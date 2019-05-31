20+ советов от людей, которые ходят только в хорошие рестораны (Потому что когда-то сами работали в общепите)
Статистика утверждает, что с каждым годом популярность ресторанов растет: люди чаще ходят в такие места или заказывают еду с доставкой. Вы тоже не против иногда подкрепиться вне дома? Чтобы не промахнуться с выбором, возьмите на заметку лайфхаки от пользователей Reddit. Местные повара и официанты рассказали, что выдает заведение, где есть не стоит никому. И вам тоже.
AdMe.ru собрал советы, которые пригодятся при походе в ресторан, будь то маленькое семейное заведение на несколько столиков или пафосное заведение с дефлопе в меню.
- Спросите, откуда ваши устрицы. Если вам не могут ответить — лучше отказаться. То же относится к большинству морепродуктов. © heroesforsale
- Этот подход работает и с другими блюдами. К примеру, вы заказали мясо в заведении, которое специализируется на нем. Я работал в таком месте, где нас каждый вечер подробно инструктировали, откуда мясо и рыба в меню, какой породы было животное, с какой оно фермы и так далее. Это очень, очень хороший знак, по которому можно понять, что ингредиенты действительно качественны, а сотрудники по-настоящему гордятся своей работой. © lunarjam
- Чищу кухонные вытяжки. Если вы зашли в заведение и там пахнет жиром — уходите. Это четкий знак, что здесь не лучшим образом соблюдают чистоту. Иногда в таких местах жир капает из вытяжек прямо на рабочие поверхности, где готовят еду. © FoxZach63
- Я шеф-кондитер. Многие советуют избегать особых предложений в меню, но если вы видите что-то новое в разделе десертов или завтраков, то это стоит попробовать. Чаще всего над такими блюдами повара работают по несколько недель в свободное время, вкладывая тонну усилий и любви к своему делу. © robotran
- Готовлю в маленьком мексиканском ресторане. Всегда смотрю, как сотрудники общаются между собой. Если они явно довольны тем, где находятся, и друг другом, то обычно это означает, что работа в заведении налажена, то есть персонал знает, что делает, а значит, от них можно ждать вкусной еды. Так всегда бывает в семейных ресторанчиках, куда я сам предпочитаю ходить и где, как мне кажется, самая вкусная еда. © ruizpancho
- На столах — еда, но в ресторане пахнет не ею (пусть даже хорошо) или ничем не пахнет вообще? Это может означать, что персонал пытается замаскировать нечто малоприятное. © CrossFox42
- Не повар, но работаю в ресторане. Иногда гостей встречала хозяйка заведения, и они возмущались, что им пришлось целый час ждать столик в 7 вечера в субботу, грозились уйти. Тогда она говорила им: «Если в ресторане, куда вы пришли, не нужно ждать вечером субботы, вам не стоит там есть». И улыбалась им своей самой широкой улыбкой. © newgrl
- Не о санитарии, а об экономии. Если вы хотите заказать роллы, обязательно прочитайте их состав. В одном японском ресторане, где я работал, мы подавали ролл «Вулкан» за $ 7,25 — тот же ролл «Калифорния», который стоил $ 3,75, только треугольной формы и с пряным майонезом. Рыбы в нем было больше, но это количество не стоило наценки. Видел такое и в других заведениях. © -eDgAR-
- Заведения с кучей вывесок вроде «Обед по особой цене», «Бесплатная закуска с 5 до 8 вечера по будням» или «Скидки на главное блюдо по средам» обычно близятся к банкротству и отчаянно пытаются выплыть. Исключение составляют сетевые рестораны. © Tickle_bottom
- Я шведский шеф-повар. Если заказываю мясо, которое подается с соусом, всегда прошу сервировать его сбоку. Когда мясо поливают соусом, нередко это обычная попытка замаскировать ошибки, допущенные при готовке. © skikibobski
- Держитесь подальше от шведских столов, особенно с салатами. В большинстве случаев там стоят одни и те же емкости, которые наполняются снова и снова. Гадость. © hugsfrombugs
