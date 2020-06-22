20+ снимков петербургских дач, которые выглядят как произведения искусства
Считается, что первые дачи появились в начале XVIII века в Петровскую эпоху. Конечно, тогда они основательно отличались от участков с небольшими домиками, куда мы сейчас приезжаем пожарить шашлыки или поработать на грядках. В то время это были усадьбы под Петербургом, которые царь жаловал (давал, отсюда и слово «дача») своим приближенным за хорошую службу. Это делалось для того, чтобы чиновники всегда были под рукой у Петра и чтобы обжить пригороды молодого города.
Многие дачи Петербурга и окрестностей сохранились с дореволюционных времен, от них так и веет духом старины. И мы в AdMe.ru залюбовались их причудливой архитектурой.
Дача Бенуа в Петергофе
Дача учительницы дворянского происхождения, слушательницы Высших женских курсов Валентины Кривдиной в Сестрорецке
Дом в Комарово
Дача Чирикова в Комарово
Дача Гербиха в Сестрорецке
Дача Шляпужникова в Комарово
Дача Леви в Зеленогорске
Дом в Вырице
Дача Кана в Сестрорецке
Дача Сандина в Комарово
Дом в Лисьем Носу
Дача Юхневича в Комарово
Дача Крона в Петергофе
Дача в Песочном
Дача Громова в Лопухинском саду
Дача Слободзинского в Зеленогорске
Дом начальника Офицерской стрелковой школы Леонтия Васильевича Гапонова в Ломоносово
Вилла «Айнола» в Зеленогорске
Дача Кречева в Сестрорецке
Загородный дом Змигродского
Дача Шихина в Комарово
Дача Мюзера в Зеленогорске
Дача Тржециака в Ольгино
Дача тещи архитектора Шауба, Аделины Федоровны Ташейт, в Ольгино
Какая из старинных дач пленила вас больше всех?
Фото на превью yuri_bazhenoff / instagram