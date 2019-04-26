7 случаев, когда выбор заглавной или строчной буквы ставит нас в тупик

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Если разбудить среди ночи любого мало-мальски грамотного человека и спросить, где ставить ударение в слове «звонит», как правильно — «ихний» или «их», он без сомнения ответит на эти вопросы, ведь это все заучили наизусть. А вот правила написания слов с большой (заглавной, прописной) или маленькой (строчной) буквы знают по-прежнему не все, да и ошибки в этом вопросе и ошибками-то не всегда считаются. И напрасно. Ведь по поводу выбора заглавной или строчной буквы ведутся ожесточенные споры. Например, всегда ли надо писать слово «бог» с большой буквы? И стоит ли считать обращение на «вы» в письменной речи проявлением неуважения, а на «Вы» — подхалимством?

Мы в AdMe.ru повторили эти правила и теперь приглашаем вас на экспресс-урок русского языка.

Вы

В общем-то все просто: при обращении к нескольким людям всегда пишем «вы» с маленькой, то есть строчной буквы. При уважительном обращении к одному лицу только (это важно) в письмах и официальных документах пишем «Вы» с большой буквы. Портал Gramota.ru указывает, что такая подчеркнутая вежливость стала повсеместной в русском языке не так давно — всего лишь в XVIII веке. Что касается современности, то сегодня, когда мы пишем сообщения на форумах, адресованные незнакомому человеку, выбор большой или маленькой буквы в уважительном обращении остается за пишущим. Согласитесь, в коротком сообщении многочисленные местоимения с заглавной буквы выглядят нелепо. К тому же сейчас употребление «вы» вместо «ты» при обращении к одному человеку уже само по себе считается признаком уважения.

Родина, бог, отечество

Слова «родина», «бог», «отечество» пишутся как с большой, так и с маленькой буквы. Все зависит от смысла, который вы вкладываете в них. Если вы упоминаете бога в религиозном смысле, родину как очень дорогое сердцу место и отечество, цитируя фрагмент из гимна «Славься, Отечество наше свободное», то пишите эти слова с заглавной буквы, потому что вы вкладываете в них сакральный смысл. То же самое касается понятий из духовной сферы: Добро, Любовь, Свобода и Учитель, Мастер. А если возвышенного смысла нет, то нет и никакой необходимости писать эти слова с большой буквы. Например: «Ты готовишь как бог», «бог его знает», «греческие боги», «слава богу!»; «приехать на малую родину»; пушкинская цитата «Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство». Если человек пишет слова «бог», «родина», «отечество» с маленькой буквы, это вовсе не означает, что он атеист и непатриот. Возможно, он просто хорошо знает правила правописания.

Международный женский день

В названиях праздников с большой буквы пишется первое слово, например Международный женский день. Если в поздравлении опускается слово «международный», то все равно первое слово следует писать с заглавной буквы: «с Женским днем!» Или Новый год, День печати, День знаний, День авиации. Но День Победы, потому что слову «победа» приписывается особый смысл. А вот словосочетание «с днем рождения» всегда пишется строчными буквами (если оно не стоит в начале предложения, конечно). Если красный день календаря написан в формате «число и месяц», то месяц пишем с большой: 8 Марта и 1 Мая. Правда, портал Gramota.ru делает оговорку, что в других праздничных датах такое написание не закрепилось. В новых редакциях справочника Розенталя упоминаются государственные праздники 7 Ноября и 12 Июня, но это правило не стало общеупотребительным.

Президент

В русском языке нет правила, обязывающего писать слово «президент» с большой буквы, ведь это всего лишь название должности. И не стоит опасаться, что кто-то воспримет такое написание как проявление неуважения и непатриотизма. Прописную букву стоит использовать только в официальных документах, например «Указ Президента РФ», «Поручения Президента» и т. д. В письмах и статьях должна быть только строчная буква. То же самое касается написания других руководящих должностей: генеральный директор, мэр, главный врач.

Сашина сумка

Притяжательные прилагательные, образованные от имен собственных с помощью суффиксов -ов- (-ев-), -ин-, надо писать с большой буквы. Напомним, «притяжательные» — выражающие принадлежность конкретному человеку: Далев словарь, Сашина сумка. Однако надо видеть разницу: «Далев словарь», но «пушкинский стиль» и «рентгеновский кабинет». В последних примерах прилагательные не являются в полном смысле притяжательными. Если в таких словах есть суффиксы -овск- (-евск-) или -инск-, их также стоит писать строчными буквами: тургеневские сочинения, чеховские письма. То же относится к наречиям, образованным от фамилий: по-толстовски, по-кутузовски.

Прозвища

Прозвища и клички пишутся с заглавной буквы. Все слова в названиях вымышленных персонажей — также с большой: Железный Человек, Невидимая Леди, Зимний Солдат. Имена собственные всегда надо писать с заглавной буквы, например Эйнштейн. Однако некоторые из них, которые давно стали восприниматься как нарицательные, пишутся с маленькой: например меценат, иуда, робинзон. Но только при условии, что это нарицательное значение слова закреплено в словаре.

Интернет

Слово «интернет» пишется и с заглавной, и со строчной буквы — такое мирное решение этого непростого вопроса дает портал Gramota.ru со ссылкой на «Русский орфографический словарь» РАН 2012 года. Однако существует мнение, что нет оснований писать его с большой буквы, поскольку слово «интернет», изначально просто обозначавшее название информационной сети, стало нарицательным, как некогда «телефон» или «телевидение». Во многих российских и международных СМИ принято правило всегда писать «интернет» со строчной буквы. В качестве части сложных слов «интернет» пишется только с маленькой буквы и через дефис: интернет-пользователь, интернет-магазин, интернет-конференция. А слово «Рунет» употребляется исключительно с большой буквы, слова «Сеть» и «Паутина» в значении «интернет» также стоит писать с прописной буквы.