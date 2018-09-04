25 фото, которые доказывают, что повседневная жизнь королевы Елизаветы II порой почти не отличается от нашей

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Жизнь королевы Великобритании Елизаветы II — это сплошные приемы высокопоставленных гостей, дипломатические визиты, вручение наград, посвящение в рыцари, чаепития и прочее. Но иногда королева показывает, что она такая же, как и все простые люди. Например, она самостоятельно ходит по магазинам, водит машину, посещает показы мод и конные шоу, сажает деревья и даже ездит на трамвае.

AdMe.ru нашел 25 фотографий, которые демонстрируют, что жизнь британской королевы иногда похожа на жизнь обычного человека. Вот глянешь — просто бабушка в магазин идет. И только наличие десятков зевак и репортеров с камерами выдает в 92-летней бабуле монаршую особу. А в конце мы расскажем, как написать письмо самой королеве, и поверьте, сделать это очень просто.

Королева сама ходит за продуктами

Британская королева приехала в Ирландию, и одним из мест, которые она посетила, стал знаменитый «Английский рынок» в городе Корк. Произошло это в 2011 году. Это, кстати, был первый визит британских монархов в страну со времен 1911 года.

А вот Елизавета II с мужем посещает рыбный магазин в Сассексе, Южная Англия, октябрь 2013 года.

В кондитерской лавке во время своего визита в Германию, ноябрь 2004 года.

Выбирает ткани в магазине

В мае 2008 года Елизавета II впервые за 37 лет посетила Турцию с 4-дневным визитом. Одним из мест, которые решила посетить королева, стал шелковый рынок в городе Бурса.

Лично отвечает на письма

Ежедневно августейшая особа получает около 300 писем со всех уголков планеты. Ее помощники наугад выбирают несколько писем, на которые королева отвечает лично. Ответы на остальные письма пишут ее клерки. Кстати, известны десятки случаев, когда Елизавета II отвечала на письма жителей России.

Ездит на общественном транспорте

Королева отправляется на рождественские каникулы на поезде с вокзала Кингс-Кросс в Лондоне в Сандрингем в Норфолке, декабрь 2009 года.

А вот монаршая особа прокатилась на трамвае в австралийском Мельбурне, октябрь 2011 года.

Елизавета II и принц Филипп в Ливерпуле катаются на желтом автобусе-амфибии Yellow Duckmarine, май 2012 года. Кстати, на официальном канале королевской семьи на YouTube есть видео спуска данного транспортного чуда на воду вместе с королевой. И она, судя по всему, любит легкий экстрим.

Сама водит автомобиль

the queen wearing a hoodie whilst driving a range rover she keepin it 3Hunna pic.twitter.com/f8iK3wpKlV — Black Dynamite (@DAdeoshun) October 18, 2014

Раньше Елизавета II могла запросто сесть за руль одного из своих Range Rover и поехать по делам. При этом она является единственным человеком в Великобритании, которому разрешено управлять автомобилем без водительского удостоверения и даже в случае необходимости нарушать ПДД. Но в последние годы в силу возраста королева колесит на своем темно-зеленом автомобиле марки Jaguar только по территории своих владений.

Сажает деревья

Королева Елизавета II сажает эвкалипт возле Дома Правительства в Канберре, Австралия, март 2006 года. Кстати, парень слева — садовник Норм Данн, и ему, судя по его взгляду, немного неловко от всей этой ситуации.

В часы досуга королева посещает конные шоу

Самая главная страсть в жизни Елизаветы II — лошади и конные шоу. Вы знали, что ездить верхом королева научилась раньше, чем читать и писать? Правда, в том возрасте она каталась на пони по кличке Пегги, а к 18 годам стала полноценной наездницей.

Королева Елизавета II и другие члены британской королевской семьи с 1952 года постоянно посещают конное шоу The Royal Windsor Horse Show в Виндзоре в качестве участников или зрителей. А недавно королева даже оседлала коня. И это в 92 года!

Теннисные матчи

Летом 2010 года Елизавета II посетила Уимблдон. Этот визит стал первым с 1977 года. Монаршая особа с трибуны наблюдала за поединком британца Энди Маррея с финном Яркко Ниеминеном.

Картинные галереи

И показы мод

Королева Великобритании Елизавета II и Кэтрин, герцогиня Кембриджская, посетили показ мод в Университете Де Монтфорт, Лестер, Англия, март 2012 года.

Зимой этого года королева Великобритании неожиданно для всех гостей пришла на fashion-шоу дизайнера Ричарда Куинна, который на Неделе моды в Лондоне представил свою новую коллекцию.

Посещает парикмахерские

Королева знакомится с работой парикмахера во время посещения города Данстэбл, апрель 2017 года.

Как и большинство женщин, королева обожает цветы

И сладкое

Королева с удовольствием разрезает торт на юбилейном ежегодном собрании Национальной Федерации Женского Института в Королевском Альберт-холле, июнь 2015 года.

Что еще она делает лично

Помимо всего вышеперечисленного, королева любит заниматься своими собаками породы вельш-корги. Она иногда готовит им еду и водит их на прогулку.

Также королева не прочь порыбачить.

Кстати, завтрак ее ничем не отличается от завтрака обычного человека: кукурузные хлопья с парой ложек сухофруктов, вареное яйцо, тост с вареньем и чай с молоком. Так, по крайней мере, заявил ее бывший повар.

Елизавета II, помимо прочих дел, просматривает свежие газеты и прочитывает статьи, которые специально подчеркиваются для нее секретарем.

Бонус: напишите письмо королеве, это очень легко!

Написать письмо королеве может любой житель планеты, главное — соблюдать несколько правил: Писать нужно на хорошем английском языке.

Обязательно нужно использовать обращение «Ваше Величество».

В графе «адрес получателя» должна быть указана следующая информация: Her Majesty the Queen, Buckingham Palace, London SW1A 1AA, United Kingdom.

Не забудьте указать свое полное имя и адрес, чтобы вам можно было отправить ответное письмо.