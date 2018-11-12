Чемпионка мира по китайскому языку рассказала о жизни в Китае (5-дневный отпуск, страшное число 514 и никаких декольте)

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Анна Кузина — победитель всемирного конкурса китайского языка, посол китайского языка и культуры в мире и переводчик-синхронист, переводивший выступления президентов. Анна живет в Пекине уже 12 лет. За это время она успела окончить два университета, сняться в десятке телепередач и одном телесериале, поработать моделью и стать мамой близнецов-билингвов Златы и Софьи. В своем Instagram Анна увлекательно и с юмором рассказывает о китайских обычаях и традициях.

Анна поделилась с AdMe.ru самыми яркими фактами о жизни в ее любимой стране.

1. Чем громче китаец ест, тем больше он доволен едой

Когда китайцы едят, они, не стесняясь, издают всевозможные звуки, подносят тарелку ко рту, чтобы не выронить лапшу или рис, жуют с открытым ртом и при этом умудряются разговаривать. Они могут положить куриные кости не к себе в тарелку, а прямо на стол, а в конце приема пищи издать характерный звук. А шум в китайском ресторане — это вообще что-то невообразимое.

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Однажды, когда я обедала с одной китайской семьей, они удивленно спросили меня: «Почему ты никогда не чавкаешь? Тебе что-то не нравится?» Китайцы считают, что, громко чавкая, человек показывает, что доволен едой. Правда, сейчас китайцы под влиянием западной культуры ведут себя все более сдержанно, а некоторые даже идут на курсы западного этикета, чтобы не ударить в грязь лицом на бизнес-мероприятиях.

2. Отпуск длится всего 5 дней

5 дней — именно столько длится отпуск сотрудника без стажа. При 10-летнем стаже отпуск увеличивается до 10 дней, а при 20-летнем — до 15. Исключения составляют госслужащие, военные и сотрудники сферы образования: на госслужбе отпуск длится около 2 недель, а в учебных заведениях есть зимние и летние каникулы и работа строго по часам, без переработок. Декретный отпуск здесь длится 98 дней: 15 дней до родов, остальное — после. В случае тяжелых родов прибавляют 15 дней, при многоплодной беременности за каждого ребенка дают по 15 дней. В течение декрета выплачивается оклад без премий. Закон позволяет подать заявление на отпуск по грудному вскармливанию на 6,5 месяца, но предприятие вправе отклонить такое заявление. За опоздание на работу китайца ждет штраф, даже если он назвал уважительную причину.

3. Цифры имеют большое значение

В китайском языке каждая цифра несет свой смысл: 1 — «хочу», 4 — «смерть», 5 — «я», 6 — «удача», 8 — «богатство», 9 — «навеки, навсегда». Во многих домах в Китае не бывает 4-го и 14-го этажей, вместо этого пишут номера вроде 3А, 3В, 13А и 13В или же просто пропускают. В названиях сайтов часто используют сочетания 51 («я хочу») с продолжением, например: «работу», «дом», «машину». Ни один здравомыслящий китаец не согласится на сочетание 514 («я хочу умереть»), особенно в номере машины. И все они обожают цифры 6, 8 и 9 и даже платят дополнительные деньги за то, чтобы те оказались в их номере телефона, квартиры или машины. В важных датах тоже должны быть 6 и 8, например 186, 286 («двое богаты и удачливы»).

4. Китаянки не носят декольте, но любят мини

Китаянки никогда не наденут одежду с глубоким вырезом. Увидеть китаянку в блузке или платье с декольте — это что-то невозможное, если только это не модный показ или злачное место. Вместе с тем показывать голые ноги они совершенно не боятся: шорты, платья могут быть очень короткими, и это не считается неприличным.



Думаю, что такая мода — результат влияния традиционного наряда «ципао», который скрывает верхнюю часть тела до шеи, а вот по бокам настолько большие разрезы, что ноги видно почти во всю их длину, особенно когда идешь.

