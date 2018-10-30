9 туристических мест, посетить которые смогут только люди с крепкими нервами
Всегда можно поехать в туристический центр, походить по музеям, посетить выставки или полежать на пляже. Такой отдых — классика, но он мало чем запоминается и быстро надоедает. То ли дело побывать в местах, пропитанных мрачной тайной, которые доступны лишь самым смелым.
Для тех, кто ищет острых ощущений, готов услышать леденящие душу истории и испытать свою психику на прочность, AdMe.ru расскажет про самые жуткие туристические места.
1. Город-призрак Боди
Боди — это небольшое поселение на юге Калифорнии. Когда в 1876 году здесь обнаружили большой запас золота, город стал быстро расти. Сюда начали съезжаться золотоискатели, шулера, бандиты и проститутки. Город стал похож на типичный вестерн: ограбления, убийства, обманы, насилие. А все добытое золото люди спускали в салунах за одну ночь.
Когда месторождения иссякли, жители стали покидать город, пока в нем не осталось никого. А в 1962 году это место объявили историческим парком и туристическим объектом. Попасть в Боди можно только летом: зимой дорогу к нему размывают дожди. Тут можно увидеть постройки XIX века, запылившуюся мебель, брошенные вещи и послушать рассказы о местных злодеяниях.
2. Паб «Джон Сноу»
Паб в Лондоне на Брод-стрит, где в 1854 году произошла вспышка холеры, в результате чего погибло 500 человек. Все из-за зараженного водяного насоса возле паба.
Доктор Джон Сноу был тем человеком, который выявил заражение. Он собственноручно оторвал рукоять водяного насоса и тем самым спас сотни людей, а его личные исследования послужили толчком к развитию эпидемиологии. Кстати, этот насос с оторванной ручкой до сих пор там стоит, а сам паб переименовали в честь доктора.
3. Пещеры Гомантонг
В горе Гомантонг в Малайзии есть расщелина, ведущая к запутанной системе пещер, которые называют «пещерами ужасов». Все потому, что посещение этого места — развлечение не для слабонервных.
На сырых потолках гнездятся тысячи летучих мышей, стены и пол покрыты тараканами, жуками, крысами и змеями. Здесь царит густой запах аммиака, а залежи отходов этих существ достигают глубины в несколько метров. Поэтому пещеры оборудованы мостами, по которым можно передвигаться, чтобы исследовать это место. Если, конечно, духу хватит.
4. Музей мумий в Гуанахуато
Мумии Гуанахуато — коллекция из 111 естественным образом мумифицированных тел, захороненных в мексиканском городе Гуанахуато.
Тела эксгумировали в период с 1833 по 1958 год, когда действовал закон, обязывающий родственников умерших платить налог за то, чтобы останки их родных находились на кладбище. Когда родственники переставали платить, тела выкапывали. Почва и воздух в этих местах слишком сухие, поэтому имеют свойство мумифицировать останки. Тела не разлагались, и выкопанные останки оставляли в общем склепе. Вскоре это место превратилось в весьма мрачную местную достопримечательность.
5. Психиатрическая клиника Трентона
Клиника Трентона основана в 1848 году, и она была первой государственной больницей Нью-Джерси (США). Но в 1907 году директором клиники стал доктор Генри Коттон (на фото слева). Тогда-то и начался весь ужас.
Коттон считал, что психические отклонения вызваны инфекциями и бороться с ними можно путем удаления зараженных частей тела. В результате он провел сотни операций на пациентах. При этом он заявлял об эффективности своего метода в 85 % случаев, но в действительности большинство больных просто умирали. Заброшенную больницу можно посетить и сегодня, однако, учитывая ее историю, зайти туда мало кто осмеливается.
6. Музей Вролика
Музей Вролика Амстердамского университета — это коллекция из 10 тыс. анатомически аномальных образцов человека и животных, которые имеют особое научное значение.
200 лет назад музей был частной коллекцией профессора Герардаса Вролика (1755–1859) и его сына Вильяма Вролика (1801–1863). Помимо того, что Вильям Вролик дополнил коллекцию отца, он написал труд о мутациях, который продвинул медицину далеко вперед.
Вход в музей открыт, но лишь для тех, кто обладает крепким желудком.
7. Церковь Святого Иржи
Церковь Святого Иржи, или, как ее еще называют, «церковь призраков», была построена в 920 году в чешском селе Лукова местным князем. Церковь много раз сгорала, но ее отстраивали заново. В 1968 году потолок здания обрушился прямо во время похорон, после чего люди начали верить, что в церкви водятся привидения.
Из-за этого здание долгое время оставалось заброшенным, пока в 2012 году студент Яков Хадрава не использовал его в качестве места для своей инсталляции. Он создал фигуры из гипса и разместил их у проходов и на скамьях, превратив заброшенную церковь в жутковатый туристический аттракцион.
8. Парк скульптур в коммуне Париккала
Это одно из самых странных и привлекательных мест в Финляндии. Прогулка по этому парку сродни путешествию в подсознание сумасшедшего. Но Вейо Рёнккёнен, создавший этот парк, был не психом, а признанным художником, который в течение 41 года создавал это место. Он сделал 450 бетонных скульптур людей и животных в натуральную величину и разместил их в своем саду.
Скульптуры выглядят весьма жутко, но этим и завораживают. Они разделены на группы по темам и отражают путь самого художника. Детские воспоминания, фрагменты современной реальности, встречи с людьми и фантазии — все это можно увидеть в данном удивительном парке.
9. Дорога с крокодилами Кахиллс Кроссинг
Кахиллс Кроссинг (Cahills Crossing) в Австралии — одна из самых опасных переправ в мире. На небольшом полузатопленном участке дороги обитает более 120 крокодилов, которые только и ждут момента, когда кто-то попадет в воду.
На самом деле крокодилы собираются там, чтобы полакомиться рыбой, стаи которой плывут вверх по течению. Каждый год десятки водителей пытаются пересечь этот участок дороги, но не всем удается доехать до конца. Несмотря на предупреждающие знаки о риске нападения крокодилов, переправа очень популярна среди рыбаков и туристов. Для последних существуют охраняемые экскурсии.