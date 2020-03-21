10+ привычных для нас предметов одежды, которые иностранцы никогда не наденут

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Путешествия уже давно стали неотъемлемой частью современной жизни. Туристы проложили себе дорогу в самые труднодоступные места на планете. И никого не удивить странным внешним видом, выдающим человека из другой страны и даже другой культуры. Но тем не менее знать и уважать правила страны, в которую едете, стоит как минимум для того, чтобы не попасть впросак, как максимум — сохранить здоровье и жизнь.

AdMe.ru собрал наиболее интересные правила и законы, касающиеся внешнего вида, которые действуют в разных странах.

1. Англия: одежда со спортивной символикой

Если вы поклонник спорта, особенно какого-либо английского футбольного клуба, не афишируйте это во время своего путешествия. Англия славится не только футболом, но и агрессивными фанатами. Конечно, если цель вашего путешествия исключительно знакомство со спортивной темой — это одно, но если вы приехали в Англию с туристической целью, не омрачайте свой отпуск неприятными встречами с антифанатами вашего клуба. Также лучше исключить из гардероба спортивные куртки типа «олимпийка» и белые кроссовки во время прогулок по городу. Во время занятий спортом и на горных тропах это уместно, но посещать музеи и магазины в этом — моветон. Удобная одежда и обувь не ограничиваются спортивным стилем.

2. Греция: высокие каблуки

Власти Греции приняли ряд мер для сохранения исторических памятников. Элени Корка, директор доисторических и классических древностей Греции, в интервью Daily Mail сказала: «Посетители женского пола должны носить обувь, которая не наносит ущерба памятникам. Памятники от каблуков разрушаются, и люди должны это понимать». К тому же подниматься на Акрополь на шпильках совершенно неудобно.

3. Капри: сабо и шлепанцы

Местное правительство еще в 1960 году решило, что шлепанцы и сабо — это шумная обувь. И для защиты тишины и спокойствия местных жителей запретило эту обувь на городских улицах. А в национальном парке Чинкве-Терре (Лигурия, Италия) шлепанцы запрещены из-за безопасности самих туристов, так как путешествие по горным тропам в подобной обуви травмоопасно.

4. Бельгия: яркая одежда

Повседневная одежда бельгийцев неброская, в спокойной, обычно темной цветовой гамме. К тому же здесь очень любят черный цвет. Одежда бельгийцев — это больше про удобство и практичность, чем про эпатаж. В больших городах, конечно, можно увидеть по-разному одетых людей, а вот в небольших городках и деревнях это правило актуально. Автор статьи, как-то собираясь в Бельгию к подруге, купила красивое красное пальто. Но подруга посоветовала: «Не вздумай, потому что будешь чувствовать себя неуютно от взглядов окружающих». В результате пришлось ехать в стареньком сером пуховике. Поэтому выделиться и, возможно, почувствовать себя неловко совсем не сложно. Для этого достаточно надеть яркую одежду и пройтись днем по мощеным улочкам.

5. Испания: выглядеть как турист

Испания известна не только уникальной архитектурой, курортами и хамоном, но и карманными ворами, которые безошибочно определяют туриста в толпе. Турист для них — это легкая нажива, поэтому для сохранности своих вещей лучше сливаться с местным населением. Для этого во время путешествия по Испании нужно исключить носки с сандалиями, шорты-бермуды и футболки с названиями испанских городов. Также, путешествуя вглубь страны, следует помнить о католическом прошлом Испании и избегать ультракоротких и открытых нарядов. Несмотря на это, Испания — достаточно безопасная страна для путешествий, но бдительность в крупных городах не помешает.

6. Барселона, Майорка и Ибица: пляжная одежда

До € 500 можно заплатить в местную казну за пляжный вид на улицах. Такие высокие штрафы обусловлены тем, что власти пытаются ограничить «наготу и частичную обнаженность» в общественных местах, не являющихся пляжем, дорожками для прогулок рядом с пляжами или бассейном.

7. Франция: шорты, пуш-ап

Не надевайте короткие шорты во Франции, если вы не маленький ребенок и не на пляже. Считается, что внутренняя часть бедра — это очень интимная часть тела. Даже во время летнего зноя лучше их не носить, особенно в Париже. Никто не будет показывать пальцем и свистеть в вашу сторону, но парочка удивленных взглядов обеспечена. Также не получится пообедать в приличном ресторане, а в церковь на экскурсию могут и не пустить.

Просто, собираясь во Францию, помните, что французские женщины не носят шорты. А еще они не носят бюстгальтеры пуш-ап и платья с такими вставками. Француженки предпочитают кружева, поэтому, если не хотите ловить на себе осуждающие взгляды, откажитесь от поролона.

8. Индия: одежда в армейском стиле

После терактов в 2016 году индийская армия не рекомендует гражданским лицам носить армейскую одежду и попросила владельцев магазинов прекратить продажу одежды в стиле милитари. Также для безопасности женщин-иностранок министерством туризма была разработана памятка, в которой говорится о том, что, путешествуя по провинциальной и сельской местности, лучше не носить короткие платья и юбки.

Добавим еще про официальный дресс-код в стране. Несмотря на то что европейский деловой костюм завоевывает все большую популярность, пестрые ткани традиционной индийской одежды не сдаются. Индия — страна яркая и самобытная. Даже на деловой встрече будет уместна цветная или традиционная одежда.

9. Индонезия: обувь с открытой пяткой и вырез, обнажающий ключицы

Отношение к одежде иностранцев в туристических местах у индонезийцев достаточно спокойное. Но в целях уважения местных традиций лучше воздержаться от чрезмерно открытой одежды, если вы не на пляже. А если вы путешествуете по стране, то длинные юбки, широкие штаны, туники поверх джинсов — самая правильная одежда. Демонстрация подошвы обуви или ступней ног является оскорблением для индонезийца, поэтому закрытая обувь убережет не только от неприятных взглядов, но и от укусов насекомых. В странах с преобладающим мусульманским населением вообще лучше не выделяться открытыми участками тела. Даже там, где развит туризм, можно получить замечание за провокационный внешний вид в общественном месте.