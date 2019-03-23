5 способов увеличения своих накоплений, которыми пользуется каждая японская семья

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Япония имеет статус одной из ведущих экономических держав в мире. Но мало кто знает, что она входит в число самых дорогих для проживания стран. Поэтому японцы вынуждены экономить практически на всем. При этом без особого ущерба для комфортной жизни. Как они это делают?

AdMe.ru выяснил, какими способами экономии пользуются жители Страны восходящего солнца, и хочет поделиться знаниями с вами.

Способ № 1: Горячая вода — только для душа и ванны

Японцы чистоплотны и внимательно следят за личной гигиеной. Душ они принимают каждый день, но не дольше 15 минут. Причем вода в квартиры поступает холодная, а для ее нагрева используются газовые приборы. Стирка вещей в машинке происходит без нагрева, в то время как белье зачастую стирают вручную в воде, оставшейся после принятия ванной. Распространены в Японии унитазы-раковины, которые позволяют повторно использовать воду после мытья рук для слива в унитаз.

Способ № 2: Совместные покупки

Удается жителям Японии экономить и на продуктах. Здесь распространена практика совместных покупок. Соседи и друзья закупаются на оптовых базах сообща.

Также многие магазины предоставляют специальные скидки, которые начинают действовать примерно за 30 минут до закрытия.

Способ № 3: Аэраторы TOTO

В целях снижения платы за воду и газ японцы изобрели прибор ТОТО. Принцип его работы заключается в наполнении воды воздухом. При этом интенсивность струи абсолютно не уменьшается. Однако расход воды снижается до 50 %.

Способ № 4: Кафе — не чаще 2 раз в неделю

Японские хозяйки готовят на работу мужьям и в школу детям бэнто — сбалансированный обед, упакованный в контейнер. Посещение кафе во время обеденного перерыва допустимо обычно не чаще 2 раз в неделю.

Способ № 5: Система домашнего бюджета Kakebo

Мужчина в Японии весь заработок отдает жене. Она распределяет деньги по своему усмотрению, даже выдает карманные супругу. Практически каждая хозяйка ведет книгу, в которой особым образом указываются все доходы и расходы. Система ведения бюджета называется Kakebo. Главные ее принципы заключаются в разделении расходов на обязательные и дополнительные, постановке цели и определении суммы, которую планируется сэкономить, ежедневной записи абсолютно всех расходов, подведении итогов затрат каждую неделю и в конце месяца. Для удобства ведения домашней бухгалтерии предлагается разбить все траты на разные категории: «еда», «быт», «оплата коммунальных услуг», «одежда». Важно отдельную колонку отвести непредвиденным расходам. В конце каждой недели обязательно нужно заняться подсчетом трат и проанализировать, на что в дальнейшем можно выделять денег меньше, а то и вовсе от этого отказаться. К примеру, сократить число походов в кинотеатр, кафе, заменить дорогую брендовую одежду аналогичной по качеству, но подешевле, отказаться от частых покупок безделушек и прочее. Весьма эффективным является совет автора системы Kakebo по округлению расходов в большую сторону. Так,предположим, при покупке на сумму 4 700 йен можно смело считать, что потрачено 5 000. Разницу в 300 йен стоит отложить в копилку.

Сэкономленные средства японцы вкладывают в банковские депозиты. Страх перед стихийными бедствиями, а также любовь к накоплениям — основные причины, по которым японцы ежемесячно откладывают до 25 % своих доходов.

Бонус: японцы умеют экономить масштабно — строят целые острова из переработанного мусора

Японцы смогли решить проблему вывоза мусора путем создания искусственных островов. Так, Юмэносима и Огисима полностью возведены из переработанных промышленных и бытовых отходов. На их территории даже построены аэропорт и олимпийские объекты. А по внешнему виду эти острова ничем не отличаются от естественных.

А какие способы экономии используете вы? Делитесь в комментариях.