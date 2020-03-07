20+ отечественных звезд, которые в 2020 году отметят 40-летие. Вот так, без предупреждения

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Чужие дети растут незаметно, но еще быстрее взрослеют знаменитости. Казалось, еще вчера мы танцевали под первые хиты «Блестящих», а в этом году одна из солисток группы уже отметит 40-летие. И если западные звезды за последние десятилетия почти не изменились, то отечественные стали совершенно другими людьми. Кто-то из щекастого подростка превратился в лицо целого телеканала, а кто-то изменился до такой степени, что в фотографиях 10-летней давности его уже не узнать. Но больше всего любопытно, что же сделала главная рыжеволосая героиня «Счастливы вместе», чтобы к 40 годам выглядеть такой непохожей на юную версию себя.

Мы в AdMe.ru пересмотрели тысячи архивных фотографий и отобрали 24 самые яркие российские знаменитости 1980 года рождения. Они в этом году не просто отметят или уже отметили свое 40-летие, но и доказывают своим примером, что генетика значит гораздо меньше, чем желание человека меняться.

Равшана Куркова, 22 августа

Нелли Уварова, 14 марта

Василий Вакуленко (Баста), 20 апреля

Ксения Новикова, 17 мая

Андрей Чадов, 22 мая

Анна Семенович, 1 марта

Доминик Джокер, 19 июля

Анастасия Сланевская (Слава), 15 мая

Юрий Чурсин, 11 марта

Евгений Пронин, 8 ноября

Елена Лядова, 25 декабря

Стас Пьеха, 13 августа

Юрий Колокольников, 15 декабря

Даша Чаруша, 25 августа

Алексей Ягудин, 18 марта

Марат Сафин, 27 января

Анна Азарова, 26 августа

Павел Баршак, 19 декабря

Александр Масляков — младший, 28 апреля

Екатерина Гамова, 17 октября

Сергей Лавыгин, 27 июля

Юлия Захарова, 28 июля

Дмитрий «Люсёк» Сорокин, 18 июля

Наталья Бочкарева, 25 июля

Иногда с возрастом приходит мудрость, но в случае звезд из нашей подборки он принес еще и невообразимые перемены во внешности.

Как вы думаете, правильно ли поступают те знаменитости, что хватают за хвост уходящие годы и выглядят в 40 моложе, чем 20 лет назад? Нужно ли обычным людям стремиться к тому же или стареть красиво все же важнее?