7 необычных способов, при помощи которых наши предки решали повседневные проблемы

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У наших предков не было тех удобств, которыми располагаем мы сегодня. Но они были не менее находчивыми и изобретательными, поэтому решали многие проблемы по-своему. Порой весьма необычными способами и используя изобретения, которые сегодня кажутся смешными.

AdMe.ru нашел несколько вещей из прошлого, с помощью которых всего несколько десятилетий назад люди решали вполне себе повседневные проблемы.

1. Вместо сумок носили цепи

Одежда XIX века не имела карманов, а сумки в моду еще не вошли, поэтому все необходимые мелочи женщины носили с собой в шатленах. Шатлен (с фр. «хозяйка замка») представлял собой украшение и аксессуар в виде цепочки с зажимом, к которой крепились различные предметы: ключи, кошелек, часы, ножницы, записные книжки, духи, косметика и т. д. Мода на шатлены была чем-то вроде нынешней моды на сумки. Существовали целые коллекции шатленов для разных нужд: для повседневной жизни, спортивные и даже траурные. Кстати, до наших дней дошли броши-шатлен.

2. Использовали конус для макияжа

В 1939 году в Монреале искали способ, который поможет защитить макияж девушки в дождливую погоду. И придумали специальный прозрачный конус: он крепился к лицу девушки и отталкивал влагу. Несмотря на то что такой конус часто запотевал, не подходил для свиданий и в целом выглядел нелепо, многие девушки все равно его использовали.

3. Тушили огонь при помощи гранат

В 1723 году Англия была сильно подвержена пожарам, поэтому химик Амброз Годфри (Ambrose Godfrey) изобрел устройство, позволявшее мирным жителям быстро ликвидировать пожар. Это устройство называлось Harden Star, или попросту гранатой, ведь именно этим оно и являлось. В шарообразной колбе содержалась жидкость, которая подавляла пламя, и оловянная колба, полная пороха. Когда гранату бросали в пламя, порох взрывался, разбрызгивая жидкость, которая и тушила огонь. Это не только работало, но и выглядело довольно круто. Хотя и не так безопасно, конечно, как современные огнетушители.

4. Определяли беременность по глазам

Врач Жак Гуллемо в XVI веке изобрел способ, который помогал судить о беременности женщины по одному лишь взгляду в ее глаза. Гуллемо утверждал: «Глаза беременной женщины глубоко посажены, зрачки узкие, веки приопущены, а в углах глаз имеются опухшие жилки». Звучит сомнительно, но такой способ часто срабатывал. Сегодня ученые подтверждают, что во время беременности у женщины действительно может измениться зрение, но без современной техники определить это проблематично.

5. Использовали электротерапию для решения многих проблем

Электротерапию люди используют уже более 2 000 лет. А задолго до изобретения электрических устройств греки во время операции использовали электрических скатов в качестве анестезии, чтобы заглушить боль. А в 46 году н. э. римский врач Скрибоний Ларг (Scribonius Largus) заметил, что человек излечился от подагры, наступив на «рыбку-торпеду» (вид электрических скатов). Впоследствии он лечил так не только подагру, но и мигрени. Подобные процедуры применяли и для лечения геморроя, но об этом мы, пожалуй, рассказывать не будем.

6. Придумали чашку для защиты усов

Если вы попробуете представить себе английского джентльмена XIX века, то, вероятно, это будет мужчина с усами и с чашкой чая. Все верно. Усы тогда были в моде, вот только существовало одно но: во время распития чая усы доставляли его обладателю некоторое неудобство. Поэтому в 1870-х годах англичанин Харви Адамс изобрел специальную чашку, которая защищает усы от влаги. Это был настоящий бум, все экземпляры распродали уже в первую неделю. А вскоре изобретение распространилось по всей Европе, и многие компании стали выпускать похожие изделия. Например, также существовала повязка для поддержания формы усов во время сна и специальная ложка, которая уберегала усы от соприкосновения с пищей.

7. Готовили при помощи выхлопных газов

В начале XX века люди любили проводить время на природе. Поскольку машины были у многих, а готовить еду на костре было хлопотно, в 1930 году изобрели скороварку, которая подключалась к машине. Идея состояла в том, чтобы горячие выхлопные газы разогревали и готовили еду. Как утверждалось, жаркое можно было приготовить всего за 1 час. Изобретение пользовалось популярностью, но недолго. Видимо, люди выяснили, что такой способ готовки не совсем безопасен для здоровья.