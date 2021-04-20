9 секретных фишек Кейт Миддлтон, которые мы легко можем повторить, чтобы выглядеть по-королевски

Кэтрин, герцогиня Кембриджская, не раз подавала пример, как выглядеть роскошно и при этом не выходить за рамки бюджета. И хотя многие ее приемы хорошо знакомы модницам, все же есть малозаметные хитрости, которые делают супругу принца Уильяма иконой стиля. Кстати, все эти лайфхаки легко можно повторить.

Женская часть AdMe.ru с удовольствием переняла пару идей у герцогини, и надеемся, что нечто полезное найдете и вы. Кстати, в бонусе мы припрятали любопытный факт.

Специальные колготки, которые не дадут туфлям соскользнуть

Если вы постоянно проводите время на каблуках, то для удобства и во избежание неприятной ситуации обзаведитесь парой колготок с антискользящей накладкой на стопе, как это делает герцогиня Кембриджская.

Сеточка для волос

Казалось бы, неожиданный аксессуар, но с ним даже густые и длинные волосы Кейт Миддлтон не могут выбиться и испортить укладку. Сеточка едва заметна и стоит недорого, так что если вы хотите повторить одну из элегантных причесок герцогини, то вы знаете, что делать.

Нюдовая обувь

Обувь бежевой расцветки в сочетании с колготками телесного цвета не только зрительно удлиняет ноги, но и делает образ более официальным. Чем герцогиня и пользуется. Ассортимент нюдовых туфель огромен, и легко можно подобрать что-либо для себя.

Полуформальные джинсы и брюки в сочетании с пиджаком

Чтобы придать повседневным образам немного шарма, ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин прибегает к маленькой хитрости — надевает пиджак поверх водолазок, кофт и маек, мастерски сочетая их с брюками и джинсами. Туфли на каблуке дополняют полуофициальный, но стильный лук.

«Секретное» нижнее белье

Эксперт по королевскому этикету Мика Мейер считает, что «нижнее белье и бюстгальтеры считаются частной интимной одеждой, и для королевской семьи выставлять интимную одежду на всеобщее обозрение просто недопустимо. Вы никогда не задумывались, почему вы ни разу не смогли заметить на герцогине бюстгальтеры с бретелями? Она использует один секретный предмет гардероба, который является обязательным для монарших особ». Бесшовное нижнее белье телесного цвета — это отличный способ как скорректировать недостатки, так и подчеркнуть достоинства. По мнению эксперта, Кейт может использовать эту вещь, чтобы нижнего белья не было видно.

Водолазкам — да!

Этот универсальный предмет гардероба не только защищает Кейт Миддлтон от конфуза (она часто общается с маленькими детьми, а свитер с воротником под горло точно никак не скомпрометировать), но и прекрасно подчеркивает достоинства фигуры, не говоря уже о том, что в нем банально тепло.

Акцент на талии

Даже если у вас нет такой модельной фигуры, как у жены принца Уильяма, это не повод не позаимствовать один из ее любимых приемов — акцент на талии. Пояс, яркий принт, контрастная деталь — вариаций множество.

Яркие цвета

Герцогиня Кембриджская, как и королева Елизавета, не боится ярких, чистых цветов и мастерски подбирает наряды так, что бы у нас не рябило в глазах. В ее гардеробе есть платья, пальто, комплекты, кажется, всех цветов радуги, однако, они не выходят за рамки классики.

Минимализм в аксессуарах

Излишества — всегда дурной тон, это правило применимо как к нарядам, так и к аксессуарам. Даже на приемах Кейт Миддлтон не расстается с кольцом принцессы Дианы, подаренным принцем Уильямом в день их помолвки, и чтобы избежать вычурности, подбирает к нему лаконичные ювелирные изделия или комплекты. Кстати, вполне доступные и для нас.

Бонус: а вы знали, что Кейт Миддлтон редко носит оранжевый?