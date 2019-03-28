26-летний мужчина возрождает засохшие озера в Индии. Миру нужно больше таких героев

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По последним данным, человечество переживает самый серьезный кризис водоснабжения: 844 млн человек не имеют доступа к чистой воде. Одной из основных причин этой ситуации является загрязнение воды. К счастью, есть такие люди, как индиец Рамвир Танвар (Ramveer Tanwar), который не смог проигнорировать мировую проблему и предпринял меры.

AdMe.ru проникся историей этого молодого человека, который решил помочь своей деревне и народу и проделал огромную работу. Нам не терпится поделиться с вами отличным примером того, как старания одного человека с силой воли и бесконечной энергией изменили ситуацию и спасли десятки озер и прудов.

И в жизни есть настоящие супергерои, которые заботятся о водных ресурсах

Однажды 26-летний Рамвир Танвар понял, что озера и пруды рядом с тем местом, где он играл с друзьями в детстве, начали исчезать. Кроме того, многие заболоченные местности сильно загрязнились, став обычными помойками. Он решил, что пришло время изменить это и рассказать людям о важности чистой воды.

Поначалу жителей деревни было нелегко убедить

Рамвир начал с того, что давал уроки детям из своей деревни, и даже они осознали, что необходимо что-то сделать с их погибающими водными ресурсами. Рамвир попросил учеников предупредить родителей о существующей проблеме загрязнения и сохранения воды. К сожалению, это не сработало, поскольку жители деревни отказывались верить, что их вода когда-нибудь закончится.

Если гора не идет к Рамвиру, Рамвир идет к горе

После этого молодой человек решил, что должен браться за дело самостоятельно. Он ходил из дома в дом, к каждому жителю деревни, рассказывая о проблеме истощения водных ресурсов. Позже он попросил учеников каждое воскресенье проводить родительские собрания, где продолжил обсуждать и предлагать методы сохранения воды. Наконец вопрос сдвинулся с мертвой точки и жители деревни начали осознавать проблему, с которой столкнулись.

Терпение и тяжелая работа всегда вознаграждаются

В 2015 году Рамвир, команда добровольцев, его ученики и их родители полностью очистили этот пруд от мусора. Они не ограничились уборкой, а высадили вокруг него деревья. Позже они пригласили местную администрацию посмотреть на эту великолепную реставрацию. Радостная новость быстро распространилась, и вскоре люди из других деревень и районов стали приезжать к Рамвиру за помощью в восстановлении их местных озер.

Умная и хорошо продуманная система фильтрации

Благодаря помощи энтузиастов были восстановлены десятки озер и прудов. Самым важным моментом при очистке водоемов было предотвращение дальнейшего загрязнения. Завершив очистку, команда выкапывает отдельную яму для сбора мусора. Затем организовывается двойная система фильтрации на основе деревянных досок и травы, чтобы предотвратить попадание в воду разноразмерных кусков мусора. Ямы и сами фильтры чистятся раз в неделю.

Путешествие продолжается

Рамвир намеревался продолжать предпринимать попытки сохранить воду в Индии, и ему пришлось изрядно потрудиться. Правительство местного штата оказало ему помощь, создав так называемые «Армии подземных вод» в каждом регионе и назначив молодого человека их координатором. К сожалению, у правительства не нашлось средств для финансирования подобных ознакомительных программ, и Рамвиру пришлось потратить собственные деньги, чтобы продолжить начатое.