6 способов накопить сбережения, не отказывая себе в удовольствиях

12 5

56

9k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

У многих из нас при фразе «планирование бюджета» может запросто испортиться настроение. Ведь часто это ассоциируется с неприятным, трудным или попросту бесполезным делом. Но у нас для вас есть несколько секретов, с которыми накопления больше не будут казаться чем-то фантастическим, а станут вполне реальными.

Мы в AdMe.ru спешим поделиться с вами секретами, которые помогут сделать ваш бюджет не средством ограничения, а инструментом для улучшения вашего уровня жизни. Читайте и применяйте.

1. Схема 20/80

Использование этой схемы предполагает следующие действия: Для начала погасите все долги и кредиты.

Вкладывайте в дело или сохраняйте в банке 20 % дохода. Это те деньги, которые никогда нельзя тратить.

На 80% от оставшейся суммы — живите в свое удовольствие. Чтобы в процессе не возник сбой, нужно обязательно помнить об очередности: сначала откладываем, потом тратим. Если 20 % окажутся слишком большой суммой для вашего бюджета, попробуйте начать с 10 % или хотя бы с 5 %. Это поможет выработать привычку и создать начальный фонд сбережений.

2. Схема 60/10/10/10/10

В этом способе планирования бюджета доходы делятся так: 60 % — это основные расходы,

10 % — пенсионные накопления,

10 % — долгосрочные покупки и выплаты,

10 % — нерегулярные расходы,

10 % — развлечения. В основные расходы входят питание, коммунальные услуги, транспорт, одежда. К долгосрочным покупкам можно отнести, например, приобретение машины, ремонт или выплаты текущих долгов. К нерегулярным расходам относятся ремонт автомобиля, посещение врача, крупные подарки. Если долги очень велики и проценты по ним высоки, стоит перенаправить 10 % пенсионных накоплений в эту область до полного погашения долга или улучшения финансовой ситуации.

3. Схема «Десятина»

Этот способ предполагает откладывать 10 % от любого дохода на накопительный счет. Откладывание такой суммы совершенно безболезненно для бюджета, это практически никак не сказывается на изменении качества жизни. Главное — сразу отложить их на сберегательный счет, иначе у вас будет часто возникать соблазн запустить руку в эти деньги. Если сохранять в неприкосновенности 10 % дохода получается с легкостью, попробуйте откладывать 15 % или даже 20 %.

4. Схема «Метод половин»

Этот способ состоит в том, что все поступления нужно делить на две части: одна — для расходов на повседневные нужды, вторая — для сохранения в банке. Когда деньги заканчиваются, идете в банк и от внесенной суммы вновь отделяете половину. Цикл можно при необходимости повторять. Считается, что в конце месяца останется хоть какая-то сумма, ведь каждый раз, когда деньги подходят к концу, вы подсознательно будете экономить. Метод больше подходит для тех, кому сложно следить за ежедневными тратами.

5. Метод четырех конвертов

Для начала нужно подсчитать общую сумму ожидаемых доходов.

Затем вычитаем из нее деньги на крупные покупки или откладываем на счет (10–20 %).

Из остатка вычитаем деньги на регулярные расходы (квартплата, оплата детского сада, парковки и т. д.).

Оставшуюся сумму делим на 4 части и получаем 4 конверта, на каждую неделю по конверту. Деньги из недельного конверта мы можем тратить на что угодно (питание, развлечения, транспорт) и стараемся не выходить за рамки бюджета.

6. Бабушкин метод

Идея этого способа очень проста: Для каждой важной категории расходов заводится специальный конверт, на нем пишутся название и сумма. Категории зависят от особенностей жизни человека или семьи: «питание», «одежда», «лекарства», «машина», «коммунальные услуги», «развлечения», «накопления».

Все доходы за месяц распределяются по конвертам. Когда нужны деньги, они берутся из соответствующего сегмента. Если деньги в конверте «развлечения» закончились, значит в этом месяце стоит отказаться от платных развлечений. Если закончились деньги в конверте «питание», берем их из другого, менее важного, а на будущий месяц пересматриваем сумму для этого конверта.

Деньги, которые остались в конвертах в конце месяца, можно отложить в накопления или потратить на развлечения. Это зависит от их количества и финансовых целей.

Какой из способов больше подходит вам?