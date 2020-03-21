9 критериев, по которым нас оценивают официанты в кафе и ресторанах

53 5 45 272

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Отношением к официанту человек демонстрирует уровень своего воспитания — или его отсутствие. Ведь от того гостя, который, переступив порог, включает режим «хозяин — барин», можно ожидать чего угодно. Персонал общепита научился вычислять «нежелательный контингент» и обслуживать с наименьшими моральными затратами.

Мы в AdMe.ru решили узнать у официантов, по каким критериям они оценивают посетителей, и хотим поделиться с вами их любопытными наблюдениями. А бонусом расскажем, как можно стать любимым и желанным гостем.

1. Здоровается гость или нет

Все, кому удалось поработать официантом, сходятся в одном: если человек заходит с надменным выражением лица и не удосуживается буркнуть «здрасьте», о хорошем отношении, а тем более о чаевых, можно забыть. У нас была такая примета: если гость входит, ты с ним здороваешься, а он с тобой нет, то наверняка без чая оставит. Такие обычно сядут, закажут, даже иногда спасибо не говорят. А бывают, наоборот, чересчур вежливые, сыплют комплиментами за каждое действие: пришел — «здравствуйте», блюдо принес, пепельницу сменил — «спасибо», домой пошел — «благодарю». Смотришь в папку со счетом, а там мелочь одна, а это он с тобой комплиментами сполна расплатился. © shmealeks / Pikabu

На самом деле таких гостей чувствуешь сразу. По одному их виду понятно, как они недовольны, непонятно лишь одно: зачем они сюда пришли. Надменное общение, завышенное чувство собственной важности. Однажды ко мне пришли такие гости, но стол есть стол, ничего не поделаешь. Девушка была еще ничего, но вот ее друг... он сразу попросил холодный напиток. Принес. Тут же упрек: «Я же просил холодное!» Ну, а дальше типичная картина: «позовите менеджера» и все в этом духе. Одно мне непонятно: это совсем людям нечем заняться, чтобы тратить силы на такие вот перепалки? © artemray / Pikabu

Не люблю гостей, которые не хотят общаться, делают заказ типа «на свой вкус принеси что-нибудь пожрать». На уточняющие вопросы отвечать не хотят, просто: «Неси». Приношу то, что заказала бы сама, и начинается: «А я хотел светлое», «А я хотел какой-нибудь салат с морепродуктами», «А я больше люблю баранину»... © Kiwi / Pikabu

2. Он пришел один или с компанией

Официанты уверены: с компаниями проблем больше, ведь разгоряченные гости порой желают продемонстрировать свою удаль перед товарищами. Большая компания подразумевает большой заказ, который делают, как правило, частями, а не все вместе. Еще и чаевые обычно оставляют крошечные. Все потому, что в группе человек чувствует меньшую ответственность за свое поведение, он как бы разделяет ее на всех. Приходят взрослые тетеньки за 50, человек 6, сидят хорошо, стол забит до отказа, ничто не предвещает беды. Моя коллега, в очередной раз подойдя к столу, замечает тарелку, неумело прикрытую салфеткой. Каково же ее изумление, когда она понимает, что под салфеткой в тарелке лежит результат плохого самочувствия одной из посетительниц! Вы думаете, они хотя бы извинились? Они начали верещать на весь ресторан, что возмущены «блюдом, которое им принесли». © Rinnykeyt / Pikabu

Компания из 8 человек. Когда я принес заказ и начал выставлять бокалы на стол, один из мужчин начал возмущаться, почему я делаю все не по этикету: не расставляю в миллиметраж бокалы, прошу его отодвинуть стул, чтобы пройти. А потом этот индивид хлопнул меня по плечу, отчего дрогнула рука и с подноса улетел один из двух бокалов. Этот мужик встал и нарочно, глядя на меня, опрокинул бокал, что уже стоял на столе. Они весь вечер подзывали меня к себе, крича на весь зал мое имя. Когда пришло время оплаты счета, то начали возмущаться, почему такая большая сумма, почему это они вообще обязаны платить после подобного инцидента. © SoaringFalcon12 / Pikabu

