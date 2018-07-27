26 способов питаться вкусно, а тратить меньше
Выходя из магазина с пакетом продуктов, мы часто чувствуем, что наши ожидания относительно купленного не оправдались. Потратив половину зарплаты и получив длинный чек, мы с разочарованием обнаруживаем, что продуктов хватает максимум на неделю-полторы. Возникает вопрос: как сделать так, чтобы экономить, покупая продукты, и при этом питаться вкусно? В этой статье вы найдете ответ на него. А на сэкономленные деньги можно обновить гардероб.
Советы, собранные AdMe.ru, приятно вас удивят легкостью и доступностью. Поехали.
- Покупайте на рынках и торгуйтесь. Будний день и вечер — идеальное время для покупки продуктов по более низкой цене. А вот утром в выходной день, как правило, цены завышают.
- Перед походом в супермаркет проверяйте акции на продукты. Можно отслеживать по специальным приложениям в телефоне. А так как акционные предложения постоянно повторяются — не покупайте по ним товары, которые отсутствуют в вашем списке. Вы еще успеете их приобрести в следующий раз.
- Узнайте свои права потребителя и, если вам попался некачественный товар, не бойтесь его вернуть.
- Покупайте мясо и рыбу с умом. Целую курицу приобретать дешевле, чем отдельные ее части. Недорогая говядина может стать основным ингредиентом для множества вкусных блюд, при этом энергетическая ценность и содержание полезных веществ будут как у блюда из дорогой вырезки. Голова красной рыбы пригодится для вкусной ухи или рыбного бульона. А из субпродуктов можно приготовить домашние колбаски.
- Обращайте внимание на срок годности продуктов. За 1–2 дня до его истечения магазины делают скидки до 50 % на такие продукты.
- Мелкий опт — это выгодно. Совместная покупка в компании соседей, друзей, родственников не только сделает процесс веселее, но и поможет сэкономить.
- Изучайте этикетки и сравнивайте вес. Есть ли смысл платить за бренд? Если вы тоже не видите разницы — выбирайте аналогичный товар, который может быть на 20 % дороже, а вес — на 50 % больше. Зачастую товар имеет цену ниже не потому, что у него реально выгодная цена, а потому что он по объему или весу меньше. Например, объем пакета молока может быть не 1 л, а 900, 905 или 950 мл.
- Бутилированная вода. Выгоднее купить однажды фильтр для очистки или самостоятельно кипятить воду и отстаивать ее.
- Покупайте и готовьте ровно столько, сколько съедите. Есть хозяйки, которые если варят борщ, то в большой кастрюле, если жарят котлеты, то полную сковороду. И это, как правило, заканчивается тем, что половина приготовленного отправляется в мусорное ведро. А продукты, купленные на год вперед, быстро портятся.
- Выращивайте свои продукты. У себя на балконе или на подоконнике можно выращивать зеленый лук, помидоры (можно даже черри), микрозелень, укроп.
- Следите за порядком в холодильнике. Подальше уберите продукты, которые могут храниться дольше. А поближе размещайте то, что необходимо «уничтожить» как можно скорее. Особенно если это различные кусочки сыра, колбасы, сырки, которые имеют свойство теряться в холодильнике и, как итог, испортиться.
- Есть мясо 3 раза в день не обязательно. Замените в некоторые дни мясо на другие продукты. Не менее насыщены белком и по приемлемой цене, например, бобовые или молочные.
- Замораживайте не только сезонные ягоды и овощи. Можно замороживать не только их, но и сыр, пюре, пасту (макароны), хлеб, готовый рис. Например, если вы заморозите уже сваренный рис или макароны — это сэкономит время на приготовление полноценного блюда.
- Больше запекайте. Это не только позволит сэкономить на масле, но и уменьшит калорийность блюда.
- Не обязательно готовить мясо и гарнир отдельно. Соедините мясо и гарнир в одном блюде — приготовьте плов или запеканку.
- Если у вас остался сок после жарки мяса, используйте его, как основу для соуса.
- Добавляйте в мясной фарш мелко нарезанные овощи с нейтральным вкусом (кабачки, цветную капусту, болгарский перец). Так вы сможете приготовить большее количество котлет (тефтелей, фрикаделек), использовав меньше мяса, и при этом они будут сочными и вкусными.
- Замените чай в пакетиках на листовой.
- В банку, где майонез уже закончился, но осталось еще немного на стенках, залейте винный уксус и любимые специи, хорошо встряхните, и — вуаля! — салатная заправка готова.
- Воду, которая осталась после варки очищенного картофеля, используйте как основу для супа. Также ее можно добавить в картофельное пюре вместо молока.
- Покупайте крупы, а не каши в пакетиках. Это и полезно, и дешево.
- Горячее молоко идеально подойдет для уже опустевшей банки нутеллы. Просто встряхните — и горячий шоколад готов!
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Старайтесь не выкидывать продукты. Черствый хлеб подойдет для приготовления сухариков или гренок. Скисшее молоко может послужить отличной основой для омлета, йогурта или домашнего хлеба. Из кусочков продуктов, которые остались в холодильнике, получатся вкуснейшие начинки для пиццы и пирожков.
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Йогурты. Они легко готовятся в йогуртнице, мультиварке или в простой кастрюле.
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Некоторые виды дорогих сыров легко приготовить в домашних условиях. Например, филадельфию, маскарпоне.
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Готовьте приправы сами. Летом сушите зелень — вкуснейшая сухая приправа по типу Vegeta послужит отличным дополнением к вашим кулинарным шедеврам.
Какой совет вас больше всего удивил? А что можете вы посоветовать?
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