5 особенностей японских домов, которые делают их самыми продуманными в мире

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Японские дома непривычны для западного человека своей лаконичностью, простотой и подчеркнутым аскетизмом. Здесь нет ничего лишнего, каждому предмету отводится свое четкое место, а все вместе имеет глубокий символический смысл.

AdMe.ru рассказывает об основных принципах и особенностях японских жилищ, которые делают их такими уникальными.

1. Обилие свободного пространства

Японцы не привыкли захламлять свои жилища лишней мебелью и безделушками. В идеале в гостиной (по-японски она называется «има») не должно быть ничего, кроме татами — матов из тростника и рисовой соломы, которыми устилают пол. Они, к слову, используются еще и как единица измерения площади: традиционная комната включает в себя 6 татами. Остальные предметы обихода могут включать в себя чайный столик с подушками для сидения, комод и футоны — набитые хлопком матрасы, которые используются вместо кровати. Последние часто убирают в специальные встроенные шкафы осииру, которые выкрашены в цвет стен и не бросаются в глаза. Все это помогает создать эффект открытого пространства, в котором ничего не мешает и не отвлекает внимания. Есть у такого подхода и еще один неоспоримый плюс: минимум мебели и другой домашней утвари не позволяет скапливаться пыли и грязи, что существенно облегчает уборку.

2. Универсальность

В традиционном японском доме нет внутренних стен в привычном нам понимании. Вместо них используются легкие раздвижные перегородки — фусумы, сделанные из деревянных или бамбуковых реек и рисовой бумаги. Фусумы легко снимаются и передвигаются, благодаря чему японцы могут без особых усилий менять планировку дома, делая несколько комнат из одной или меняя границы между ними. Кроме того, за счет минимума мебели и ее мобильности одна и та же комната может использоваться ночью как спальня, а днем как гостиная. А вот ванная и туалет в больших домах — это, как правило, разные помещения, причем ванная может состоять из двух комнат. В первой из них находится умывальник и душ, а во второй — традиционная ванна офуро. Все дело в особом значении, которое японцы придают банным процедурам: грязь смывается в душе, а вот офуро используется для того, чтобы отдохнуть и расслабиться в горячей воде.

3. Близость к природе

Непременный спутник японского дома — это сад. В него часто можно выйти прямо из дома. Для этого достаточно открыть раздвижные двери — седзи. В хорошую погоду двери в сад могут всегда стоять открытыми. Близость к природе обеспечивается и за счет натуральных материалов: дерева, бамбука, рисовой бумаги, хлопка. Они используются при строительстве домов по нескольким причинам. Во-первых, они дешевле и доступнее, чем камень и железо. Во-вторых, в Японии часто происходят землетрясения, а отстроить такой «бумажный» дом после катастрофы значительно легче, чем каменный, а шансов погибнуть под обломками меньше.

4. Обилие света

Еще одна неотъемлемая черта японского интерьера — обилие приглушенного света, который проникает в дом через внешние стены, сделанные из полупрозрачного материала, и мягко рассеивается за счет их решетчатых каркасов. Аналогичный эффект создается с помощью светильников, сделанных из бамбука и рисовой бумаги.

5. Минимализм