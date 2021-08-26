9 особенностей внешности, которые многие женщины считают недостатками. И абсолютно зря

Мало кому в течение жизни удается избежать такого неприятного психологического явления, как комплексы. Иногда они появляются в результате чьего-то неаккуратного замечания, в иных случаях невольно формируются из-за быстротечных тенденций, соцсетей и сравнения себя с другими людьми. Так или иначе, в итоге это приводит к тому, что женщины постепенно начинают считать недостатком чуть ли не каждый миллиметр своего тела, не особо оценивая эти чувства критически.

Нам в AdMe.ru кажется, что этому срочно нужно положить конец, чтобы каждое последующее поколение не становилось все более и более закомплексованным и несчастным. Поэтому мы решили перечислить и обсудить детали женской внешности, из-за которых точно больше не стоит переживать ни одной красавице на этой планете.

9. Волосы на ногах выше колена

Ажиотаж вокруг услуг по депиляции вполне естественно привел к тому, что со временем во имя красоты женщины стали избавляться не только от очевидного волосяного покрова, но и практически от всех волос, что подтверждает популярность процедур вроде восковой депиляции всего тела. Однако волосы выше колен и на руках, не говоря уже об остальном теле, чаще всего достаточно мягкие, тонкие и малозаметные, они выглядят эстетично и не бросаются в глаза. Тогда стоит ли их трогать? Тем более что после удаления и особенно бритья они начинают выглядеть гораздо темнее и толще из-за того, что тонкий кончик срезан и отрастает уже широкая часть.

8. Круги и мешки под глазами

Безусловно, существуют некоторые индивидуальные особенности, с учетом которых у одних людей круги и мешки под глазами более выражены, чем у других. Однако в целом это достаточно распространенная реакция организма на определенные условия. В некоторых случаях это связано с возрастом, так как мышцы, поддерживающие веки, ослабевают. В других — это естественная реакция организма на привычки и стиль жизни. Поэтому вместо того, чтобы комплексовать и пытаться замазать и спрятать эти проявления, лучше сделать акцент на здоровый сон, правильное питание и душевное спокойствие, тогда мешки и круги уйдут сами собой.

7. Выступающие вперед (кроличьи) зубы

В детстве вопрос зубов в какой-то момент становится особенно острым, в основном из-за школьных хулиганов, которые рады подметить особенность чьей-то улыбки. Так же было и со звездой сериала «Половое воспитание» Эйми Лу Вуд. Один школьный задира не давал ей прохода и называл Багзом Банни, и это, конечно же, привело к появлению комплексов, которые девушка, впрочем, с успехом преодолела. Далеко не все окружающие могут похвастаться голливудской улыбкой. У большинства есть те или иные нюансы из-за генетики, прикуса и так далее. Но опыт многих селебрити доказывает, что преодоление внутреннего комплекса и принятие себя гораздо важнее для успеха, нежели отчаянная борьба с надуманными несовершенствами.

6. Округлый подбородок

Спектр косметологических услуг также постоянно претерпевает изменения и рост. Каждый год мы знакомимся все с новыми услугами, благодаря которым задаются новые тренды. Например, все больше девочек и женщин стали исправлять милые округлые черты лица на ярко выраженные скулы и линию подбородка с помощью нитей. Только вот стоит ли терять свою индивидуальность в угоду модным веяниям? Особенно учитывая то, что никакая техника лифтинга не может дать постоянного результата, а стало быть, решаясь на такой шаг, нужно быть готовым и ко множеству повторных вмешательств.

5. Длинные вторые пальцы на ногах

Может быть, вы замечали: на большинстве древнегреческих и римских картин и скульптур изображена такая особенность стопы, при которой второй палец длиннее большого. Это состояние впервые было диагностировано хирургом-ортопедом Дадли Мортоном, поэтому с медицинской точки зрения известно как палец Мортона, а в культуре — греческая стопа. Учитывая, что греки были зациклены на идеальном балансе и пропорциях при создании произведений искусства и зачастую обращались к золотому сечению, которое приравнивается к гармонии, балансу и эстетическому совершенству, можно сказать, что это идеал красоты. Вот так и стоит к этому относиться.

4. Жирная кожа

Жирную кожу в основном принято рассматривать как врага, без учета огромного количества преимуществ, которые она дает. Например, кожное сало помогает коже дольше избегать появления морщин, хорошо увлажняет ее и отличается антибактериальными свойствами. По большому счету не любить ее можно только за внешний вид и закупорку пор, но и это решается довольно просто. Дерматологи уже давно вывели простую формулу, которая помогает сохранять баланс и контролировать жирность кожи. Из основных правил: достаточно просто тщательно умываться, используя мягкое пенящееся средство, пользоваться увлажняющим кремом, не прикасаться к лицу и не использовать очищающие средства и косметику на масляной и спиртовой основе.

3. Растяжки на теле

Основная причина появления растяжек — это резкое увеличение или снижение веса, при котором кожа (из-за недостатка коллагена или генетики) не успевает среагировать на изменения и органично растянуться. Современные тенденции нереалистичного восприятия женской красоты привели к тому, что уже с подростковых лет девочки стесняются даже маленьких белых полосок, не говоря уже о более серьезных разновидностях стрий, считая это чем-то некрасивым и зазорным. В такие моменты стоит напоминать себе, что это абсолютно нормальное и распространенное явление. Вместо того, чтобы бороться с растяжками, их следует принять, как это делают звезды и модели, невзирая на то, что они вечно находятся под прицелом камер.

2. Тонкие губы

Продолжая тему косметологических услуг, тонкие губы — вот уж что особенно укоренилось в массах как недостаток и стало чуть ли не обязательным поводом для похода в салон. Однако, если присмотреться внимательнее, среди звезд мирового уровня увеличение губ все же не достигло такой степени помешательства. Например, Эмма Уотсон, Кейт Миддлтон, Гвинет Пэлтроу и многие другие известные красавицы, кажется, не придают этому особого значения и так и не поддались модной тенденции. И, на наш взгляд, правильно сделали, ведь такие губы выглядят весьма утонченно и аристократично.

1. Пупырышки на руках и ногах

Такое явление, как пупырышки на руках, ногах и предплечьях, в медицине называется волосяным кератозом и чем-то похоже на «клубничные ноги», однако цвет крошечных бугорков в данном случае телесный и малозаметный. Это распространенное безвредное состояние кожи, которое не вызывает неприятных ощущений, не требует лечения и в целом считается вариантом нормальной кожи. Внешне пупырышки напоминают гусиную кожу и явно не стоят того, чтобы обращать на них внимание и стесняться.