5. Самое страшное для китайца — потерять лицо

Все отношения в китайском обществе построены на принципе сохранения лица (то есть чести и репутации), его внушают с пеленок. Причем важно уметь сохранить не только свое, но и чужое лицо. Китайцы избегают открытых споров, обвинений, прямых отказов и указаний на ошибки. Даже если друг должен китайцу деньги и долго их не возвращает, тот не спросит должника прямо, когда он вернет долг, а скажет, что хочет кое-что купить, но денег не хватает.



Для китайца признать свою вину и сказать «извини» — это страшная потеря лица. Речь не об извинении за то, что вам наступили на ногу в метро, — тут они извинятся и пойдут дальше. Но если вы друзья, знакомые или деловые партнеры, то дела обстоят иначе. Даже если китаец явно «накосячил», он будет нервно посмеиваться, опускать глаза, на худой конец скажет что-то вроде «мне неловко», но слова «извини» будет избегать до последнего. А если вы все же заставите его извиниться, он больше никогда не захочет вас видеть либо сделает большую паузу в общении, пока не забудет, как опозорился.

6. Без одобрения родителей брак вряд ли состоится

Китайские родители активно участвуют в выборе пары для своего ребенка. Часто они сами ищут детям супругов через родственников и знакомых, через сайты знакомств и «встречи по сватовству»: туда приносят фото и резюме кандидата и обмениваются ими с другими участниками. После этого происходит классическое свидание вслепую: иногда в одиночку, иногда с участием друзей или родственников. Одна китаянка рассказывала мне, как она давала матери понять, что молодой человек ей не по вкусу. Мама спрашивала ее: «Как чай?» А она отвечала: «Не очень, надо заварить другой».

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Конечно, когда люди сами находят друг друга, все это не нужно. Но если кандидат не устраивает родителей, то чаще всего пара расстается. Китайцы говорят: «Дверь должна быть подходящей, а двор — правильным». Смысл в том, что пара должна быть одинакового происхождения и социального положения. Китайцы хоть и любят историю Золушки и фильм «Титаник», но верят, что залог крепкого и счастливого брака — это равное положение жениха и невесты. И речь не только о финансах, но и об образовании, воспитании, характере и даже хобби.

7. Китайские мужчины — подкаблучники? Нет, примерные мужья!

Китайская жена — настоящая королева, и к мужу она предъявляет повышенные требования. Муж отдает жене свою зарплатную карту и обеспечивает семью квартирой и машиной. Нередко бывает, что квартиру, купленную на деньги мужа, записывают на жену. Китайский муж прекрасно умеет готовить, а многие китаянки готовить не умеют вообще. Если китайская жена не хочет работать, то она будет сидеть дома, но если она решила работать, то муж послушно пригласит няню. Если муж провинился перед женой, он произносит целую тираду: «Я ошибся, я виноват, будь я проклят, да чтобы мне на тот свет отправиться, будь великодушна, прости меня!» Чтобы усилить эффект, он может даже упасть на колени, начать бить себя по щекам и даже пустить слезу. Но китаянку так просто не проймешь. Она может устроить холодную войну, а когда успокоится, потребует компенсации в виде подарков. Китайский папа обожает своих детей и уделяет им много времени: играет, гуляет и встречает из садика или школы, с гордостью выкладывает их фото в соцсетях и хвалится их успехами. Если ребенок заболел, то не спать ночами и заботиться о нем будет именно папа.

8. Беременные и молодые матери — это святое

С первых дней беременности будущую маму окружает заботой вся семья: ее кормят, поят, не дают много двигаться и под руки водят к врачу. Родственники покупают беременной специальный фартук, чтобы спасти ребенка от вредного излучения компьютеров и телефонов. Некоторые женщины отказываются от косметики, чтобы «химия» не нанесла вред ребенку, и не пьют чай, так как малыш может родиться недостаточно белокожим. После родов китайская мама 30 дней нежится в постели, а папа, бабушки и няня ухаживают за ребенком. Молодая мама не должна поднимать тяжести и делать уборку, мыться и даже чистить зубы. У этой традиции есть обоснование в традиционной медицине: считается, что после родов организм женщины очень уязвим, и, если в этот период простудиться, можно заработать тяжелое хроническое заболевание. Женщина может даже отправиться в специальный отель для послеродового отдыха, где ее научат ухаживать за ребенком, помогут наладить грудное вскармливание и восстановиться после родов.

