Автор КВН рассказал, что творится за кулисами всеми любимой игры
Алексей Екс — автор шоу «Уральские пельмени», КВН на «Первом канале» и телевизионных передач на СТС и ТНТ. Недавно он решил рассказать, как на самом деле выглядит отечественная юмористическая кухня.
Мы в AdMe.ru с интересом прочитали тред Алексея, поэтому предлагаем и вам узнать что-то новое об индустрии, в которой работает Екс.
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КВН — штука непредсказуемая, любые шутки и конкурсы могут слетать по разным причинам. Поэтому авторы часто берут оплату «за день работы». Когда все устаканивается сразу, можно получать деньги за то, что ты вот он, рядом сидишь.
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Адекватно оценить стоимость авторской работы сложно. Самый низкий мой гонорар (помимо бесплатной дружеской помощи) был $ 100, самый высокий — $ 12 тыс.
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Неужели никто из кавээнщиков не пишет сам? Конечно пишут! Бесталанные люди на ТВ не попадают или быстро оттуда вылетают. Просто за 10 дней перед игрой нужно дописывать, переписывать, ставить, показывать, принимать правки, согласовывать изменения, а еще есть и спать когда-то. Без авторов почти нереально.
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Кавээнщики бесят выпускников ВГИКа тем, что не смотрели Луиса Бунюэля и Киру Муратову, но везде проникли и готовы за копейки работать, сидя на «Дошираке» с сосисками. Конечно, это работает до определенного уровня, кино от комиков — это всегда большой вопрос.
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Впечатление, что все кавээнщики попадают на ТВ, обманчиво. Многим дают шанс, но свадьбы и корпоративы в регионах кто-то должен вести!
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По телепроектам ТНТ можно наблюдать поколения игроков. Comedy Club — начало нулевых; Comedy Woman — середина — конец нулевых; «Однажды в России» — конец нулевых — начало 10-х. Посмотрите гала-концерт фестиваля в Сочи 2006–2007 гг. — порадуетесь юным звездам экрана.
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Самый сложный конкурс КВН не «Разминка», а «СТЭМ со звездой». Раньше это было эксклюзивом, теперь — поставлено на поток. Звезды — чистый геморрой. Они не учат текст, приезжают на 1–2 репетиции, могут кинуть в день игры — им-то что на эти оценки. Есть ответственные люди, но их мало.
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Очень важный фактор для гастролей команды — количество человек. ДАЛС (2 человека) или «Русскую дорогу» (4 человека) будут приглашать чаще, чем других. «Уездный город» уже лет 15 работают втроем, плюс звуковик. Как раз купе поезда.
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В 2010 году в Хельсинки девочка из финской команды неправильно объявила номер и так расстроилась, что ушла за кулисы, вышла на улицу, села в машину и уехала домой. Команда ее заменила, но это был лучший уход из КВН в моей практике.
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Самая крупная телесделка с участием посткавээнщиков — продажа в 2011 году Comedy Club «Газпром-медиа» Артуром Джанибекяном («Новые армяне»). Сумма сделки — около $ 250 млн.
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Титул президента Александр Васильевич Масляков получил в 1990 году на 1-м фестивале в Днепропетровске (ныне город Днепр). «Короновали» в шутку, но как-то прижилось.
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Единственная команда — трижды чемпион КВН — команда Новосибирского государственного университета.
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Самое популярное видео официального канала КВН в YouTube — «Ольга Картункова. Лучшее». Более 34 млн просмотров.
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За победу в Высшей лиге 2008 года все участники команды «Максимум» получили 1-комнатные квартиры в Томске. В начале сезона депутаты пообещали, а после чемпионства ребята не постеснялись напомнить.
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В январе 2018 года публике был представлен художественный фильм «Кавээнщики», режиссер — Илья Аксенов. Фильм был снят прямо на фестивале 2017 года и достаточно правдоподобно рассказывает историю молодой московской команды.
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Лучший литературный номер за всю историю, по моему мнению, «Сказители» («Максимум», Томск. Обе части: 2008 и 2015 годов). Автор — Александр Якушев, «Прима», Курск.
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В Израиле проходит музыкальный фестиваль «Голосящий раввин». Это мое любимое название, прямо хоть на афишу «Уральских пельменей».
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Передачу КВН назвали, подогнав аббревиатуру под название советского телевизора «КВН» — самого модного и желанного «гаджета» начала 60-х. Это все равно что сейчас назвать передачу «iHumor» — вот как современно. Первое время люди смотрели КВН по «КВН». Каламбур!
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