-м открыли совместное издательство X Artists’ Books, которое ориентировано на литературу об артистах и художниках.
- В 2015 году Александра сняла документальный фильм о путешествии надгробного камня. Когда-то художница купила его в антикварном магазине, но потом узнала, что он был похищен в 1945 году из Небраски, и поэтому поспешила вернуть его на родину.
- Александра активно борется за права женщин. В одном из интервью она сетовала на сексизм в искусстве и приводила личные примеры: во время беременности ее просили не приходить на показы, а стоимость ее работ часто занижалась из-за половой принадлежности.
- Грант — серьезный благотворительный деятель. Ее фонд grantLOVE помогает некоммерческим организациям, которые продвигают молодых художников.
Как в сети отреагировали на возможный роман Ривза и Грант?
Мнения в интернете попадаются разные. Кто-то считает, что Грант выглядит старше Ривза и не подходит ему, но чаще все-таки встречается искренняя радость за пару.
«В этом домике мы любим, поддерживаем и уважаем Киану Ривза и Александру Грант».
«Это чудо: голливудский актер нашел себе пару по возрасту. Художницу с головой полной седых волос. Киану, я никогда не смогла бы полюбить тебя сильнее, чем сейчас».
Как бы дальше ни развивались отношения Киану и Александры, мы желаем им лишь приумножить то прекрасное, что между ними есть.
А что скажете вы о новоиспеченной паре?