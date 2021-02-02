9 секретов корейских парочек, о которых умалчивают в популярных азиатских сериалах

Романтичные корейские сериалы заставляют биться сердца всех любительниц историй о большой и светлой любви. Несмотря на всю популярность подобных шедевров кинопроизводства, то, как выражают свои чувства корейцы за кадром, все же остается известным совсем немногим.

Мы в AdMe.ru постарались как следует изучить особенности романтических отношений в Корее и пришли к выводу о том, что в популярных дорамах нам точно чего-то недоговаривают.

У корейских пар популярен жест «вежливые ноги»

Manner legs, или «вежливые ноги», — это своеобразный вежливый жест высоких корейских парней по отношению к их миниатюрным девушкам. Галантные корейцы широко расставляют ноги во время разговора с людьми невысокого роста, таким образом помогая собеседникам оставаться с ними на одном уровне. Чаще всего жест «вежливые ноги» применяют корейские знаменитости, которым во время интервью или нанесения легкого макияжа приходится импровизировать для уменьшения своего роста.

Кореянки прячут от возлюбленных куриные крылышки и не дарят им обувь

Кореянки могут похвастаться большим количеством негласных правил, которые они соблюдают для того, чтобы удержать любимых рядом. Так, влюбленные корейские девушки как от огня бегут от популярного во всем мире блюда — куриных крылышек. Считается, что как только возлюбленный недосмотревшей девушки отведает «опасное» блюдо, он тут же «улетит» к другой.

Аналогичное поверье касается и обуви: подаришь своему любимому кроссовки, а он уже на следующий день убежит в них к кому-то получше.

Корейские девушки используют волшебный бальзам любви

Романтичные кореянки всячески пытаются привлечь в свою жизнь любовь, причем порой это желание приобретает необычные формы. Так, юные девушки все лето красят ногти специальным бальзамом с пищевыми красителями. При этом цвет ногтей не должен исчезнуть до первого снега.

Считается, что «волшебный маникюр» не только помогает юным корейским девушкам встретить свою настоящую любовь, но и дарит им возможность успешно выйти замуж.

Корейцы не спешат обзаводиться семьей

Современные корейцы все реже и позже вступают в официальный брак, аргументируя свое решение желанием отложить деньги на будущую свадьбу или построить карьеру. В то время как у нас уже вовсю играют свадьбы, на родине дорам молодые люди только начинают романтические ухаживания, которыми и славятся на весь остальной мир. «Поколение моих родителей обычно находило себе пару к 24–28 годам, — рассказал James Yi из Кореи. — Новое же поколение хочет быть более прозападным и индивидуалистичным. Его представители ценят личное время и свободу одиночества. Именно поэтому в Корее сейчас можно встретить большое количество неженатых людей за 30».

Корейские парни дают потрогать свои вещи в знак симпатии

Величайшую заинтересованность молодого человека из Кореи выдает его стремление поделиться своими вещами с потенциальной возлюбленной. Если одинокий кореец точно определился со своим выбором, он может ненароком вручить приглянувшейся девушке свой мобильный телефон. Логика этого действия проста: доверяя настолько личную вещь другому человеку, парень намекает на то, что он полностью свободен и готов погрузиться в новые отношения.

Корейцы выбирают себе пару по группе крови

Большинство корейцев верит, что группа крови оказывает сильное влияние на характер человека. Основываясь на этом поверье, молодые парни и девушки при вступлении в брак учитывают особый рейтинг, который помогает им определиться со сложным выбором подходящей половинки. Корейцы уверены, что представители I (0) группы крови самые терпеливые, но при этом и самые упрямые люди.

Носители II (А) группы застенчивы и нерешительны.

III (B) группа объединяет самых общительных, но при этом и капризных личностей.

Представители IV (AB) группы крови считаются в Корее большими индивидуалистами, которые часто не против острых ощущений.

Неожиданный факт: самой популярной и уважаемой группой крови для потенциального партнера в Корее считается I (0) группа, а самой избегаемой — III (В).

Корейцы не носят своих дам на руках (они катают их на спине)

Корейцы — народ очень сдержанный: традиции их страны до сих пор диктуют свои правила поведения для молодых людей, которые только хотят создать свою семью. Согласно местным правилам приличия, влюбленные не должны демонстрировать проявления своей любви на людях.

В Корее вы вряд ли увидите целующуюся на улице парочку или влюбленного корейского юношу, который бы на руках нес свою возлюбленную до дома. Такой порядок дел, впрочем, не мешает корейцам проводить забавный свадебный ритуал, во время которого молодожен делает круг по залу с новоиспеченной женой на спине.

Корейские парни не любят «девушек-кимчи»

Кошмар любого корейца — девушка, которую в Стране утренней свежести ласково именуют «кимчи». Хотя для нас это слово означает прежде всего блюдо из квашеной пекинской капусты, для истинного корейца дело обстоит несколько иначе. Так, настоящая «кимчи-гел», по мнению экономных азиатских джентльменов, постоянно обращается к своему молодому человеку за финансовой поддержкой, просит помогать ей с покупками и много времени уделяет шопингу. «Вы знаете, что корейские парни не любят делать больше всего на свете? Они не любят платить за своих девушек на свиданиях», — поделился Xitong Zou.

Кореянки боятся поймать букет невесты на свадьбе

Одной из особенностей российских свадеб издавна считается традиция бросать букет невесты приглашенным незамужним девушкам. В Корее этот обычай не столь популярен: местные уверены, что поймавшая букет гостья должна выйти замуж в течение года. В случае если девушка не сможет найти себе супруга за 12 месяцев, суровое поверье грозит незадачливой подружке невесты как минимум 10 лет провести в одиночестве.

Впрочем, сами корейские невесты на свадьбах не страдают от скуки: все торжества в Корее часто сопровождаются концертами и всевозможными конкурсами.