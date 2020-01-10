5 причин, почему лучше пройти мимо бездомного человека, а не пытаться ему помочь

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По статистике, 2 % мирового населения (а это несколько миллионов человек) являются бездомными. В зоне риска вообще находится каждый 5-й житель нашей планеты — именно столько людей не имеют собственного жилья, а потому при неблагоприятном стечении обстоятельств (болезнь, потеря работы, банкротство) могут оказаться на улице. Многие из нас активно помогают оказавшимся в беде — дают деньги, еду и даже кров. Тем временем специалисты считают, что этим мы только усугубляем проблему.

Мы в AdMe.ru прочли статьи социологов и владельцев благотворительных организаций и теперь знаем, что стоит предпринять, если вы столкнулись с бездомным человеком и очень хотите ему помочь, но не знаете как. А в бонусе вас ждет очередное доказательство, что денег нуждающимся лучше не давать.

Нужно смириться с тем, что в мире есть люди, которые хотят жить на улице

Если бы бедность можно было вылечить деньгами, ее давно бы искоренили. К сожалению, проблема оставшихся на улице людей часто заключается вовсе не в отсутствии средств к существованию, а в определенном образе мышления. Люди лишаются жилья по многим причинам: травмы, развод, бунт против семьи, пренебрежение своей жизнью, неудачи или просто решение. Вне зависимости от этого ситуация может измениться, только если сам человек предпримет какие-то меры по улучшению своего положения. В городах есть благотворительные организации, повсюду имеется общедоступный Wi-Fi, дешевая или бесплатная одежда и даже подработки — всем этим бездомные могут пользоваться. Важно понять, что есть такие люди, которых не вытащить с улицы, даже если предложить им бесплатное жилье, работу и прочие блага. Но есть и другие — как правило, они и без частной помощи быстро устраивают свою жизнь, причем вполне благополучно. Несколько лет назад была запущена американская программа по предоставлению жилья бездомным. В один из домов заселили гражданских мужа и жену. Спустя некоторое время парочка разграбила собственный дом. Они умудрились даже продать кондиционер, причем ближайшему соседу. Некоторые люди пускают бездомных жить в свой гараж, на дачу или даже в квартиру — это рисковая затея. Даже люди, которые сами жили на улице, считают так: «Я знал много бомжей, которых пускали жить в гаражи. Они тайно приводили с собой „друзей“. Посреди ночи такая компания запросто может устроить заварушку или пожар. Если хотите помочь, лучше станьте волонтером».

Нуждающиеся часто сами не хотят идти в приют и ночуют на улице даже зимой

Нередки случаи, когда сердобольные люди звонят в службу социальной помощи с сообщением, что возле подъезда уже несколько дней сидит бабушка или дедушка. Потом выясняется, что в службу насчет этого человека уже звонили, причем не раз. Но когда сотрудники приезжают на место, бездомный или прячется, или наотрез отказывается уезжать с ними. Благотворительные организации называют несколько причин такого отказа: В каждом приюте есть своя система правил: комендантский час, запрет на алкоголь, невозможность вынести еду на улицу, лимит на сигареты и пр. Такие правила понятны, но у бездомных обычно вызывают раздражение, ведь на улице они делают то, что хотят и когда хотят.

Кроме того, в приютах нельзя жить в одиночку — вокруг будут чужие люди. Им не доверяют и даже боятся. Для многих спать на знакомой улице одному кажется намного безопаснее.

Люди, которые годами живут на улицах, как правило, гордятся собой: они выжили, они относительно здоровы и они никогда не просили помощи. Для них прийти в приют означает унизиться. Если видите на улице человека, который, как вам кажется, нуждается в помощи, подойдите к нему и спросите, готов ли он ехать в приют. Если человек отказывается или грубит вам, вызывать социальную службу нет смысла: они не смогут забрать его против воли.

