5 причин, по которым вас разочарует прическа как у селебрити

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Каждая из нас хотя бы раз в жизни лелеяла мечту о том, чтобы повторить образ селебрити: стильный каскад, как у Дженнифер Энистон в сериале «Друзья», густая копна локонов, как у Кэрри Брэдшоу, или градуированный гладкий боб, как у Виктории Бекхэм. Но часто случается, что новая стрижка не оправдывает ожидания.

AdMe.ru постарался разобраться в том, стоит ли копировать понравившиеся прически знаменитостей и почему новый образ может принести только разочарование.

Результат зависит от красителя

Даже если вы с проверенным мастером подобрали идеальный цвет, в точности как на выбранном примере, нужный оттенок может и не получиться. В первую очередь это зависит от красителя: каждый производитель предлагает собственную палитру, и даже одинаковые на первый взгляд цвета у разных марок могут отличаться на окрашенных волосах. Кроме того, если ваши волосы уже окрашены и имеют темный или яркий цвет, то его сначала придется смыть с помощью специального порошка или крема. Иногда одной смывки недостаточно: некоторые пигменты, например красный, так сильно «впиваются» в волосы, что результат нового окрашивания может стать непредсказуемым. А еще любой цвет, особенно после первого окрашивания, имеет свойство смываться. Это не результат плохой работы мастера, а обыкновенный эффект от вымывания пигмента после использования шампуня.

В итоге чтобы добиться желаемого цвета, придется провести несколько повторных сеансов окрашивания, чтобы полностью «забить» волосы новым пигментом, перекрыть ненужный после смывки старый оттенок и уменьшить эффект вымывания. Что делать: прислушаться к мнению мастера. Если парикмахер советует повременить с новым окрашиванием и сначала немного отрастить волосы или настаивает на том, что новый цвет не сразу «ляжет» на результат предыдущих экспериментов, то проявите терпение и доверьтесь профессионалу. Он старается для вас. А если вы решили подражать звезде с холодным оттенком волос, используйте шампуни без сульфатов и оттеночные средства с фиолетовым пигментом, чтобы дольше сохранять нужный цвет.

Структура ваших волос может не подружиться с желаемой стрижкой

То же касается вашего собственного объема волос. Вспомним стрижку Дженнифер Энистон в сериале «Друзья», с которой 20 лет назад хотели ходить все девушки. Это довольно простой в исполнении каскад с лесенкой и ярко выраженным объемом у корней. От парикмахера вы выйдете с идеальной укладкой и будете довольны результатом. А что дальше? Если у вас от природы очень тонкие или, наоборот, тяжелые и плотные волосы, то нужный объем у корней будет практически невозможно повторить дома без начеса. И уж тем более сохранить его на весь день. Тонким волосам больше подходит стрижка с одинаковой длиной волос без лесенки, например каре.

Посмотрим с другой стороны: идеально гладкие и блестящие волосы, как у Моники Беллуччи, смогут отрастить только девушки с похожей структурой волос. Если у вас волосы мягкие и пушистые или вьющиеся и кудрявые, повторить «звездную» стрижку, конечно, получится. Но простой сушкой феном не обойдешься: до нужного состояния волосы придется ежедневно выпрямлять утюжком. А такие манипуляции превратят даже самую роскошную шевелюру в пережженную «мочалку», волосы начнут сечься и в прямом смысле отваливаться на кончиках. Что делать: если хочется интересную стрижку на среднюю длину, необязательно подражать героине Рэйчел или следовать другим звездным примерам. Выбирайте многослойное каре, боб или даже пикси — вариант для смелых. Ваш мастер обязательно подскажет, что подойдет именно вам, и объяснит, как укладывать новую стрижку.

Каждая прическа требует ухода

Потрясающие образы звезд на красной дорожке — это результат долгой и кропотливой работы профессиональных стилистов. Прикорневой объем, упругие локоны — все это сдобрено средствами для дополнительного блеска и щедрой порцией лака, который позволяет сохранять прическу в первозданном виде несколько часов подряд. И не каждая такая прическа комфортна: тугие пучки, хвосты и невидимки доставляют массу неудобств.

Особенно часто разочарование испытывают девушки, которые решились на сложные многоцветные окрашивания вроде балаяжа и омбре. Обратите внимание на фото такого окрашивания в социальных сетях салонов: новую прическу обязательно накручивают крупными локонами. Все потому, что на прямых волосах переходы из темного в светлый оттенок смотрятся гораздо менее эффектно. А теперь представьте, что поддерживать такой образ придется каждый день. Готовы ли вы ежемесячно вкладываться в дорогостоящие профессиональные средства, а затем тратить утренние часы на утомительную укладку? Что делать: подобрать стрижку, которая будет требовать минимальных усилий в укладке в зависимости именно от вашего типа волос.

У звезд свои хитрости

Селебрити используют множество трюков, чтобы визуально увеличить объем и густоту волос. Только правильной стрижки и качественной укладки недостаточно: иногда приходится добавлять в прическу искусственные пряди и увеличивать длину волос с помощью шиньонов, делать аккуратные начесы. Что делать: если густота ваших волос недостаточна для подражания прическе звезды, придется пробовать салонные процедуры для прикорневого объема. К примеру, boost up: с помощью фиксирующего состава у корней волос создаются крошечные завитки, которые поднимают прическу. Но нужно быть готовой к тому, что процедура стоит немало, а обновлять эффект нужно через каждые 3–4 месяца. Можно обойтись и без салонных ухищрений, если приобрести специальную плойку для гофре и после каждого мытья проходить ею по корням, но этот способ тоже вредит волосам и обжигает их.

Желаемая стрижка может просто не подойти вашей форме лица

Всем без исключения идет только боб. И его тоже нужно выбирать в зависимости от типа лица: короткий, удлиненный, градуированный. В случае с остальными стрижками к изменению образа следует подходить очень аккуратно. Так, девушкам с квадратной формой лица не пойдут стрижки типа пикси с прямой челкой, а круглолицым лучше избегать пышных кудрей. И даже звезды могут ошибаться при выборе новой стрижки. Что делать: воспользоваться сервисами для выбора причесок — загрузите свое фото в приложение и «примеряйте» стрижки и цвета волос в онлайн-режиме. Понравился какой-нибудь вариант — обсудите его с вашим мастером, приступайте к стрижке и наслаждайтесь результатом.

Еще несколько советов для тех, кто хочет кардинально сменить прическу и вдохновился примером с красной дорожки: Не забывайте, что большинство публичных личностей следят за трендами и меняют образ в зависимости от моды. Поэтому примерять какую-то экстраординарную прическу, которая будет неактуальна уже через полгода, — это не лучшая идея. Кроме того, за слишком кардинальные перемены и неоновые окрашивания ваши волосы не скажут вам спасибо.

Если все-таки очень хочется попробовать прическу «как у звезды», покажите вашему парикмахеру фото — никогда не объясняйте на словах: не все актрисы и певицы годами ходят в одном образе, и ваше представление об идеальной прическе может разойтись с представлением мастера.

не все актрисы и певицы годами ходят в одном образе, и ваше представление об идеальной прическе может разойтись с представлением мастера. Не зацикливайтесь на определенном цвете: добиться именно такого оттенка, как на фото со звездой, практически нереально. Зато можно подобрать похожий цвет, который будет идти вам даже больше, чем тот, который изначально понравился. И никогда не соглашайтесь на дешевый краситель, тем более не приносите парикмахеру краску из масс-маркета. Чтобы выглядеть ярко и стильно, вовсе не нужно копировать образы звезд с многомиллионной аудиторией в Instagram. Вы уникальны. Покажите это.