3. Нет ли вместе с посетителем детей

Только не думайте, что официанты не любят детей. Дело в том, что не все посетители следят за своими чадами, и это доставляет большие неудобства. Проще говоря, дело не в детях, а в их родителях, позволяющих малышам капризничать и мешать работе персонала. Присматривайте за своими детьми. Они иногда могут зайти на кухню или путаться под ногами официанта, который под ноги смотрит редко, ибо ходит стремительно, часто с чем-то тяжелым или горячим в руках. Нам уже приходилось ловить детей на кухнях, в наших раздевалках, туалетах для персонала. А одна моя коллега уронила на ребенка чашку с кофе, когда он выбежал из-за угла, а она несла кофе на подносе. Хорошо, что ребенок отделался мокрой кофточкой. © Kiwi / Pikabu

Хорошо, что ребенок отделался мокрой кофточкой. © Kiwi / Pikabu Наша головная боль — клиенты с детьми. Потому что они любят ставить детские переноски и стульчики для кормления в проходе, где должны ходить люди и куда подходит обслуживать официант. Необходимость стоять с подносом, полным тяжелой посуды, прямо над головой ребенка напрягает. А еще дети кидаются едой. Я понимаю, не специально. Но это опасно: и мы, и посетители могут поскользнуться. © Heather Barnett / Quora

Работаю официантом в небольшой кафешке. На днях заходит женщина с ребенком лет 5. Сделали заказ, не успел я отойти от столика, как услышал звук разбивающейся посуды. Повернулся — ребенок разбил и улыбается. После ребенок бил приборами о стол, кричал. Мама ничего не говорила, она просто была на телефоне. Спустя пару минут одна из официанток выносила блюда на соседний столик. В это же время ей под ноги бросается ребенок — и суп выливается на него. Мы принесли аптечку и крем от ожогов, женщина кричит, что на нас в суд подаст. © Piba1 / pikabu

4. Гость тыкает и обращается неуважительно

Все чаще встречаются люди, убежденные в том, что обращение «вы» — это архаизм. Между тем в приличном обществе на «вы» принято обращаться даже к школьникам старше 5-го класса. Поэтому официант, с которым гость сразу переходит на «ты», готовится к тому, что обслуживание будет не из легких. Часто, чтобы подозвать официанта, некоторые начинают размахивать руками и даже щелкать пальцами, хватать за одежду и громко звать по имени. Таких крикунов персонал намеренно будет игнорировать. По нормам этикета, надо лишь поймать взгляд и кивнуть. В проем распахнувшейся двери шагнул Он. Он гордо нес себя, рассекая миры и пространства, окидывая взглядом копошащуюся вокруг чернь.

— Ну, что тут у тебя? Налей-ка мне че-нить.

Ну вот почему можно позволять себе тыкать окружающим? Взрослый ведь мужчина. Ла-а-адно. Уточняю, какой кофе, показываю на доску с меню, веду себя подчеркнуто вежливо.

— О-о-о-ой, ну и цены у тебя. Это просто кошмар. Ты сама это видела?

А всего минут за 30 до этого за кофе заходил парень, одетый в стиле хип-хоп, и мы мило поболтали о книгах Оруэлла, пока он ждал свой заказ. © LittleLynx / Pikabu

Со временем ты уже начинаешь следить за словами и спокойно реагируешь на привередливых гостей, но то и дело захаживают такие кадры, что просто необходимо высказаться, хоть и не им в лицо, а товарищу по несчастью тихо в подсобке. Максимально выложиться всегда хочется для гостей, которые элементарно вежливы. Потому что столько хабалок и хамов я до работы в общепите не встречала. Вежливость начинаешь ценить как дар божий. © whappend / Pikabu