Помогая бездомным деньгами, едой и вещами, вы лишаете их шансов на лучшую жизнь

Социологи утверждают, что материальная помощь бездомным только стимулирует бродяжничество. Когда вы отдаете им вещи или еду, то лишаете их необходимости зарабатывать своим трудом. Некоторые люди, когда видят нищего, каждый раз дают ему немного мелочи. Обычно они объясняют это тем, что человек сам решит, на что ему тратить полученные средства. Проблема в том, что вы даете им свои деньги и автоматически становитесь спонсором того, на что эти деньги пойдут. Если бездомный потратит их на алкоголь или наркотические вещества, то вы невольно станете маленьким винтиком в этой системе, благодаря которому она будет функционировать дальше.

Один из лучших способов действительно помочь бездомному — дать ему работу

Несколько лет назад компания Amazon наняла целый штат людей без определенного места жительства. К сожалению, эта затея ничем хорошим не закончилась. Однако другие компании сделали то же самое, а их опыт оказался более позитивным. Обычные люди тоже порой принимают на работу бездомных. Иногда это приводит к хеппи-энду, но чаще, к сожалению, заканчивается затея вполне предсказуемо. Например, пользователь сайта Quora трижды нанимал бездомных: "Мелвин. Умный парень, в прошлом брокер, который зарабатывал кучу денег. Нанял его помощником на 3-дневный проект. В конце первого дня дал ему $ 200 и сказал, что жду завтра в 8 утра. Он явился через пару дней и был в состоянии сильного похмелья. Посоветовал ему уйти и вернуться, когда он будет трезв. Больше никогда его не видел".

"Джордж. Помогал мне с плотницкими работами. Навыков у него никаких не было, но он приходил всегда вовремя и очень старался. Я платил ему каждый день. Через неделю Джордж заявил, что я должен заплатить ему на 50% больше, чем мы договаривались. Прочитал ему мини-лекцию об обязательствах, заплатил сколько обещал и больше никогда его не нанимал".

"Евгений. Мы нашли его в парке на лавочке. 36 лет, бродяжничает с 15. Помогли ему устроиться на работу в приют. Он справлялся на отлично, другие это видели и предлагали ему еще больше работы. Со временем он смог устроиться в офис на полный день и даже получил руководящую должность. Год спустя он женился". Истории со счастливым концом бывают, но довольно редко. Если хотите помочь бездомному с работой, не поручайте ему ничего ответственного, пока он не докажет свою честность. Нередки случаи, когда таких людей нанимали как курьеров, а они воровали посылки, которые должны были доставить по адресу.

Иногда бездомные получают больше денег, чем мы с вами

Люди без определенного места жительства имеют несколько возможностей зарабатывать деньги, если не считать попрошайничество: Выносят мусор в магазинах — за эту услугу можно получить ₽ 100–150.

Находят ценные вещи на помойках и продают их — ювелирные украшения, бытовая техника, ноутбуки. Если повезет и техника почти новая, то можно выручить ₽ 15 000 за раз.

Замещают дворников при тяжелой работе — такой труд стоит ₽ 150. У многих из них есть ноутбуки и смартфоны, они активно пользуются интернетом. У некоторых есть счета в банке, сумма на которых может превышать ваши накопления. В России несколько лет назад стал вирусным пост про 80-летнюю бабушку по имени Люда. Народ активно призывал общественность помочь ей: кто-то давал денег, кто-то еду. А позже женщину узнала сотрудница банка, которая сообщила, что бабушка раз в несколько дней приходит к ним разменивать по ₽ 2 000–3 000 мелочью.

Бонус: к сожалению, иногда под личиной бездомных скрываются вполне себе обеспеченные люди

«Давал мелочь детям на улице. Хотя в тот момент у меня самого денег почти не было. Чуть позже увидел их фото в газете. Выяснилось, что они не были беспризорными — это были детки богатых родителей, устроившие бунт и захотевшие понять, каково это — жить на улице». © Charlie Pabst / Business Insider