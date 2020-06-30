20+ редких снимков Елизаветы II, которыми не спешит делиться королевская семья

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Новые фотографии королевы Елизаветы II почти регулярно появляются на страницах различных изданий. Но есть такие снимки, которые хоть и не возьмут новизной, но точно смогут порадовать ценителей нестандартных образов монаршей особы.

Мы в AdMe.ru внимательно изучили королевские архивы и хотим, чтобы вы увидели Елизавету II в совершенно новом обличье.

Вот так выглядела Ее Величество в младенчестве

Только посмотрите на это прелестное дитя

Принцесса Елизавета в 9 лет. В кругу семьи ее ласково называли Лилибет

Принцесса Елизавета с матерью, королевой Елизаветой

На этом фото будущей королеве 13 лет. Увлечение лошадьми будет проходить сквозь всю ее жизнь

Тот же возраст и победа на соревнованиях по плаванию

1941 год. Принцесса Елизавета участвует в домашней постановке «Золушки» в роли принца

Во время Второй мировой войны будущая королева была военным автомехаником

Елизавета II отслужила 5 месяцев и стала первой женщиной в королевской семье, которая несла службу в армии. Вышла она оттуда в звании лейтенанта.

В ту пору было сделано это прекрасное фото Ее Величества, на котором она предстает в форме морских рейнджеров

1951 год. Принцесса Елизавета и Филипп, герцог Эдинбургский, со своими детьми — принцом Чарльзом и принцессой Анной

И вот еще немного королевской мамы. До коронации Елизаветы остается один год

Во время одного из своих визитов в Непал Елизавета II участвовала в охотничьем заезде

Уже королева Великобритании снимает прибытие кораблей во время мирового тура в честь коронации

Просто королева Великобритании жмет руку девушке в пикантном костюме

А вот по-настоящему эпохальное рукопожатие — королева Елизавета II и Мэрилин Монро. Последняя, к слову, младше королевы всего на два месяца

Елизавета II вместе с королем Марокко, Хасаном II, едят руками

А здесь королева облачена в шахтерское снаряжение во время визита на шахту в Йоркшире

Еще одно исключение из обычного дресс-кода на одном из торжественных мероприятий

Редкое фото, на котором подол платья Елизаветы II выше колена. Здесь ей 51 год

А теперь к монаршему хобби. Помните, мы говорили о любви Ее Величества к лошадям? Вот как королева отмечала свое 79-летие

Еще Елизавета II любит прокатиться за рулем. Но редко выезжает за пределы Виндзора и, по словам журналистов, частенько пренебрегает ремнем безопасности

Было время, когда королева разделяла страсть своего супруга к рыбалке. Сейчас же она просто любит часто отдыхать на природе

Но самое милое увлечение королевы — собаки. Она готова часами ухаживать за ними в свободное время. Ее любимая порода — корги

И да, любовь к собакам тоже берет свое начало из самого детства Ее Величества