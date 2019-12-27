Автор КВН рассказал, что творится за кулисами всеми любимой игры

Самый сложный конкурс КВН не «Разминка», а «СТЭМ со звездой». Раньше это было эксклюзивом, теперь — поставлено на поток. Звезды — чистый геморрой. Они не учат текст, приезжают на 1–2 репетиции, могут кинуть в день игры — им-то что на эти оценки. Есть ответственные люди, но их мало.

Очень важный фактор для гастролей команды — количество человек. ДАЛС (2 человека) или «Русскую дорогу» (4 человека) будут приглашать чаще, чем других. «Уездный город» уже лет 15 работают втроем, плюс звуковик. Как раз купе поезда.