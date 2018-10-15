9 мифов об экологии, в которые мы верим со школы (Сбор макулатуры не уменьшит вырубку леса)

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То, каким воздухом мы дышим, какую воду мы пьем и вовремя ли вывозят мусор из нашего двора, напрямую влияет на качество жизни. Согласно недавнему опросу, более трети жителей России хотели бы улучшить экологическую обстановку в стране. Часто люди стараются внести личный посильный вклад в защиту окружающей среды: экономят воду и электричество, сдают макулатуру, задумываются о покупке электромобиля в будущем. Однако в сфере экологии все еще очень много мифов, которые прочно засели в наших головах, но при этом не имеют под собой научных обоснований.

AdMe.ru поможет развеять самые распространенные заблуждения и подскажет, как лучше поступить в той или иной ситуации.

Миф № 1: Энергосберегающие лампочки более безопасны для окружающей среды

На самом деле. То, что энергосберегающие лампочки экономят до 80 % энергии, это правда. Однако они представляют неожиданные риски для человека и окружающей среды. Ряд исследователей утверждает, что сильное ультрафиолетовое излучение ламп последнего поколения может быть одной из причин возникновения рака груди у женщин, а в определенных условиях их свет может повредить клетки кожи. Кроме того, до сих пор во всем мире не решен вопрос с переработкой и утилизацией энергосберегающих лампочек, в состав которых входят фосфор и ртуть. В России мы в основном выбрасываем такие лампы вместе с обычным мусором, а, например, в Германии утилизируется лишь 40 % энергосберегающих ламп. Совет, как поступить. Не выбрасывать энергосберегающие лампочки с бытовым мусором, а отдавать в пункты приема вместе с использованными батарейками и аккумуляторами.

Миф № 2: Переход на электромобили поможет сократить вредные выбросы в атмосферу и остановить глобальное потепление

На самом деле. Электромобили экологичнее бензиновых, но только в момент использования, а учитывать стоит весь жизненный цикл: от этапа изготовления до отправления машины на свалку. Производство электрокаров наносит серьезный урон окружающей среде. Например, добыча никеля для батарей электромобилей связана с высокой температурой переработки, что не очень вяжется с экологичностью процесса. Также до сих пор не решена проблема утилизации батарей. Даже в развитых странах перерабатывается не больше 5 % литийионных батарей — источника токсичных газов. Совет, как поступить. Если правда хотите заботиться об окружающей среде, постарайтесь сократить использование автомобиля. Иногда полезнее пройтись пешком или проехать на велосипеде.

Миф № 3: Носить одежду из синтетики экологичнее, чем из натуральных материалов

На самом деле. Если посмотреть на то, как влияет на окружающую среду уже изношенная одежда, то выяснится, что вещи из натуральных тканей отлично разлагаются, а из синтетических — не очень. Согласно статистике, на сегодняшний день в мире перерабатывается только около 15 % всего текстиля. Кроме того, при каждой стирке вещей из синтетики в сточные воды попадает вредный микропластик. Совет, как поступить. Идеальный вариант — носить одежду из натуральных тканей и отдавать изношенные вещи на переработку. Такие программы есть, например, в H&M или Uniqlo. Также можно отдавать надоевшие вещи в секонд-хенды и участвовать в модных сегодня гаражных распродажах и барахолках.

Миф № 4: Бумажные пакеты лучше пластиковых

На самом деле. Проблема современных пластиковых пакетов в том, что они разлагаются более 100 лет. Однако бумажные пакеты, увы, не спасают ситуацию. Да, их можно перерабатывать, но изготовление и транспортировка таких пакетов порой требуют значительно больше энергии, чем изделия из полиэтилена. Согласно данным Гринписа, при производстве бумажных пакетов в атмосферу выбрасывается на 70 % больше вредных веществ, сбросы в водоемы увеличиваются в 50 раз, а углеродный след пакета из бумаги в 3 раза больше, чем пластикового. Совет, как поступить. Купить красивую сумку из прочной хлопковой ткани и носить с собой, когда отправляетесь на шопинг. Сумки-авоськи, кстати, приобретают все большую популярность.

Миф № 5: Косметика и бытовая химия без экомаркировки вредят окружающей среде

На самом деле. Экологические маркировки вроде «листка жизни», пометки Organic — это больше маркетинговые уловки, чем реальная помощь планете. На самом деле если упаковки от любых косметических и моющих средств должным образом утилизируются и перерабатываются, то особого вреда окружающей среде они не нанесут. Совет, как поступить. Выбирать те продукты, которые вам нравятся, и не обращать внимания на маркировки.

Миф № 6: Экономия воды и электричества приносит пользу планете

На самом деле. При экономии ресурсов возникает любопытная коллизия: мы экономим воду и электричество, а избытками распоряжаются корпорации и крупная промышленность. Например, если мы сократим потребление водопроводной воды, то застройщики смогут построить еще один дом, используя старые водопроводные сети. Кроме того, обычный горожанин, живущий в квартире, тратит крайне мало ресурсов по сравнению с каким-нибудь заводом. Так что от того, что мы станем более экономными, природе легче не станет, разве что уменьшится наш счет за коммунальные услуги. Совет, как поступить. Имеет смысл экономить ресурсы только с точки зрения финансовой выгоды лично для вас.

Миф № 7: Сбор макулатуры уменьшит вырубку леса

На самом деле. Увы, но сколько бы макулатуры мы ни сдали, вырубку лесов остановить не получится. Просто большинство деревьев пойдет не на бумагу, а, например, на биотопливо. Точно так же переработка старого пластика не уменьшает производство нового. Это не взаимозаменяемые процессы: новый пластик используется для других целей. Согласно исследованиям, рынок пластмассовых изделий растет каждый год. Совет, как поступить. Можно попробовать более рационально использовать вещи, например пользоваться бумажными или пластиковыми пакетами несколько раз, а также отдавать предпочтение товарам из вторичного сырья.

Миф № 8: Автомобили — главная причина загрязнения воздуха

На самом деле. Существует распространенная статистика, что автомобили становятся причиной 80 % загрязнения воздуха в крупных городах. Однако в ней не учитываются серьезные выбросы углекислого газа от обычных бытовых источников, например от кухонных газовых плит. Кроме того, промышленный метан от деятельности предприятий нефтяной и газовой отраслей загрязняет воздух куда сильнее. При этом около 75 % загрязнения атмосферного воздуха вызвано естественными причинами: извержениями вулканов, пыльными бурями, лесными пожарами. Таким образом, выхлопные газы машин — не самая большая угроза для атмосферы. Совет, как поступить. Пользоваться автомобилем без угрызений совести, но иногда, ради собственного блага, лучше заменить поездку на небольшое расстояние прогулкой быстрым шагом. Это полезнее для здоровья.

Миф № 9: В глобальном потеплении виноват человек

На самом деле. То, что климат планеты меняется, правда. В изменении погодных условий винят выбросы в атмосферу углекислого газа от источников, которые создал человек. Но роль человека в этом сильно преувеличена. Так, ежегодный выброс углекислого газа из Мирового океана в несколько раз больше, чем антропогенный. Человеческий фактор — лишь одна из причин так называемого глобального потепления, наряду с изменением солнечной активности или извержениями вулканов. Совет, как поступить. Иногда вещи происходят сами собой, так что и климат может меняться без особого внешнего воздействия — деятельности человека.

Как теперь быть?