Мы называем вас на «вы», чего ждем и от вас. Обращения «девочка», «солнышко» или «эй» не совсем вежливые. Часто гости наглеют, обращаются как к низшему сословию. Типа: «Принеси мне и налей здесь в графин, а то я знаю вас, все разбадяживаете». Таких гостей мы запомним и коллегам расскажем, хорошего отношения можно не ждать. Нейтральное будет, да, но любимым гостем вы не станете. А поверьте, быть в числе хороших гостей очень приятно. © Kiwi / Pikabu

5. Какие у посетителя аксессуары

По одежке официанты давно не встречают, ведь они на собственном опыте убедились, что это сегодня не показатель высокого положения в обществе. А вот аксессуары по-прежнему выдают статус владельца: те, может позволить себе комфортную беззаботную жизнь, предпочитают дорогие аксессуары, но относятся к ним без особого пиетета. Трудился я в баре премиум-класса, который находился в клубном доме. Публика у нас разная была: и состоятельные гости, которые на чай хорошо оставляли, постояльцы этого самого дома, и обычные люди на огонек захаживали, от которых чаевых редко дождешься. Мы гостей по аксессуарам вычисляли: если парень заходит и айфоном размахивает — пустые понты, чаевых не жди. А вот если у гостя часы крутые и, скажем, «Верту» из кармана торчит, то к его столу наперегонки мчались. © BorisGivotnoe / Pikabu

Сидит мужчина. Одет по-рабочему. Небритый, уставший. Коллега говорит: «Да с этого нищеброда чаевых не будет: посидит и уйдет!»

И так мне стало стыдно за такое отношение. Пошел и взял этот стол. Мужчина заказал роллы, чай, всего рублей на 500 с копейками, и попросил счет. Я принес чек, и и тут он достает ₽ 5 000 и говорит:

— Спасибо большое, мне все очень понравилось, сдачи не надо.

Медленно встал и ушел. С тех пор на одежду и внешний вид внимания не обращаю. © VodooSahka / Pikabu

6. Что гость заказывает

Гости, которые заказывают только чай, — вероятный «висяк», как на сленге работников общепита зовется гость, который просто долго сидит. У некоторых категорий посетителей есть даже прозвища. Например, «латтешницы» — это девушки, которые пьют один кофе полдня, или «коктейльницы» — девушки, что весь вечер пьют один коктейль в ожидании принца. Работала официанткой в кафешке японской кухни, такое наблюдение о гостях сделала: если сели за стол, заказали самый дешевый сет и чайник чая, то на чаевые можно не рассчитывать. Такие гости будут хоть до вечера сидеть, просить кипяток в чайник подливать, да еще и недовольный отзыв на флампе оставят, что ты им его нерасторопно меняла. © Linxa / Pikabu

Люди, которые заказывают, ориентируясь на цену, а не на то, что они на самом деле хотят есть, самые трудные. Я заметил, что люди, которые хотят самые дешевые позиции из меню, обычно недовольны едой, не очень хорошо относятся ко мне и уходят с плохим настроением. Иногда это даже приводит к отрицательному отзыву или жалобе. © Gerardo Torres / Quora

К нам в кафе стали заглядывать так называемые бизнес-тренеры. Ну, приходят человек 10–15, заказывают чайник чая на всех. Ну, или максимум пару ланчей. И сидят по 10 часов, что-то обсуждают. Занимают 2 больших стола, плюс рассаживаются на столики для двоих, гудят как пчелы. Дергают с кипятком по нескольку раз. © Типичный официант / vk

7. Гость ни о чем не предупреждает

И хотя может показаться, что своим «особым заказом» без лука или сахара вы усложните официанту смену, это не так. Будет хуже, если, сделав заказ, вы начнете торопиться или, увидев блюдо, внезапно вспомните о том, что с 5 лет не едите лук. Работаю официантом. И как же меня бесит любовь посетителей к скандалам. Ни дня без ругани. Недавно женщина заказала сельдь под шубой и борщ. Когда она закончила свой обед, то позвала меня и начала: мол, я такая-сякая, не сказала ей, что в борще свекла, а вдруг у нее аллергия на свеклу, и вообще, он кислый и прочее. Я серьезно не понимаю, зачем она со своей «аллергией» на свеклу заказала селедку под шубой, которую съела без остатка. И зачем-то съела «кислый» борщ тоже до конца. © Подслушано / vk

