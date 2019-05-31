20+ советов от людей, которые ходят только в хорошие рестораны (Потому что когда-то сами работали в общепите)

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Статистика утверждает, что с каждым годом популярность ресторанов растет: люди чаще ходят в такие места или заказывают еду с доставкой. Вы тоже не против иногда подкрепиться вне дома? Чтобы не промахнуться с выбором, возьмите на заметку лайфхаки от пользователей Reddit. Местные повара и официанты рассказали, что выдает заведение, где есть не стоит никому. И вам тоже.