20+ мужчин, которые поняли, что ухаживать за собой не зазорно. И сорвали куш

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Первое впечатление о человеке формируется за 40 мсек. (чтобы моргнуть, нужно в 10 раз больше времени). А на то, чтобы решиться на преображение, у некоторых людей уходят месяцы и годы. Особенно это касается мужчин. Неуверенность, недоверие, навязанные стереотипы — у каждого свои причины подолгу оставаться в одном образе. Но, если человек задумается о своей внешности, результат может превзойти все ожидания.

AdMe.ru обожает наблюдать, как простая прическа может изменить человека до неузнаваемости. Сегодня мы собрали яркие примеры таких преображений.

«Решился на изменения после нескольких месяцев раздумий и не сожалею»

Между этими фото 8 месяцев

16 лет и 22 года. Немного заботы о себе и внимания к прическе дорогого стоят

«Теперь я делаю перманентную завивку каждые 2–3 месяца»

«Я назвал свою бороду „бородой шейха“»

«8 месяцев не стригся и использовал „кудрявый метод“. Показываю результат»

«Счастлив, что меня уговорили постричься. Даже моя мама говорила, что я у меня ужасная прическа»

«Отращивал волосы 8 месяцев»

«Всего лишь слегка подправил бороду»

«Появился предлог, чтобы отрастить волосы. Теперь я кудрявый»

«Понятия не имел, что у меня такие волосы»

«Отпустил бороду, отрастил волосы и сбросил пару кило»

«Мой отец никогда не мог отрастить нормальную бороду. Я счастлив, что у меня есть такая возможность»

«До и после. Что скажете?»

«Я был парнем с хвостиком, но вчера это изменилось. Я все еще похож на библиотекаря?»

«Облысел в борьбе с облысением. Обратно не собираюсь»

«4 года ходил с длинными волосами. Теперь снова постригся коротко и стал блондином впервые в жизни»

«Муж разрешил мне чуть-чуть его преобразить»

«Отращивал 2 года. Немного скучаю, но, по крайней мере, люди перестали предлагать мне лишнюю мелочь»

«Лучшее, что я мог для себя сделать, — это побрить голову. Теперь я уверен в себе как никогда»

«Отращивал волосы 3 года, а потом пожертвовал их на парики для детей»

«Мне нравится стрижка, но, возможно, когда короткие волосы по бокам отрастут, я стану похож на ананас»

«Пользуюсь „методом кудрявых волос“ 4 месяца, и теперь меня сравнивают с героями сериалов»