Один парень накричал на меня за кусочек помидора в бургере. Видите ли, он его не хотел, только вот забыл об этом предупредить. Он желал получить полный возврат средств, когда менеджер предложил дать ему новый бургер буквально через 3 минуты, гость продолжил скандал, сообщив, что мы потратили впустую весь его перерыв на обед. © Hunny_Bunny20 / Reddit

Пришла семья. Заказали поесть. Через 10 минут мне девушка заявляет, что, мол, они торопятся и если через 5 минут блюда не будут готовы,то им ничего не надо приносить. Откажутся, мол. Я ничего не сказала, но меня бесят такие люди. Почему изначально нельзя предупредить, что вы торопитесь? Я бы могла посоветовать то, что готовится быстро. Блюда были отданы вовремя, конечно. А потом они еще сидели просто так минут 15, хотя «торопились». © Типичный официант / vk

8. Просит особого отношения

Если клиент с порога заявляет о своей исключительности, жди проблем, уверяют официанты. Если компания в зал заходит и кто-нибудь из них начинает с порога кричать: «Знаю вашего хозяина или шефа», — сто пудов перед друзьями красуется и на чай не оставит. Сколько раз у официантов спрашивал — ничего. © KozaNoste1 / Twitter

У меня был парень, который захотел сесть именно за столик во внутреннем дворе, — и началось. Он пожаловался, что его жене холодно. Я предложил переместиться внутрь, но нет:

— Мы хотим сидеть снаружи, и ей холодно. Что ты собираешься с этим делать?

— Извините, я ничего не могу поделать, пересядьте внутрь.

— Ну, на тебе свитер. Ты даже не собираешься предложить его ей?

Потом он попросил поговорить с менеджером, который потратил 10 минут, объясняя, что мы не можем контролировать погоду. © Pommesdor/ Quora

Пришла пара. Еще до того, как я представился, женщина уже пожаловалась, что пришлось ждать столика 5 минут. Заказала филе-миньон и сказала, что это ужасно, все приготовлено неправильно. Я предложил ей попробовать что-то еще. Нет. Приношу новую порцию. Она ухмыляется, хватает нож для масла, трижды шлепает по верхушке стейка и говорит: «Это отвратительно. Даже не буду пробовать. Несите новый». Несу новый. Половину съедает и забирает остатки домой. Итог — просит поговорить с менеджером, оставляет комментарий: «Ужасный стейк» — и ставит 1 звезду за обслуживание. © Mizerak / Quora

9. Заказывает и не ест или фотографирует еду

Это страшный сон официанта, потому что есть блюда и напитки, которые теряют свои качества, если сразу их не употребить: свежевыжатый яблочный сок темнеет, блюда заветриваются и остывают. А виноват, конечно, официант. Работала в популярном в моем городе ресторане. В меню имелась картошка фри под сырным соусом с беконом. Пришла дамочка с мужем, заказали эту картошку. Вынесла сразу по готовности, но проблема этого блюда в том, что картошка размокает под соусом.

А есть она ее принялась спустя минут 10. Как только она попробовала, то сразу запсиховала, что я ее отравить хочу, картошку вчерашнюю ей дала и вообще она холодная. Столько матов и оскорблений в свой вдрес я ни разу не слышала, а самое странное, что сидел ее муж и дико ржал над всей ситуацией. © Александра Савицкая / vk

Бонус: чаевые необязательны, официанты рады и доброму слову

В качестве поощрения хорошо работает и отзывчивость гостя, и похвала администратору. За гостем, который был приветлив и вежлив, будут ухаживать, даже если он ничего не оставляет. У меня есть несколько постоянных гостей, которых рады видеть всегда, несмотря на то что они оставляют пустые папки. Они никогда не хамят, лояльны и позитивны. Так что большинству я бы посоветовала чаще улыбаться, а не ходить со сложным выражением лица. © Luder / pikabu

Скажите, а вы оставляете официантам чаевые?