- Не заказывайте рыбу по воскресеньям. Большинство заведений получают поставки по понедельникам и четвергам, рыба теряет свежесть довольно быстро, и к воскресенью обычно она уже не особо хороша. © thefabulousbomb
- Первое, что нам сказали в школе поваров о хранении еды: если вы заходите в ресторан, который специализируется на морепродуктах, и там пахнет рыбой — уходите. © XxcontaminatexX
- Преподаватели в школе поваров в один голос говорят: если название блюда в меню написано не совсем правильно, это сделано специально и позволяет подать гостю не то, что он ожидает от этого блюда. Яркий пример: Krab Cakes вместо Crab Cakes. © Splinkyyy
- Если ваша тарелка горячая, это не значит, что еду разогрели в микроволновке. Каждый ресторан, в котором я работал, держал свои тарелки подогретыми в специальном шкафу. © Lattes1
- Я ищу пыль в неочевидных местах, например на кондиционерах. Плюс у меня есть привычка проводить пальцем по спинке стула, чтобы и его проверить. © biology_is_destiny
- Если владелец ресторана спорит в отзывах с недовольными клиентами, это плохой знак. Однажды видел, как хозяин заведения разругался на Facebook с женщиной, которая незаслуженно поставила одну звезду. Пусть она была не права, но человек, который позволяет себе такое отношение к посетителям, которые в свою очередь платят ему, может обращаться и с персоналом так же или даже хуже. Как следствие, работники могут быть недовольны положением и относиться к своим обязанностям спустя рукава. Или же в заведении постоянная смена плохо обученных кадров. © Tickle_bottom
- Этот совет лучше всего работает с маленькими заведениями, а не с большими и пафосными. Хотя, может, там тоже, но я сам не работал в таких и точно сказать не могу. Приходите к пересменке и займите место поближе к кухне. Когда смена закончится, сотрудники будут смеяться, травить байки, обниматься и так далее. Если это так — продолжайте ходить туда. © Orval
- Раньше зарабатывал готовкой пиццы. Если в кухне большие окна или окна открытого типа, это хороший знак. Обычно персонал в таких случаях гордится тем, что любой желающий может посмотреть на работу, а еду не разогревают в микроволновке при первой удобной возможности. Мы часто спорили и смеялись друг над другом, клиентам это нравилось. © motomouth3
- Работал шеф-поваром 4 года. Честно говоря, советую обратить внимание на мусорные баки у заведения (они обычно расположены где-нибудь у задней двери). Если это хороший ресторан, то там будут обычные баки, ничего особенного. Но в заведении, куда лучше не ходить для того, чтобы поесть, помойка будет похожа на зону бедствия, потому что персоналу не до того: коробки, которые никто не удосужился сложить, полные мешки вокруг контейнера, протекающие пакеты и так далее. Бардак снаружи — отражение бардака внутри. © liberty285code6
- Ломтики лимона, которые предлагают к воде или чаю? Вы не хотите их, поверьте. Они нередко приготовлены не кухонным персоналом, а обслуживающим, перенесли больше прикосновений, чем нужно, значительно старше, чем должны быть, и хранились при неправильной температуре. © contrabardus
- Не повар, но езжу на мотоцикле на дальние расстояния, поэтому могу поделиться опытом. Если куча указателей ведет к маленькому ресторану, откажитесь от его посещения. Исключение составляют те случаи, когда парковка при ресторане переполнена. Маленьким ресторанам обычно не нужно много рекламы. Они знают, что их еда хороша. © PhoenixKnight777
- Простой способ понять, будет ли еда в мексиканском ресторане вкусной, — это попробовать соус сальса. Если вы получили водянистый томатный соус с чипсами, то еда, скорее всего, не оправдает ожиданий. © aquinasbot
- Работаю в пиццерии. У нас есть тайская куриная пицца с арахисовым соусом. Это наша самая непопулярная пицца, и арахисовый соус почти всегда не заканчивается так долго, что используется даже по истечении срока годности. К чему это я? Если в блюде есть ингредиент, которого нет больше ни в одной позиции меню, то это плохой знак. © landofthebunnies
А как вы определяете, стоит ресторан вашего внимания или нет?