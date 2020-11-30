Как живут в наше время 8 потомков великих писателей

Когда мы читаем о личной жизни великих писателей, то задумываемся ли о том, живут ли его потомки в современном мире и, возможно, даже через поколения унаследовали талант? А может быть, они пошли совсем по другой профессиональной дорожке, но тоже стали заметными личностями?

Мы в AdMe.ru как следует погрузились в истории семей известных литераторов и обнаружили их потомков, которые живут в наше время. А в бонус поместили рассказ о потомке известного человека, который повлиял на литературу и занимался писательской деятельностью, но его основное призвание было не в этом.

1. Лев Толстой — Петр Толстой

Праправнук Льва Толстого окончил факультет журналистики МГУ. Вся его жизнь связана с телевидением, он вел множество передач — как политических, так и публицистических, выступал в качестве режиссера и продюсера. Позже Петр занялся политикой, сделал карьеру и сейчас занимает пост заместителя председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы.

2. Федор Достоевский — Алексей Достоевский

Праправнук великого русского писателя живет в Санкт-Петербурге. По образованию он педагог, но жизнь привела его в другую профессию — он работает капитаном Валаамского монастырского флота. Вместе с супругой Натальей он играет в группе «Птица Си»: Алексей — бас-гитарист. У Алексея Достоевского 4 детей: три дочери и сын Федор, названный в честь своего великого предка.

3. Виктор Гюго — Пьер Гюго

Пьер Гюго, правнук известного француза, по профессии ювелир, но в итоге тоже стал писателем. Кроме своей работы, он занимается тем, что дальше популяризирует творчество своего предка и пытается оградить его от неправомерного использования.

4. Владимир Маяковский — Елизавета Лавинская

У Владимира Маяковского и художницы Елизаветы Лавинской была связь, родился сын — Глеб-Никита Лавинский. Он был известным скульптором, а его дочь Елизавета унаследовала талант отца: занимается скульптурой, живописью, графикой и основала художественную мастерскую для обучения детей искусству.

5. Оскар Уайльд — Мерлин Холланд

Холланд — единственный внук Оскара Уайльда и его жены Констанс Ллойд. Его мать Тельма была австралийским косметологом, которая с середины 1940-х годов на 10 лет стала личным советником по красоте королевы Елизаветы II. Мерлин получил журналистское образование и всю жизнь изучает и исследует жизнь Уайльда, являлся редактором нескольких книг-биографий о нем и сам написал 2 книги о знаменитом деде.

6. Сомерсет Моэм — Дерек Паравичини

Правнука английского писателя Сомерсета Моэма называют гением и одним из величайших джазовых музыкантов современности. Он гастролирует по всему миру, записывает альбомы, получает награды, играет со знаменитыми музыкантами, для него сочиняют фортепианные концерты и снимают фильмы. Хотя при этом Дерек слеп от рождения, у него аутизм.

7. Антуан де Сент-Экзюпери — Фридрих д’Агей

Внучатый племянник писателя, Фридрих д’Агей, — французский историк и издатель, специалист по XVIII веку. Кроме науки, Фридрих занимается благотворительностью и является почетным президентом и членом жюри Премии Сент-Экзюпери за детские книги с 1987 года. Еще одна его благотворительная деятельность была связана с организацией «Маленькие принцы», которая исполняла желания тяжелобольных детей.

8. Александр Пушкин — Хью Ричард Луи Гросвенор

Известный потомок Александра Пушкина — британский аристократ, 7-й герцог Вестминстер с 9 августа 2016 года Хью Ричард Луи Гросвенор. Самый молодой миллиардер Великобритании приходится прапрапраправнуком великому русскому писателю.

Бонус: Зигмунд Фрейд — Мэтью Фрейд

Зигмунд Фрейд и его жена Марта Бернес имели 6 детей, 8 внуков. Один из правнуков, Мэтью Фрейд, — владелец крупнейшей консалтинговой компании в Англии. А еще он известен своим вкладом в благотворительную деятельность, сотрудничая в том числе с фондом Билла и Мелинды Гейтс.

А вы знаете потомков знаменитых писателей, которых мы не упомянули в этой статье?