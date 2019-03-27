8 неловких вопросов о феминизме, которые вы стеснялись задать

28 6

26

7.3k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Современный феминизм зачастую ассоциируется с абсурдным активизмом его самых радикальных последовательниц. Они выступают за отмену гендерной системы, устраивают неприличные перформансы, разжигают ненависть к мужчинам и вообще представляются этакими одинокими неврастеничками, которые жалуются на проявления джентльменства. Как следствие, столь благородная первоначальная идея женского движения за равноправие нажила себе большое количество противников.

Мы в AdMe.ru постарались разобраться в самых частых и наиболее спорных вопросах о феминизме.

1. Феминизм — это мода?

Вы заметили, что сегодня модно заявлять о своей причастности к феминизму? Это звание сразу присваивает его обладательнице образ сильной и независимой женщины, ассоциирует ее со смелостью и придает ее характеру, да простят нас за это сравнение, некоторую маскулинность. Однако, помимо громких заявлений об отказе от бытовой рутины, многие современные «громкие» представительницы данного движения совсем не задумываются о реальном его предназначении.



Итак, если объединить все его многочисленные направления в одно, то феминистки выступают за: Решение проблемы насилия , особенно домашнего, ведь большинство изнасилований совершаются в семье законными мужьями.

, особенно домашнего, ведь большинство изнасилований совершаются в семье законными мужьями. Борьбу со слатшеймингом — критикой женского поведения, которое в мужском исполнении считалось бы нормой, например устыжение за «вызывающий» внешний вид.

— критикой женского поведения, которое в мужском исполнении считалось бы нормой, например устыжение за «вызывающий» внешний вид. Установление равной оплаты труда : средняя заработная плата женщин на 30 % меньше средней заработной платы мужчин на тех же позициях.

: средняя заработная плата женщин на 30 % меньше средней заработной платы мужчин на тех же позициях. Разрушение стереотипа о браке как узаконенном бытовом рабстве : муж и жена могут быть равноправными партнерами.

: муж и жена могут быть равноправными партнерами. Избавление общества от мифа об обязательном женском предназначении быть матерью, женой и хозяйкой.

быть матерью, женой и хозяйкой. В целом за права человека: гетеросексуальные белые мужчины уже отвоевали свои позиции, поэтому феминизм является ответом на возникшее в результате этого гендерное неравенство. Первоначальная идея феминизма — вовсе не мода.

2. Феминистки ненавидят мужчин?

Как оказалось, разные феминистки имеют разные взгляды на этот вопрос: Сепаратистки действительно выступают против любых отношений с мужчинами: они считают, что те лишь способствуют утверждению патриархальных отношений.

Либеральный феминизм выступает за равноправие, но никак не за ненависть.

Поп-феминизм несет принципы течения в массы, но при этом его представительницы являются отличным примером счастливых отношений и красивых романов: к примеру, Кира Найтли и Тейлор Свифт (на фото выше), которые тоже пропагандируют данное движение.

А постмодернистский феминизм вообще не признает понятий «мужчина» и «женщина», призывая отказаться от столь примитивной, по их мнению, гендерной системы. Прочитав этот список, не спешите критиковать радикалисток: к сожалению, многие из них приходят к таким взглядам после приобретения отрицательного опыта — проще говоря, после насилия.

3. Феминистка — это просто женщина, которой лень за собой ухаживать?

Нет. Феминизм выступает за то, чтобы выглядеть так, как нравится женщине, а не в соответствии с мужским представлением о женственности. Не существует никаких отличительных признаков «сильной и независимой»: она может носить короткую стрижку и удобную одежду, равно как и длинные волосы и платья, использовать макияж или нет, выбирать кроссовки или туфли на высоком каблуке. К примеру, взгляните на самую главную феминистку Голливуда — красотку Эмму Уотсон. Хотя цветные подмышки и бодипозитив, которые так любят адепты феминизма, явления весьма спорные, признаем. К слову, о проблемах и ошибочном восприятии последнего читайте в нашей статье.

4. Феминистки выступают за равноправие. То есть они будут против, если мужчина предложит помочь им донести тяжелые сумки?

В этой позиции можно углядеть двойные стандарты, но это не так. Дело в том, что равноправие заключается в уважении к праву женщин на самоопределение в профессии и частной жизни. Что касается таких жестов, как подавание пальто, открывание дверей и помощи с тяжелыми сумками, то это просто хорошие манеры, а не принижение женщины как таковой. P. S. Вы наверняка уже поняли, что радикальные феминистки все же против подобного джентльменства.

5. Если человек выступает за традиционные ценности, значит, он против феминизма?

И вновь по привычной схеме: традиционные ценности «мужчина — добытчик, женщина — хранительница очага» критикуют лишь радикальные феминистки. При этом либеральный феминизм не пытается все исправить, сохраняя традиционное понимание семьи. Главное, чтобы женщина сама решала, заводить ли ей детей, жертвовать ли при этом карьерой и каких семейных порядков придерживаться. Человеку, независимо от пола, нельзя ничего навязывать против его желания. Если вы против этого утверждения, то да, вы против феминизма.

6. Феминистки всерьез хотят служить в армии и работать в шахтах?

В целом создается впечатление, что девушки пока сами не разобрались с этим вопросом, потому что наиболее частый ответ остается довольно абстрактным: «Равные права не означают буквальное равенство. Женщины выступают в основном за то, чтобы у них просто было теоретическое право на любую работу и службу».

7. Может ли мужчина быть феминистом?

Мужчина может поддерживать идеи равноправия, но при этом он будет называться не феминистом, а союзником — по аналогии с белым человеком, выступающим за права чернокожих. К примеру, существует движение солидарности за равенство полов HeForShe, активистами которого являются мужчины, выступающие за гендерное равенство.

8. Феминистки сделали что-нибудь действительно стоящее?

Если взглянуть чуть дальше розовых балаклав радикальных активисток, то станет очевидно, что сегодняшние права женщин — результат длительного существования феминистского движения. К примеру, вот одни из последних особо заметных сдвигов: В 2018 году более 300 голливудских активисток создали фонд правовой поддержки женщин, нуждающихся в защите от сексуальных домогательств.

В 2017 году в Саудовской Аравии женщинам разрешили водить автомобили. Это была последняя страна, запрещавшая женщинам управлять транспортом.

В 2018 году главой Генштаба ВС страны-члена НАТО впервые стала женщина: национальную армию Словении возглавила генерал-майор Аленка Эрменц.

В 2018 году наследный принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд принял реформу, в соответствии с которой женщины в Саудовской Аравии смогут посещать футбольные матчи.

В 2018 году женщина-индуска из касты неприкасаемых впервые была избрана сенатором в Пакистане. В верхнюю палату парламента ее выдвинула Пакистанская народная партия.

В 2017 году Верховный суд Индии упразднил развод через «тройной талак». Это процедура, к которой часто прибегали местные мужчины, заключалась в том, что муж мог объявить брак расторгнутым, трижды произнеся при жене слово «талак». Такой мгновенный развод не требовал волокиты с документами, а часто и вовсе совершался посредством телефонного сообщения.

И последний спорный вопрос мы предоставим читателям: как вы считаете, почему самое неопределенное отношение к феминизму сложилось именно в России?