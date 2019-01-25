7 безумных вещей, которые смогли себе позволить только миллиардеры

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Миллиардеры будто бы соревнуются между собой, у кого самые необычные, странные и даже безумные покупки. Оно и понятно: когда у тебя невероятно много денег, тратить их можно только на то, что не продается. А тут уже все зависит от фантазии, которая ограничена лишь законами физики. Да и то не всегда.

AdMe.ru разузнал, на что тратят деньги миллиардеры, и выбрал 7 самых оригинальных покупок.

1. Клайв Палмер — «Титаник II»

Австралийский политик Клайв Палмер в 2013 году заявил, что построит «Титаник II». Это будет точная копия самого известного корабля в истории, но доработанная в соответствии с современными техническими возможностями и требованиями безопасности: к примеру, у него будет более крепкий корпус и достаточное количество шлюпок. Окончание строительства назначено на 2022 год.

2. Ричард Брэнсон — космический корабль

Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group, потратил $ 200 млн на строительство своего космического корабля. В ближайшее время он планирует организовать орбитальные путешествия для всех желающих, у кого есть $ 250 тыс. на билет. Корабль еще не начал возить туристов, но уже продано более 900 билетов, так что стоимость корабля окупилась.

3. Стивен Коэн — тигровая акула

Миллиардер Стивен Коэн любит коллекционировать необычные вещи. Так, в 2004 году он приобрел законсервированную в прозрачном растворе акулу за $ 12 млн. Это произведение искусства художника Дэмьена Херста под названием «Физическая невозможность смерти в сознании живущего». Через 2 года выяснилось, что в сосуд был залит неправильный раствор: акула начала разлагаться. Тогда Стивен просто заменил раствор и поместил в емкость новую акулу.

4. Шейх Хамад — надпись на земле

В детстве мы подписывали свои вещи, чтобы все знали, чье это. Вот и арабский шейх Хамад, купив в 2004 году собственный остров, написал на нем свое имя. Надпись HAMAD, чей размер составляет 1 700×500 м, можно было увидеть из космоса. Правда, через 2 года Хамаду разонравилась надпись, и он решил засыпать ее песком. Впрочем, метка на картах Google все еще стоит.

5. Бидзина Иванишвили — деревья

Бизнесмен и бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили восхищается столетними деревьями. На приморских территориях Грузии для него выкапывают редкие реликтовые экземпляры, чтобы посадить их в личном дендрариуме предпринимателя. Так, однажды, чтобы транспортировать для Иванишвили тюльпановое дерево весом 560 тонн, пришлось прорыть целый канал, построить дорогу и прорубить тоннель через территорию с другими менее древними деревьями.

6. Билл Гейтс — свой город

Билл Гейтс потратил $ 80 млн на покупку 100 кв. км земли в Аризоне, чтобы построить там свой «умный» город Белмонт, в котором будет жить прогрессивно мыслящее сообщество людей. Главной фишкой города станет использование всех возможных передовых технологий: в распоряжении жителей будут «умные» дома, беспилотный транспорт, автономные сервисы, дата-центры, прогрессивные школы, продуманная инфраструктура и космическая скорость интернета.

7. Джефф Безос — «вечные» часы

Самый богатый человек в мире и основатель Amazon потратил $ 42 млн на часы, которые будут работать 10 тыс. лет. Разработка такой технологии велась 12 лет. Часы будут находиться внутри горы Дьябло в Западном Техасе. А не так давно началась их установка. В своем твиттере Безос выложил видео о том, как велась сборка первой части «вечных» часов.

А теперь нам интересно: если бы вы были обладателем колоссального богатства, что бы вы купили? Свою страну? Живого динозавра? Собственную «Звезду Смерти»? Поделитесь с нами в комментариях самыми оригинальными идеями.