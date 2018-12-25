30 вещей, которые неизбежно появляются у каждого к 30 годам

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Можно пройти через отрицание, гнев, торг и депрессию, но в конце концов принять тот факт, что к определенному возрасту жизнь начинает подчиняться другим правилам. Это не просто закономерно, но и забавно, особенно когда понимаешь, что ты не одинок в своих возрастных заморочках.

Редакция AdMe.ru подумала о том, как меняется жизнь, приближаясь к торжественной цифре «30», и честно призналась в своих 30 пунктах неизбежного. Проверим, насколько мы похожи?

1. У вас есть контейнеры самых разных размеров, но к ним не подходит ни одна крышка.

2. В вашей сумке / рюкзаке выделен отдельный кармашек под таблетки.

3. Дома хранится стопка давно оплаченных квитанций и чеков «просто на всякий случай».

4. На звонке стоит стандартная мелодия, но вы даже не в курсе, как она звучит, потому что телефон всегда на вибрации.

5. Вы обзаводитесь по меньшей мере двумя связками ключей.

6. У вас появилась пара толстых волосатых варежек, потому что холод — все, а стиль — ничто.

7. В специальном месте вы храните всякую мелкую ерунду, которая неизвестно откуда взялась и для чего теперь нужна: одинокая пуговица, зарядки и провода, болтик, бусинка, заклепка и т. п.

8. У вас наконец-то достаточно смелости, чтобы на весь автобус попросить остановиться на следующей или сделать замечание наглой тетке в очереди.

9. Фонарик не в телефоне — приобретение, о котором вы не пожалели.

10. На кухне хранятся суперудобные кулинарные гаджеты, которыми вы все равно пользуетесь раз в полгода.

11. У вас появились контакты любимых врачей.

12. Вы обнаружили у себя хотя бы одно тревожное расстройство и всерьез подумываете сходить к психологу.

13. Раньше вы смеялись над соседями, которые стучали по батарее или грозились вызвать полицию. Теперь вы этот сосед, и вам не смешно.

14. ​​​​​​Вы смирились и стали носить очки или линзы, даже если продержались дольше всех своих подслеповатых сверстников.

15. У вас есть собственная коллекция коронных рецептов.

16. В вашем шкафу можно найти 4 разных носка.

17. У вас хотя бы раз мелькала мысль, что современная молодежь какая-то дурацкая.

18. ​​​​​​Товары со словами «ортопедический», " экологичный" и «витаминный» вызывают у вас неподдельное уважение и интерес.

19. У вас есть вещи, которые вы надевали лет 5 назад, но рука не поднимается их выкинуть.

20. Желание мониторить скидки в «Магните» и «Ашане» неуклонно растет.

21. На вашем холодильнике не осталось места из-за коллекции магнитиков.

22. Растения в вашем доме перестали погибать, а вы даже начали в них разбираться.

23. В мысли о собственной даче определенно что-то есть.

24. Вы открыли для себя новый вид тусовки — «Лучше дома полежу».

25. Изучение состава продуктов обрело смысл.

26. В бешенстве вы швыряете телефон исключительно на мягкие подушечки дивана.

27. Передачи наподобие «Школы ремонта» — самое жизненное, что вы когда-либо смотрели.

28. В языке появляется какая-то тарабарщина, значение которой вы не понимаете.

29. Вы хорошо умеете краситься, но макияжа на лице становится все меньше.

30. У вас появляются напоминалки, чтобы не забыть поставить напоминалку.

Бонус

Продолжите список в комментариях, если у вас появилась идея для 31-го пункта.

Иллюстратор Viktor Senin специально для AdMe.ru

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