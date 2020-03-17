Что действительно происходит на съемочных площадках отечественных кулинарных шоу

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Шоу про еду, пожалуй, самые популярные на телевидении. Почти на всех каналах есть передача, посвященная приготовлению блюд и их дегустации. Некоторые телевизионщики делают ставку на простые рецепты и звездных гостей, другие не прочь приправить программу скандалом, но у всех есть свои секреты съемок.

Мы в AdMe.ru любим вкусно покушать и посмотреть кулинарные шоу, поэтому нам стало любопытно, как же снимают отечественные передачи про еду.

Званый ужин

Под таким названием шоу просуществовало до 2017 года, после чего было запущено в новом формате на телеканале «Че!». Фишкой передачи давно стали нестандартные люди, откровенно конфликтующие в кадре. Тем не менее шоу позиционирует себя как кулинарное. Перед съемками участники подписывают договор, где есть пункт о неразглашении закадровых деталей. Однако некоторые все же не смогли удержаться и поделились своими впечатлениями. С утра в студии записывают интервью, а после обеда нужно приехать домой к тому, кто угощает ужином. С каждым героем подолгу снимают момент, как хозяин приветствует гостя, а остальные в это время ожидают в квартире или в подъезде. Порой приходится по 2 часа стоять на лестничной клетке.

Во время самой трапезы режиссер раздает команды: кому есть, кому не есть, кому говорить. Так происходит с каждым блюдом, и нормально покушать во время съемок не удается.

При выставлении оценок съемочная группа может скорректировать баллы. Так, участник передачи утверждает, что хотел поставить сопернице 90 баллов, но его попросили выставить 50.

Кулинарный поединок

Передача шла почти 15 лет, за это время ее ведущими успели побывать Дмитрий Назаров, Оскар Кучера, Михаил Пореченков и Виктор Логинов. Съемки происходили в той же студии НТВ, где снимали другие шоу. Специально для этого собирали кухню, но водопровод провести туда, естественно, было невозможно. Поэтому воду в кран подавали из шланга, а стекала она в ведро под раковиной, зачастую переливаясь через край.

На приготовление 3 блюд конкурсантам давалось всего 20 минут, и иногда еда оставалась сырой. Такой ее и приходилось пробовать.

Девушка, присутствовавшая на съемках в качестве зрителя, поделилась впечатлениями: «Тесто пиццы недожарилось. Но делать-то нечего! Время записи заканчивается, уже прибыли гости для следующего эфира. И тут началось самое интересное. Бедную недожаренную пиццу вытащили из духовки, прибежали гримеры и начали ее красить косметикой! В ход пошло все, чтобы придать пицце готовый и красивый вид: пудра, румяна, тени. В итоге на картинке пицца вышла очень даже ничего».

Едим дома

Юлия Высоцкая ведет передачу более 16 лет, за это время кулинарное шоу «Едим дома» стало настоящим брендом. Съемки действительно проходят в доме, где живет ведущая со своим мужем Андреем Кончаловским. Для удобства кухню перенесли в подвал, и там свободно помещается вся съемочная группа.

Юлия предпочитает сама покупать продукты для съемок, иногда этим занимается режиссер.

В день снимают 2–3 передачи, иногда 4–5. Высоцкая призналась, что порой за один такой день может находить по кухне до 12 км.

В отличие от ведущих многих других шоу, Юлия готовит большие порции, которыми наедаются и члены семьи, и съемочная группа.

Ведущую часто критикуют за суетливость, отсутствие косынки на голове и замечают, что Юлия не моет руки. Актриса всегда отвечает злопыхателям. Так, она заверила, что моет руки много раз в процессе готовки, просто не хватает эфирного времени, чтобы показать это. А в косынке она отказывается появляться в кадре из эстетических соображений, при этом съемочная группа заявила, что за все годы ни разу в блюдах не было замечено ни единого волоска.

На ножах

Харизматичный ведущий Константин Ивлев и его команда действительно приезжают в заведения, терпящие крах, и реанимируют их. Однако процесс съемок, как оказалось, происходит по сценарию, с которым владельцы и работники ресторана не всегда согласны. Хозяйка кафе во Владимире после выхода шоу дала разоблачающее интервью. Она рассказала, что одного из сотрудников телевизионщики сами пригласили выпить, а после засняли того в пьяном виде на рабочем месте.

Директор другого кафе был возмущен тараканами, которых показали в передаче, и заявил, что в его заведении никогда их не было. Также он рассказал, как тяжело пришлось одной из официанток. По сценарию ей нужно было вести себя весьма развязно и флиртовать с Ивлевым. После выхода передачи девушку закидали гневными письмами с осуждениями и оскорблениями, хотя это был всего лишь искусственно созданный образ.

Казанский ресторатор тоже поделился впечатлениями после съемок в шоу. По его утверждению, Константин Ивлев похвалил приготовленный бургер, но в передачу вошли лишь моменты с критикой. Приглашенные гости также обязаны только критиковать, и у персонала сдавали нервы. Один из дегустаторов вообще начал приставать к официантке, и хозяину пришлось вызвать полицию, которая приехала спустя 4 часа. Негодяй к тому времени скрылся, но видео было передано полицейским. А вскоре владельцу кафе написала мама этого человека и... поблагодарила за то, что ее сына показали на экране.

Адская кухня

Это популярное шоу также ведет Константин Ивлев, сменивший Арама Мнацаканова в 2017 году. На конкурсной основе шеф-повар отбирает себе помощника в ресторан, который к тому же получит 1 млн рублей. Победительница 2017 года Ирина Медведева рассказала о проекте, назвав съемки «адом». 2 месяца участники жили в ангаре, где находилась и жилая зона, и съемочная площадка. Выходить за пределы было строго запрещено, нельзя было пользоваться компьютером и смотреть телевизор, даже телефоны отбирали и выдавали на 1 час в день. Зато было 3 книги на всех, которые каждый перечитал по несколько раз. Такая секретность нужна была для того, чтобы сохранить в тайне личности участников. У многих сдавали нервы, и тогда на площадку приглашали психолога.

Также Ирина вспомнила, как Константин Ивлев посадил ее и другого шеф-повара Нину перед собой и сказал: «Вы же знаете, что все шефы — одинокие алкоголички?» Тогда Медведева подумала, что уже близка к этому: настолько напряженная обстановка была на съемках.

Финалист другого сезона поделился, что конкурсанты питались тем, что шеф-повар отправил в мусорку. Все забракованные и выброшенные шефом блюда доводились до ума и служили вкусной пищей для участников.

Какие кулинарные шоу вы смотрите? Любите, чтобы они были исключительно про еду, или не против понаблюдать за перепалками и склоками?