9. Чтобы дать ребенку имя, нанимают профессионала

Китайцы придают огромное значение имени️. Детей не называют «готовыми» именами, а выбирают благозвучные иероглифы с судьбоносным значением. Имя должно иметь положительное значение (независимо от произношения) и состоять из иероглифов, приносящих удачу человеку, рожденному в этот день. В связи с этим в Китае много «специалистов по именам». За кругленькую сумму они сверятся со словарями и придумают для ребенка самое счастливое имя. Например, мою подругу зовут Цунцун, что значит «умная». Есть имена со значениями «все умеет», «золотые горы», «небесная гордость», «бутон» и т. д.

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Родители также дают своему ребенку прозвище, или так называемое молочное имя. К нему тоже есть требования: оно должно состоять из двух иероглифов и желательно быть некрасивым, чтобы отпугивать злых духов. Далеко не все родители верят в эту примету и просто придумывают детям ласковые имена на счастье. С ними дети ходят до школы. Например, у нас в садике есть мальчики по имени Картошка, Тигренок, Дракончик и Толстячок, а также девочки Рисок, Сахарок, Девяточка, Малышка и Радость. Фамилии в китайском языке очень простые и, как правило, состоят из одного слога, редко из двух. Самая популярная фамилия — Ли («слива»), ее носит 8 % населения страны. Женщины после замужества не берут фамилию мужа, здесь это не принято.⠀ По имени можно угадать даже возраст, потому что в каждую эпоху есть свои именные тренды и популярные имена. В 50-е детей называли Создание Государства и Помощь Корее, в 60-е — Красный Защитник и Культурная Революция, а в 70-е — Красивый Китай и Новое Государство. В 80-е имена стали проще — Пик, Заря, в 90-е — изящнее, с удвоенным иероглифом — Цветочный Аромат и Прелесть. С 2000-х популярны имена с глубоким смыслом: Небесная Доброта или Размышляю Над Содержанием. Большинство наших фамилий заканчиваются на -нов и -ский, это созвучно со словами «трус» и «водитель», поэтому китайцы в шутку говорят, что в России много водителей и трусов. Русские фамилии для китайцев очень длинные, их сложно запомнить, поэтому они любят давать иностранцам китайские имена: например, меня зовут Бинлань («ледяная орхидея») и Фанлэй («ароматный бутон»).

10. Китайцы — строгие родители

Китайские дети уже в трехлетнем возрасте ведут себя спокойно и дисциплинированно: знают, что нельзя выбегать из класса во время занятий, а нужно сидеть за столом и выполнять задания учителя. Родители с трех лет загружают ребенка по полной программе, мало балуют, наказывают его, могут и ударить. Если хвалят, то по делу: например, если он сумел сделать то, что у него долго не получалось или к чему он приложил большие усилия. Многие дети круглый год ходят без шапки, а ведь в Пекине зимой бывает до минус 10 градусов! На вопрос, почему так, одна мама мне сказала: «Сын не хочет, зачем заставлять?» ⠀

Китайские дети не боятся сквозняков и холодных камней. Китайцы даже специально создают сквозняк и стоят на нем, объясняя: «Это же свежий прохладный воздух». Дети с младенчества ходят в штанишках с прорезью, чтобы справлять нужду, и мороз совсем не помеха! Родители считают, что это чисто, экономно и помогает малышу быстрее привыкнуть к горшку.

