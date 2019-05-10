Чему учат своих детей крутые ребята из списка Forbes

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Как правильно воспитывать детей? В интернете вы найдете тысячи книг и статей с советами от опытных родителей. Но зачем нам формировать обычного среднестатистического ребенка? Намного любопытнее узнать, что нашептывают богатые отцы своим детям, чтобы те добились как минимум такого же успеха, как и их родители.

AdMe.ru прошелся по списку самых богатых людей планеты и выяснил некоторые факты о воспитании наследников всемирно известных корпораций. Может, и нам с вами стоит взять их на заметку.

1. Династия Рокфеллеров, управляющая Rockefeller & Co

Одна из старейших традиций семьи Рокфеллеров — семейные встречи. Такие собрания случаются дважды в год, и порой в одной комнате собирается более 100 человек. Также в династии банкиров принято проводить так называемые форумы для всех членов семьи старше 21 года. На этих мероприятиях обсуждаются важные вопросы, в том числе касающиеся бизнеса.

2. Семья Ротшильдов, владеющая компанией N M Rothschild & Sons

В этом клане традиции больше напоминают свод законов. Например, все важные посты в бизнесе могут занимать только члены семьи, но никак не наемные работники; в дела могут вникать лишь мужчины, да и прямыми наследниками являются только они. Напоминает гендерную дискриминацию. Но, может, в этом и есть секрет успеха.

3. Мари Шанталь, наследница империи Duty Free, и кронпринц Греции Павел

Мари Шанталь считает, что главное в воспитании детей — это дисциплина. Сначала уроки, потом прогулки, после которых домой следует возвращаться вовремя. Дети всегда должны выглядеть опрятно. Чистоту нужно соблюдать не только во внешнем виде, но и в комнатах, которые юные миллионеры, к слову, убирают самостоятельно.

4. Билл и Мелинда Гейтс

«Мы с Мелиндой решили, что вместо огромных денег наши дети получат хорошее образование, которое поможет им раскрыть свои способности. Они должны сами найти себя в жизни, а не полагаться на родительские миллиарды», — сказал Билл Гейтс в одном из интервью. Все свои богатства родители перечислят в Фонд Билла и Мелинды Гейтс. Это крупнейшая компания по развитию медицины и борьбе с нищетой.

5. Джефф Безос, основатель Amazon, и его бывшая жена, писательница Маккензи Безос

Эта пара пытается всесторонне развивать детей и себя соответственно. Они вместе экспериментируют с новыми блюдами к ужину, следят за вылуплением цыплят на ферме, занимаются математикой по сингапурской программе, учат китайский язык, ходят в образовательные клубы и устраивают спортивные игры с соседскими детьми.

6. Марк Цукерберг, создатель The Facebook, и Присцилла Чан

Марк Цукерберг воспитывает своих детей по методам своих родителей. Он считает, что телесные наказания неприемлемы, ведь всегда можно объяснить детям, что хорошо, а что плохо. Он учит малышей вести себя достойно, потому что в обществе есть определенные ограничения, которых нужно придерживаться. Также Марк и Присцилла считают, что ребенок должен развиваться гармонично. Кружки, курсы — это хорошо, но малыш должен играть. Так что потехе час, зато какой!

7. Амансио Ортега, президент испанской компании Inditex, владеющей сетью магазинов Zara, Massimo Dutti и другими брендами масс-маркета

Этот родитель не церемонился со своей дочерью Мартой по поводу выбора профессии. Как только ей исполнилось 18, Амансио отправил любимицу работать продавцом-консультантом в магазине Bershka в Лондоне, затем она стала клерком в отделе продаж в Барселоне и сотрудником на производстве в Шанхае. И только изучив все аспекты работы корпорации с самых низов, она получила в свои руки бразды правления компанией Inditex. Кстати, Марта является единственной наследницей бренда.

8. Антуан Арно, наследник компании LVMH, и Наталья Водянова

Эти богатые родители воспитывают полиглотов. Так как трое старших детей от первого мужа Натальи, Джастина Портмана, — уроженцы Англии, то родной язык для них — английский. Младший, Максим, родился во Франции, поэтому его первые слова были произнесены на французском. На нем говорят уже все дети семьи Арно — Водяновой, так как живут в Париже и учатся в местных школах. Но это не мешает ребятишкам прекрасно понимать русскую речь, потому что Наталья считает, что дети должны знать родные языки обоих родителей.

9. Франсуа-Анри Пино, CEO холдинга Kering (объединяет бренды Alexander McQueen, Balenciaga, Gucci, Puma), и Сальма Хайек

Звездная мама Сальма Хайек и ее муж относятся к тем знаменитостям,

которые хотят показать своим детям жизнь без прикрас. Актриса планирует путешествие в страны третьего мира вместе с дочкой, чтобы девочка могла познакомиться с новыми для нее явлениями. Так Сальма объяснит ребенку, что жизнь бывает довольно тяжелой и нередко отличается от той, которую можно наблюдать в Голливуде.

10. Уоррен Баффетт, глава Berkshire Hathaway

Уоррен уверен, что нельзя манипулировать детьми с помощью денег, заставлять их работать тем, кем они не желают. Позвольте ребенку заниматься по-настоящему увлекающим его делом и увидите, сколько в нем таланта.

Также филантроп из Небраски посоветовал не скрывать завещание от своих наследников. «Им нужно решить для себя две вещи: во-первых, понимают ли они свои обязанности, а во-вторых, считают ли они условия завещания справедливыми».

11. Ларри Эллисон, основатель Oracle

«Чем раньше мои дети узнают о плюсах и минусах больших денег, тем лучше», — рассказал Эллисон Мэтью Саймондсу, автору книги Softwar («Софтверная война» — Forbes). Саймондс пишет: «Эллисон надеется, что его дети привыкнут распоряжаться огромными суммами с юных лет, когда еще прислушиваются к советам родителей. Это сродни тому, как дать подростку попробовать вино. Лучше, чтобы дети впервые познакомились с алкоголем дома, под присмотром родителей».