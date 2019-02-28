6 способов накопить сбережения, не отказывая себе в удовольствиях
У многих из нас при фразе «планирование бюджета» может запросто испортиться настроение. Ведь часто это ассоциируется с неприятным, трудным или попросту бесполезным делом. Но у нас для вас есть несколько секретов, с которыми накопления больше не будут казаться чем-то фантастическим, а станут вполне реальными.
Мы в AdMe.ru спешим поделиться с вами секретами, которые помогут сделать ваш бюджет не средством ограничения, а инструментом для улучшения вашего уровня жизни. Читайте и применяйте.
1. Схема 20/80
Использование этой схемы предполагает следующие действия:
- Для начала погасите все долги и кредиты.
- Вкладывайте в дело или сохраняйте в банке 20 % дохода. Это те деньги, которые никогда нельзя тратить.
- На 80% от оставшейся суммы — живите в свое удовольствие.
Чтобы в процессе не возник сбой, нужно обязательно помнить об очередности: сначала откладываем, потом тратим. Если 20 % окажутся слишком большой суммой для вашего бюджета, попробуйте начать с 10 % или хотя бы с 5 %. Это поможет выработать привычку и создать начальный фонд сбережений.
2. Схема 60/10/10/10/10
В этом способе планирования бюджета доходы делятся так:
- 60 % — это основные расходы,
- 10 % — пенсионные накопления,
- 10 % — долгосрочные покупки и выплаты,
- 10 % — нерегулярные расходы,
- 10 % — развлечения.
В основные расходы входят питание, коммунальные услуги, транспорт, одежда. К долгосрочным покупкам можно отнести, например, приобретение машины, ремонт или выплаты текущих долгов. К нерегулярным расходам относятся ремонт автомобиля, посещение врача, крупные подарки.
Если долги очень велики и проценты по ним высоки, стоит перенаправить 10 % пенсионных накоплений в эту область до полного погашения долга или улучшения финансовой ситуации.
3. Схема «Десятина»
Этот способ предполагает откладывать 10 % от любого дохода на накопительный счет. Откладывание такой суммы совершенно безболезненно для бюджета, это практически никак не сказывается на изменении качества жизни.
Главное — сразу отложить их на сберегательный счет, иначе у вас будет часто возникать соблазн запустить руку в эти деньги. Если сохранять в неприкосновенности 10 % дохода получается с легкостью, попробуйте откладывать 15 % или даже 20 %.
4. Схема «Метод половин»
Этот способ состоит в том, что все поступления нужно делить на две части: одна — для расходов на повседневные нужды, вторая — для сохранения в банке. Когда деньги заканчиваются, идете в банк и от внесенной суммы вновь отделяете половину. Цикл можно при необходимости повторять.
Считается, что в конце месяца останется хоть какая-то сумма, ведь каждый раз, когда деньги подходят к концу, вы подсознательно будете экономить. Метод больше подходит для тех, кому сложно следить за ежедневными тратами.
5. Метод четырех конвертов
- Для начала нужно подсчитать общую сумму ожидаемых доходов.
- Затем вычитаем из нее деньги на крупные покупки или откладываем на счет (10–20 %).
- Из остатка вычитаем деньги на регулярные расходы (квартплата, оплата детского сада, парковки и т. д.).
- Оставшуюся сумму делим на 4 части и получаем 4 конверта, на каждую неделю по конверту. Деньги из недельного конверта мы можем тратить на что угодно (питание, развлечения, транспорт) и стараемся не выходить за рамки бюджета.
6. Бабушкин метод
Идея этого способа очень проста:
- Для каждой важной категории расходов заводится специальный конверт, на нем пишутся название и сумма. Категории зависят от особенностей жизни человека или семьи: «питание», «одежда», «лекарства», «машина», «коммунальные услуги», «развлечения», «накопления».
- Все доходы за месяц распределяются по конвертам. Когда нужны деньги, они берутся из соответствующего сегмента. Если деньги в конверте «развлечения» закончились, значит в этом месяце стоит отказаться от платных развлечений. Если закончились деньги в конверте «питание», берем их из другого, менее важного, а на будущий месяц пересматриваем сумму для этого конверта.
- Деньги, которые остались в конвертах в конце месяца, можно отложить в накопления или потратить на развлечения. Это зависит от их количества и финансовых целей.
Какой из способов больше подходит вам?
иллюстратор Anastasiya Pavlova специально для AdMe.ru