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Хоть китайцы и слывут строгими родителями, они очень любят детей: умиляются малышам, всегда улыбнутся и постараются развеселить и не выскажут недовольства из-за плачущего ребенка в общественном месте.

11. Китайские дети хорошо знакомы с конкуренцией

Умение бороться и рваться вперед здесь воспитывают с малолетства. И первые проявления конкуренции начинаются уже в детском саду. У нас в садике есть общий чат родителей и воспитателей. В этом чате воспитатели (всего их 6!) ежедневно описывают успехи детей. Например: «Картошка, Девяточка, Фруктик и Рисок быстро уснули днем, а вот Тигренку, Дракону и русским двойняшкам понадобилось целых 15 минут». Или: «Злата, Соня, Манго и Ланлан просили добавку, молодцы. Родители, не забудьте похвалить своих детей! А вот Радость съела мало овощей, продолжаем стараться». В ответ родители благодарят и торжественно обещают, что будут работать над собой и детьми.

12. Китайцы верят и в духа-зайца, и в Будду, и в коммунистическую партию

Во что только не верят китайцы! Зайца на фото выше называют пекинским почтенным зайцем, или зайцем-дедушкой. По преданию, это дух, который живет на Луне и приносит здоровье и успехи в учебе, поэтому он часто встречается в виде мини-фигурки в пекинских домах, где есть дети. А так как китайцы все любят держать в паре, то у дедушки есть бабушка-зайчиха. Китайцы запросто могут поставить дома статуэтку Будды, рядом пристроить христианский крест, поклониться духу-зайцу, помолиться в буддийском храме, поставить на прилавок кота, привлекающего богатство, а знакомым сказать, что они коммунисты и верят в партию. Принцип простой: вдруг кто-то из них да поможет? Китайцы любят общаться с деревьями: считается, что они впитывают солнечные лучи и являются источниками положительной энергии, а по фэншуй человек должен соединяться с природой, чтобы быть здоровым и долго жить. Китайцы обнимают старые деревья, прикасаются к ним или слегка бьются спиной о ствол, как бы покачиваясь: согласно традиционной китайской медицине, на спине находится много биологически активных точек, и «деревянный массаж» стимулирует их.

Бонус: 5 советов от Анны для тех, кто собирается в Китай

Не стоит рассчитывать, что к вашему приезду китайцы выучат английский, так что заранее запишите на китайском языке названия достопримечательностей и их адреса. А лучше обзаведитесь китайской сим-картой и пользуйтесь навигатором.

В Китае удобное и дешевое такси, но таксисты не говорят на английском. Счетчик они включают, но при виде иностранца, не знающего китайский, могут запросто намотать пару лишних кругов, особенно в Пекине и Шанхае.

Китайская кухня очень разнообразна, и, конечно же, хочется все попробовать. Но чтобы избежать казусов, возьмите с собой активированный уголь и антисептик для рук. А еще во многих закусочных не бывает вилок, так что не забудьте потренироваться перед поездкой есть палочками, чтобы потом не остаться голодным.

Если у вас светлые волосы и голубые глаза, будьте готовы к пристальным взглядам, улыбкам и попыткам завести с вами разговор. Китайцы могут попросить сделать совместное фото, и если вы дадите согласие одному, то не исключено, что за ним выстроится очередь из желающих. Не стесняйтесь сказать «нет».

Покупая сувениры на рынке, будьте готовы поторговаться. Цену стоит сразу делить на два, а то и на три, особенно в тех местах, где много иностранцев.

А вот как можно ответить на вопрос «Как дела?»

很好 (хэнь хао) — «очень хорошо».

非常好 (фэйчан хао) — «очень хорошо, замечательно».

超级好 (чаоцзи хао) — «супер».

一般 (ибань) — «обычно, нормально».

马马虎虎 (мама хуху) — «так себе».

还行 (хайсин) — «нормально, сойдет».

还可以 (хай кэи) — «нормально».

不好 (бухао) — «плохо».

不太好 (бу тайхао) — «не очень хорошо».