5 особенностей японских домов, которые делают их самыми продуманными в мире
Японские дома непривычны для западного человека своей лаконичностью, простотой и подчеркнутым аскетизмом. Здесь нет ничего лишнего, каждому предмету отводится свое четкое место, а все вместе имеет глубокий символический смысл.
AdMe.ru рассказывает об основных принципах и особенностях японских жилищ, которые делают их такими уникальными.
1. Обилие свободного пространства
Японцы не привыкли захламлять свои жилища лишней мебелью и безделушками. В идеале в гостиной (по-японски она называется «има») не должно быть ничего, кроме татами — матов из тростника и рисовой соломы, которыми устилают пол. Они, к слову, используются еще и как единица измерения площади: традиционная комната включает в себя 6 татами.
Остальные предметы обихода могут включать в себя чайный столик с подушками для сидения, комод и футоны — набитые хлопком матрасы, которые используются вместо кровати. Последние часто убирают в специальные встроенные шкафы осииру, которые выкрашены в цвет стен и не бросаются в глаза. Все это помогает создать эффект открытого пространства, в котором ничего не мешает и не отвлекает внимания. Есть у такого подхода и еще один неоспоримый плюс: минимум мебели и другой домашней утвари не позволяет скапливаться пыли и грязи, что существенно облегчает уборку.
2. Универсальность
В традиционном японском доме нет внутренних стен в привычном нам понимании. Вместо них используются легкие раздвижные перегородки — фусумы, сделанные из деревянных или бамбуковых реек и рисовой бумаги. Фусумы легко снимаются и передвигаются, благодаря чему японцы могут без особых усилий менять планировку дома, делая несколько комнат из одной или меняя границы между ними. Кроме того, за счет минимума мебели и ее мобильности одна и та же комната может использоваться ночью как спальня, а днем как гостиная.
А вот ванная и туалет в больших домах — это, как правило, разные помещения, причем ванная может состоять из двух комнат. В первой из них находится умывальник и душ, а во второй — традиционная ванна офуро. Все дело в особом значении, которое японцы придают банным процедурам: грязь смывается в душе, а вот офуро используется для того, чтобы отдохнуть и расслабиться в горячей воде.
3. Близость к природе
Непременный спутник японского дома — это сад. В него часто можно выйти прямо из дома. Для этого достаточно открыть раздвижные двери — седзи. В хорошую погоду двери в сад могут всегда стоять открытыми.
Близость к природе обеспечивается и за счет натуральных материалов: дерева, бамбука, рисовой бумаги, хлопка. Они используются при строительстве домов по нескольким причинам. Во-первых, они дешевле и доступнее, чем камень и железо. Во-вторых, в Японии часто происходят землетрясения, а отстроить такой «бумажный» дом после катастрофы значительно легче, чем каменный, а шансов погибнуть под обломками меньше.
4. Обилие света
Еще одна неотъемлемая черта японского интерьера — обилие приглушенного света, который проникает в дом через внешние стены, сделанные из полупрозрачного материала, и мягко рассеивается за счет их решетчатых каркасов. Аналогичный эффект создается с помощью светильников, сделанных из бамбука и рисовой бумаги.
5. Минимализм
Главное в интерьере японского дома — это не внешняя красота, а комфорт и спокойствие его обитателя. Там нет ярких, кричащих цветов и большого количества безделушек, которыми часто грешат западные квартиры. Из мебели присутствует только минимально необходимая в повседневной жизни. Все декоративные предметы размещаются в одном месте — в специально отведенной для этого нише токонома. Туда ставят самые ценные и красивые вещи: гравюры, фигуры нэцке, икебану, свитки с иероглифами и т. д. Такой лаконизм помогает человеку расслабиться и отдохнуть, располагает к мыслям и созерцанию тех немногих красивых вещей, которые есть в доме.
Фото на превью Wikimedia Commons, Sergey Galyonkin/ flickr