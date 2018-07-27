26 способов питаться вкусно, а тратить меньше

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Выходя из магазина с пакетом продуктов, мы часто чувствуем, что наши ожидания относительно купленного не оправдались. Потратив половину зарплаты и получив длинный чек, мы с разочарованием обнаруживаем, что продуктов хватает максимум на неделю-полторы. Возникает вопрос: как сделать так, чтобы экономить, покупая продукты, и при этом питаться вкусно? В этой статье вы найдете ответ на него. А на сэкономленные деньги можно обновить гардероб.