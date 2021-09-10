9 коварных деталей в образе, которые сразу же бросаются в глаза

Иногда даже очень продуманный костюм может не вызвать желаемого вау-эффекта. Виной тому детали. Стилисты говорят, что целостность образа и его безупречность зависят от мелочей. Малейшие штрихи могут либо испортить впечатление о наряде, либо превратить в конфетку то, что кажется уже безнадежным.

Редакция AdMe.ru поможет вам в создании безупречного образа. Нам удалось отыскать распространенные ошибки, которые допускают девушки, и предложить варианты их решения. А в бонусе расскажем о манере поведения, которая может только усугубить ситуацию.

Волосы без объема

Окружающие непременно подметят, если наши волосы сухие и поврежденные. Кстати, особое внимание на это при знакомстве обращают мужчины. К сожалению, мы не выбираем качество и структуру локонов, они даются нам от природы. С другой стороны, мы можем выбрать подходящую длину и форму стрижки, чтобы скрыть недостатки. Подобрать соответствующую прическу не так сложно. Для этого специалисты советуют учесть текстуру волос. Например, если у вас тонкие длинные волосы, лишенные объема, то стоит отдать предпочтение коротким геометричным стрижкам.

Торчащие из-под обуви следки

Носить нельзя выбросить: прозрачные капроновые следки вызывают массу споров в обществе. С одной стороны, они являются комфортной альтернативой носкам в жаркую погоду и спасают от мозолей и скольжения ног. С другой стороны, они могут испортить даже самый изысканный образ, если идут в паре с открытой обувью. Чтобы сохранить привлекательность ног и выглядеть стильно, эксперты советуют носить следки исключительно с закрытой обувью. Если вы все же хотите сократить скольжение ноги в босоножках, то можно приобрести силиконовые стельки.

Макияж с четкими границами

Резкие линии и отсутствие растушевки являются одними из грубейших ошибок в технике нанесения макияжа. Стилисты отмечают, что макияж — это не рисунок, поэтому следует избегать четкой прорисовки линий, словно по трафарету. Попробуйте использовать специальные кисти для растушевки теней и наносить их круговыми движениями, чтобы избежать резких, визуально отталкивающих переходов.

Неровный автозагар

Безопасной альтернативой естественному загару, по мнению врачей, является автозагар. Однако к нему нужно подходить с осторожностью. Чтобы избежать разводов и неровного загара, попробуйте применить массажную рукавицу. Автозагар не подходит для сухих участков кожи, поэтому перед нанесением волшебного крема советуют отшелушить кожу с помощью скрабов и тщательно ее увлажнить. Кроме того, стоит внимательно подходить к выбору оттенка. Важно добиться того, чтобы загорелая кожа выглядела естественно.

Кричащий маникюр

Руки — это та часть тела, на которую многие при знакомстве обращают внимание. Например, если вам предстоит встреча с будущим работодателем, то стоит отдать предпочтение сдержанному дизайну и не перегружать ногти. Нейтральный узор и спокойные тона позволят собеседнику сфокусироваться на вас и вашей беседе. Ко всему прочему, пастельные оттенки и спокойный дизайн сейчас на пике популярности.

Неправильно подобранное нижнее белье

При выборе комплекта нижнего белья под платье следует отталкиваться от его фасона и ткани. К приталенным моделям и платьям-комбинациям можно приобрести бесшовное белье. К нарядам с прозрачными вставками отлично подойдет комплект телесного цвета. Для того, чтобы комфортно себя чувствовать и не беспокоиться о виднеющемся из-под облегающего наряда белье, стилисты рекомендуют также присмотреться к самоклеящемуся боди.



Неувлажненная кожа локтей

Сухость кожных покровов сигнализирует нам о сбоях в работе организма. В том числе это касается и локтей. Если неувлажненную кожу лица и рук мы в состоянии заметить сами, то с локтями это немного сложнее, поскольку они находятся в «слепой зоне». Недостаточно увлажненная кожа локтей выглядит болезненно и неэстетично. Дерматологи рекомендуют уделять особое внимание этой зоне в процессе ухода за телом. Базовая формула: скрабирование плюс обильное увлажнение.

Этикетка на туфлях

Перед выходом из дома не забудьте проверить, все ли ценники сняты с обновок. Зачастую мы так торопимся, что забываем обратить внимание на эту мелочь. А между тем не снятые с туфель этикетки не останутся незамеченными.



Другой вопрос, если ценник с новой пары обуви не получается отклеить. Можно попробовать избавиться от ненавистной этикетки с помощью жидкости для снятия лака или мыльной воды.

Переполненная сумка

Не зря говорят, что женская сумка — это черная дыра. Зачастую там можно найти не только вещи первой необходимости, но и то, чего по определению там быть не должно. Стилисты советуют избавляться от ненужного хлама в сумке и периодически ее разгружать. Во-первых, переполненная тяжелая сумка наносит урон вашему здоровью. Во-вторых, как отмечают стилисты, дамская сумка отвечает за стиль и индивидуальность в образе. Место хранения — это приятный бонус.

Бонус: привычка жить в спешке

Принято считать, что спешка важна лишь при ловле блох. В реальной же жизни излишняя торопливость может привести к массе ошибок, в том числе и в составлении образов. Стоит выделять больше времени на сборы и четко планировать свой график, чтобы все успевать. Ведь большинство недочетов появляются из-за невнимательности и спешки.