20+ снимков петербургских дач, которые выглядят как произведения искусства

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Считается, что первые дачи появились в начале XVIII века в Петровскую эпоху. Конечно, тогда они основательно отличались от участков с небольшими домиками, куда мы сейчас приезжаем пожарить шашлыки или поработать на грядках. В то время это были усадьбы под Петербургом, которые царь жаловал (давал, отсюда и слово «дача») своим приближенным за хорошую службу. Это делалось для того, чтобы чиновники всегда были под рукой у Петра и чтобы обжить пригороды молодого города.

Многие дачи Петербурга и окрестностей сохранились с дореволюционных времен, от них так и веет духом старины. И мы в AdMe.ru залюбовались их причудливой архитектурой.

Дача Бенуа в Петергофе

Дача учительницы дворянского происхождения, слушательницы Высших женских курсов Валентины Кривдиной в Сестрорецке

Дом в Комарово

Дача Чирикова в Комарово

Дача Гербиха в Сестрорецке

Дача Шляпужникова в Комарово

Дача Леви в Зеленогорске

Дом в Вырице

Дача Кана в Сестрорецке

Дача Сандина в Комарово

Дом в Лисьем Носу

Дача Юхневича в Комарово

Дача Крона в Петергофе

Дача в Песочном

Дача Громова в Лопухинском саду

Дача Слободзинского в Зеленогорске

Дом начальника Офицерской стрелковой школы Леонтия Васильевича Гапонова в Ломоносово

Вилла «Айнола» в Зеленогорске

Дача Кречева в Сестрорецке

Загородный дом Змигродского

Дача Шихина в Комарово

Дача Мюзера в Зеленогорске

Дача Тржециака в Ольгино

Дача тещи архитектора Шауба, Аделины Федоровны Ташейт, в Ольгино

Какая из старинных дач пленила вас больше всех?

Фото на превью yuri_bazhenoff / instagram

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