20+ снимков петербургских дач, которые выглядят как произведения искусства

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Считается, что первые дачи появились в начале XVIII века в Петровскую эпоху. Конечно, тогда они основательно отличались от участков с небольшими домиками, куда мы сейчас приезжаем пожарить шашлыки или поработать на грядках. В то время это были усадьбы под Петербургом, которые царь жаловал (давал, отсюда и слово «дача») своим приближенным за хорошую службу. Это делалось для того, чтобы чиновники всегда были под рукой у Петра и чтобы обжить пригороды молодого города.