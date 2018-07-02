25 человек, которые наткнулись на кое-что оригинальное и рассказали об этом всему человечеству

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Жизнь — интересная штука. Некоторым из нас она постоянно подкидывает сюрпризы, а другие сами подмечают кое-что интересное, о чем невозможно молчать. Мы имеем в виду необычные находки, такие как мыло 144-летней давности, двухголовый детеныш геккона, яйцо без скорлупы или полностью прозрачное пиво.

Пользователи сети обнаружили еще много чего удивительного и тут же поделились своими находками со всем миром, а AdMe.ru, в свою очередь, делится с вами.

1. Курица снесла яйцо без скорлупы, только в пленке

2. «Увидел на дороге это. Даже не нужно быть детективом, чтобы понять, что здесь произошло»

3. Разноцветный квартал в Киеве

4. На одной из улиц столицы Сербии есть указатель на Луну

5. «Мы с мужем заметили на ковре льва-пирата»

6. Эта жеода внутри выглядит как отпечатки чьих-то ног

7. «В Италии наткнулся на мужчину, который сидел на теннисной ракетке»

8. «Повесила сушиться лифчик и спустя время обнаружила в нем строящееся гнездо»

9. «Нашел геккона — сиамских близнецов»

10. «На чердаке нашел кусок мыла ручной работы. Мыло сделано в 1874 году»

11. «В музее картофеля в штате Айдахо наткнулся на приспособление „когда некому сфоткать“»

12. «В багажнике Volvo обнаружил паутинку с пауком на крышке отсека для мелочей»

13. «Этот антикварный калькулятор принадлежит моей бабушке»

14. «Во время похода обнаружил на мосту рецепт картофельного пюре»

15. «У друга есть старый телевизор, который имеет 255 уровней громкости»

16. «Встретил белку, которая наполовину брюнетка, наполовину блондинка»

17. «Обнаружил идеальный круг из грибов»

18. «Заметил в тротуаре часы»

19. «Увидел пчелу, почти полностью покрытую пыльцой»

20. У этого парня кепка с логотипом в виде такой же кепки

21. «На автомагистрали встретил машину, у которой задняя часть выглядит так же, как и передняя»

22. «Нашел в Японии воду со вкусом пива. И она абсолютно прозрачная»

23. «Обнаружил на пляже крабика, который достраивал свой дом»

24. «Нашел игральные кости, внутри которых — другие игральные кости»

25. «На мгновение испугался скорпиона, которого сделал мой коллега»

А вы находили что-нибудь неординарное, о чем хочется рассказать всем вокруг?