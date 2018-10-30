9 туристических мест, посетить которые смогут только люди с крепкими нервами

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Всегда можно поехать в туристический центр, походить по музеям, посетить выставки или полежать на пляже. Такой отдых — классика, но он мало чем запоминается и быстро надоедает. То ли дело побывать в местах, пропитанных мрачной тайной, которые доступны лишь самым смелым.

Для тех, кто ищет острых ощущений, готов услышать леденящие душу истории и испытать свою психику на прочность, AdMe.ru расскажет про самые жуткие туристические места.

1. Город-призрак Боди

Боди — это небольшое поселение на юге Калифорнии. Когда в 1876 году здесь обнаружили большой запас золота, город стал быстро расти. Сюда начали съезжаться золотоискатели, шулера, бандиты и проститутки. Город стал похож на типичный вестерн: ограбления, убийства, обманы, насилие. А все добытое золото люди спускали в салунах за одну ночь. Когда месторождения иссякли, жители стали покидать город, пока в нем не осталось никого. А в 1962 году это место объявили историческим парком и туристическим объектом. Попасть в Боди можно только летом: зимой дорогу к нему размывают дожди. Тут можно увидеть постройки XIX века, запылившуюся мебель, брошенные вещи и послушать рассказы о местных злодеяниях.

2. Паб «Джон Сноу»

Паб в Лондоне на Брод-стрит, где в 1854 году произошла вспышка холеры, в результате чего погибло 500 человек. Все из-за зараженного водяного насоса возле паба. Доктор Джон Сноу был тем человеком, который выявил заражение. Он собственноручно оторвал рукоять водяного насоса и тем самым спас сотни людей, а его личные исследования послужили толчком к развитию эпидемиологии. Кстати, этот насос с оторванной ручкой до сих пор там стоит, а сам паб переименовали в честь доктора.

3. Пещеры Гомантонг

В горе Гомантонг в Малайзии есть расщелина, ведущая к запутанной системе пещер, которые называют «пещерами ужасов». Все потому, что посещение этого места — развлечение не для слабонервных. На сырых потолках гнездятся тысячи летучих мышей, стены и пол покрыты тараканами, жуками, крысами и змеями. Здесь царит густой запах аммиака, а залежи отходов этих существ достигают глубины в несколько метров. Поэтому пещеры оборудованы мостами, по которым можно передвигаться, чтобы исследовать это место. Если, конечно, духу хватит.

4. Музей мумий в Гуанахуато

Мумии Гуанахуато — коллекция из 111 естественным образом мумифицированных тел, захороненных в мексиканском городе Гуанахуато. Тела эксгумировали в период с 1833 по 1958 год, когда действовал закон, обязывающий родственников умерших платить налог за то, чтобы останки их родных находились на кладбище. Когда родственники переставали платить, тела выкапывали. Почва и воздух в этих местах слишком сухие, поэтому имеют свойство мумифицировать останки. Тела не разлагались, и выкопанные останки оставляли в общем склепе. Вскоре это место превратилось в весьма мрачную местную достопримечательность.

5. Психиатрическая клиника Трентона

Клиника Трентона основана в 1848 году, и она была первой государственной больницей Нью-Джерси (США). Но в 1907 году директором клиники стал доктор Генри Коттон (на фото слева). Тогда-то и начался весь ужас. Коттон считал, что психические отклонения вызваны инфекциями и бороться с ними можно путем удаления зараженных частей тела. В результате он провел сотни операций на пациентах. При этом он заявлял об эффективности своего метода в 85 % случаев, но в действительности большинство больных просто умирали. Заброшенную больницу можно посетить и сегодня, однако, учитывая ее историю, зайти туда мало кто осмеливается.

6. Музей Вролика

Музей Вролика Амстердамского университета — это коллекция из 10 тыс. анатомически аномальных образцов человека и животных, которые имеют особое научное значение. 200 лет назад музей был частной коллекцией профессора Герардаса Вролика (1755–1859) и его сына Вильяма Вролика (1801–1863). Помимо того, что Вильям Вролик дополнил коллекцию отца, он написал труд о мутациях, который продвинул медицину далеко вперед. Вход в музей открыт, но лишь для тех, кто обладает крепким желудком.

7. Церковь Святого Иржи

Церковь Святого Иржи, или, как ее еще называют, «церковь призраков», была построена в 920 году в чешском селе Лукова местным князем. Церковь много раз сгорала, но ее отстраивали заново. В 1968 году потолок здания обрушился прямо во время похорон, после чего люди начали верить, что в церкви водятся привидения. Из-за этого здание долгое время оставалось заброшенным, пока в 2012 году студент Яков Хадрава не использовал его в качестве места для своей инсталляции. Он создал фигуры из гипса и разместил их у проходов и на скамьях, превратив заброшенную церковь в жутковатый туристический аттракцион.

8. Парк скульптур в коммуне Париккала

Это одно из самых странных и привлекательных мест в Финляндии. Прогулка по этому парку сродни путешествию в подсознание сумасшедшего. Но Вейо Рёнккёнен, создавший этот парк, был не психом, а признанным художником, который в течение 41 года создавал это место. Он сделал 450 бетонных скульптур людей и животных в натуральную величину и разместил их в своем саду. Скульптуры выглядят весьма жутко, но этим и завораживают. Они разделены на группы по темам и отражают путь самого художника. Детские воспоминания, фрагменты современной реальности, встречи с людьми и фантазии — все это можно увидеть в данном удивительном парке.

9. Дорога с крокодилами Кахиллс Кроссинг