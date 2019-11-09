Что известно о новой девушке Киану Ривза и чем она завоевала сердце любимца миллионов

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Вот уже несколько дней во всех медиа бушует новость о том, что Киану Ривз показался на публике с близкой подругой, художницей Александрой Грант. Событие действительно особенное, ведь долгие годы актер не мог оправиться от череды трагедий, унесших жизнь его девушки и дочери, и вел довольно замкнутый образ жизни.

Коллектив AdMe.ru безумно рад видеть счастливого Киану и хочет познакомить вас с Александрой Грант — женщиной, которой удалось (но это не точно) растопить сердце народного любимца.

Как в сети отреагировали на возможный роман Ривза и Грант?

Мнения в интернете попадаются разные. Кто-то считает, что Грант выглядит старше Ривза и не подходит ему, но чаще все-таки встречается искренняя радость за пару.

«В этом домике мы любим, поддерживаем и уважаем Киану Ривза и Александру Грант».

«Это чудо: голливудский актер нашел себе пару по возрасту. Художницу с головой полной седых волос. Киану, я никогда не смогла бы полюбить тебя сильнее, чем сейчас».

Как бы дальше ни развивались отношения Киану и Александры, мы желаем им лишь приумножить то прекрасное, что между ними есть.

А что скажете вы о новоиспеченной паре?