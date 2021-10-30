8 спорных вещей, которые наши предки обожали не меньше нынешнего поколения

Мода — вещь цикличная, а тренды имеют свойство перерождаться. Никогда невозможно предугадать, каким из них суждено совершить триумфальное возвращение, а какие еще будут пылиться на полках истории.

Мы в AdMe.ru с удивлением подметили, что многие популярные сегодня и весьма противоречивые вещи и явления пользовались не меньшим успехом среди наших предков столетия и тысячелетия назад. Не зря говорят: все новое — хорошо забытое старое.

Отсутствие бровей

Наряду с темными графичными бровями несколько сезонов назад на модный олимп ворвался еще один спорный тренд — обесцвеченные брови, создающие имитацию всякого отсутствия волосяного покрова над глазницами. Новомодную диковинку уже опробовали на себе многие модели и знаменитости, например Ким Кардашьян и Кристен Стюарт. В Средние века также царила мода на отсутствие бровей, правда, тогда женщины прибегали к более радикальным мерам и полностью избавлялись от волос на лице с помощью бритвы или пинцета.

Пастельные оттенки волос

Люди практикуют окрашивание волос испокон веков: от Античности до наших дней. Последние несколько лет в мире колористики царят пастельные цвета. Девушки, в том числе и знаменитые, лихо меняют оттенок волос с помощью тоников. А во 2-й половине XVIII века в этих целях использовали крахмальную пудру. Наибольшей популярностью пользовались фиолетовый, синий, розовый и желтый оттенки.

Широкие брови

Мода на естественность подарила нам главный бьюти-тренд последнего десятилетия — густые брови. Чтобы соответствовать новым стандартам красоты, современные девушки прибегают к множеству способов: от окрашивания и ламинирования до микроблейдинга. В Древней Греции также были популярны натуральные брови. Более того, красивым считалось наличие волосков в межбровной зоне. А создать видимость размытой моноброви гречанкам помогала сурьма или обычная сажа.

Наращивание волос

Несмотря на плачевные последствия, услуга по наращиванию волос по-прежнему популярна как среди звезд, так и обычных девушек. Но наши предки экспериментировали с волосами во все времена. Так, в Древнем Египте пользовались популярностью не только всем известные цельные парики, но и искусственные пряди, которыми женщины дополняли поредевшие от возраста волосы. Но наибольшей популярности парики достигли в Европе в XVII–XVIII веках. Чтобы скрыть последствия болезней и продемонстрировать социальный статус, мужчины носили шиньоны, а женщины вплетали в волосы накладные пряди, сооружая на голове поразительные по высоте и объему конструкции. В ход для наращивания шли самые разные материалы: от конского волоса до овечьей шерсти.

Мужской маникюр

В древние времена мужчины тщательно ухаживали за своими ногтями, а в некоторых культурах маникюр был больше прерогативой мужчин, нежели женщин. В Древнем Китае и мужчины, и женщины из высших слоев общества отращивали длинные ногти, чтобы лишний раз продемонстрировать, что им не нужно заниматься ручным трудом. Эта традиция сохранилась по сей день. Сегодня в Азии также можно встретить мужчин с очень длинными ногтями на мизинце, которые, как и раньше, подчеркивают статус их обладателя. Особое внимание ногтям уделял и русский поэт Александр Пушкин, который ухаживал за ногтями похлеще жены. Его маникюру могла позавидовать любая дама: поэт старательно отращивал ногти и регулярно подпиливал их, а также надевал на мизинец специальный чехольчик, защищавший ногтевую пластину от повреждений.

Коррекция фигуры

Стандарты красоты меняются из года в год, а вместе с тем все более изощренной становится индустрия красоты, предлагая женщинам разнообразие радикальных или относительно щадящих способов по изменению внешности. До появления пластической хирургии и развития фитнес-индустрии эту роль выполняла мода. Чтобы соответствовать общепринятым нормам, женщины в разное время корректировали фигуру с помощью корсетов, фартингейла, кринолина, турнюра и баски.

Контуринг

Считается, что первыми «лепить» лицо начали актеры в елизаветинскую эпоху с помощью сажи и мела. С распространением кинематографа техника грима перекочевала из театра в кино. Контурингом в совершенстве владела Марлен Дитрих. Голливудская дива знала всю силу света и тени и всегда уделяла особое внимание своему макияжу. Несмотря на попытки визажистов продвинуть скульптурирование в массы, долгое время техника оставалась доступной только моделям и знаменитостям, пока в 2012 году с легкой руки Ким Кардашьян о контуринге не узнал весь мир.

Грилзы

Получив широкое распространение благодаря хип-хоп-культуре, грилзы со временем перестали быть исключительно рэперским аксессуаром. Сегодня их носят музыканты всех мастей и модники, далекие от мира шоу-бизнеса. Аксессуары для зубов были популярны в некоторых древних цивилизациях. В Этрурии практиковали протезирование, восполняя недостающие зубы с помощью мостовидной конструкции из золота. И существует мнение, что зубы могли удалять преднамеренно — из религиозных соображений или для того, чтобы продемонстрировать социальный статус. Зубные украшения были популярны и у племени майя, представители которого инкрустировали зубы драгоценными и полудрагоценными минералами.