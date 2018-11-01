8 стильных способов носить платья в холодное время года и не мерзнуть

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Суровый климат наших широт заставляет каждый год решать непростую задачу: как одеться так, чтобы выглядеть стильно и при этом не замерзнуть. Стилисты и модные блогеры убеждены, что зима — это вовсе не повод натянуть на себя джинсы и отказаться от женственных платьев и юбок.

AdMe.ru делится со своими читателями способами носить платья в холодное время года так, чтобы было тепло, и выглядеть при этом женственно и эффектно. Многие из этих решений можно применить в том числе и в весенне-летний сезон: просто платья будут из более легких тканей и слоев одежды на вас будет меньше.

1. Платье + водолазка

Водолазку лучше выбрать из тонкой шерсти или кашемира: такой нижний слой даст тепло без излишнего объема. А сверху можно надеть платье-комбинацию или сарафан, платье с треугольным вырезом или с планкой и пуговицами.

2. Платье + плотные колготки

Если вы собираетесь в офис, то лучше делать ставку на приглушенные цвета колготок — черный, коричневый, глубокий винный, темно-синий, графитовый. Ну а для выходных, прогулок, свиданий, походов на выставки можно выбирать яркие оттенки или колготки с фантазийным рисунком. Так, в сезоне осень-зима 2018 / 2019 актуальны колготки с анималистическим принтом.

3. Платье + гетры

Гетры — еще один эффектный и стильный способ утеплиться в холодное время года. В этом сезоне образы с гетрами были представлены, в частности, на показе модного дома Chanel, где они дополняли ботильоны и были использованы вместо зимних сапог.

4. Платье + высокие сапоги или ботфорты

В морозы не придется жертвовать коротким платьем, если вы будете носить его с ботфортами, а сверху надевать теплое пальто или пуховик. Ну а если сочетать ботфорты с платьем ниже колена, то будет соблюден даже самый строгий офисный дресс-код.

5. Платье + толстый свитер

Если надеть поверх любимого платья толстый и уютный свитер, то холода можно не бояться. А платье будет выглядеть как юбка, что даст ему новую жизнь.

6. Платье + юбка

С помощью этого нетривиального решения можно создать очень эффектный образ, а привычное и, возможно, уже поднадоевшее платье зазвучит совершенно по-новому. Модели юбок для создания таких комплектов лучше выбирать среди вариантов с пуговицами спереди, с запахом или А-силуэта. Что касается фактуры, более предпочтительны стеганые, из плотных тканей или кожи и с минимумом декора юбки: в этом случае созданный вами образ будет смотреться гармонично.

7. Платье + джинсы или брюки

Несомненно, это достаточно экстравагантное решение для самых смелых модниц. Но современная мода позволяет так «хулиганить». Важно понимать, что не каждое платье подойдет для того, чтобы носить его с брюками или джинсами. Желательно, чтобы оно было длиной до колена или ниже. Платье не должно вас облегать — лучше, чтобы оно было прямым или летящим. Джинсы или брюки лучше выбрать прямые и по фигуре, чтобы они не создавали дополнительного объема в районе талии и бедер.

8. Платье + многослойность

Еще из школьных уроков физики мы знаем, что тепло нам не от толщины надетой на нас одежды, а от нагретого воздуха между тканью и телом. Стало быть, чем больше слоев, тем теплее. Многослойность является актуальным модным трендом, так что можно выглядеть весьма и весьма современно, и при этом вам будет тепло. Миксовать сегодня можно все и со всем. Водолазка под платье, сверху жакет с поясом, а в качестве последнего слоя парка, дубленка или пуховик — это очевидный вариант. Можно также надеть тоненький пуховичок под пальто, или пальто с косухой, или даже два пальто. Все еще недостаточно тепло? Наденьте термобелье и, конечно же, не забудьте застегнуться — оставьте образы с небрежно накинутым на плечи или распахнутым пальто модным блогерам.